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Псковские музыканты в составе сводного симфонического оркестра выступят на фестивале «Русская музыка» в Новгороде

Псковские музыканты в составе сводного симфонического оркестра выступят на фестивале «Русская музыка» в Великом Новгороде. Как пишет «Интерфакс», фестиваль откроется 28 февраля концертом Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской госфилармонии.

На фестивале новгородцев и гостей города ждут девять концертов. 10 марта состоится концерт сводного симфонического оркестра Псков-Великий Новгород (дирижеры - Эдуард Банько (Псков) и Лев Дунаев (Санкт-Петербург)). В исполнении новгородских и псковских музыкантов прозвучит опера петербургского композитора Евгения Петрова «Ольга Российская».

Завершит фестиваль 31 марта выступление Государственного русского концертного оркестра (Санкт-Петербург).

«Русская музыка» пройдет на новгородской земле в сорок девятый раз.