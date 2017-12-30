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У Псковского драмтеатра появилась «Каштанка»

Катушка с рекламой спектакля Юлии Пересильд «Каштанка» по А. Чехову появилась у здания Псковского драмтеатра, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» режиссер Юлия Пересильд, своеобразный рекламный «баннер» выполнен художником Александром Стройло.

Катушка напоминает ту, что будет в качестве реквизита присутствовать на сцене во время спектакля.

Напомним, премьера спектакля «Каштанка» Юлии Пересильд состоится в среду, 7 февраля. Уже 8 февраля этим же спектаклем откроется XXV Пушкинский театральный фестиваль.