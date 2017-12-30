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Юлия Пересильд рассказала, о чем мечтает

Известная актриса и режиссер Юлия Пересильд на встрече с псковской молодежью в Псковском драмтеатре рассказала, о чем мечтает, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Моя мечта - чтобы получилась «Каштанка», чтобы она получилась для артистов, чтобы ее полюбили в театре, чтобы ее полюбил зритель, чтобы мы ее повозили», - отметила актриса.

«Сильнее вперед... Жизнь показывает, что все может сильно поменяться. Поэтому я сильно вперед не заглядываю», - призналась Юлия Пересильд.

Напомним, 7 февраля в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Каштанка» по Антону Чехову режиссера Юлии Пересильд. 8 февраля этот спектакль откроет XXV Пушкинский театральный фестиваль.