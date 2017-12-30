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Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина отправится на гастроли в Москву

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина стал участником федеральной программы «Большие гастроли», осуществляемой Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, с 28 по 30 сентября сразу три спектакля - хорошо известный псковскому зрителю «Старик» в постановке Анны Потаповой, и еще две премьеры 112-го театрального сезона - «Каштанка» Юлии Пересильд и «Отелло» Даниила Безносова будут представлены на сцене Московского драматического театра «Модернъ», художественным руководителем которого является Юрий Грымов.

В свою очередь, псковский театр станет обменной гастрольной площадкой для МДТ «Модернъ» и примет на своей сцене спектакли Юрия Грымова «О дивный новый мир» (О.Хаксли), «Матрешки на округлости земли» (Е.Нарши) и «Юлий Цезарь» (У.Шекспир).

Примечательно, что последние гастроли псковского театра в Москве состоялись в далеком 1992 году. Тогда театр представил на сцене МХАТ им. М.Горького спектакль «Чайка» в постановке Вадима Радуна, в рамках фестиваля «Играем Чехова».