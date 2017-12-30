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Концерт с участием музыкантов Большого театра и Псковской филармонии прошел в Палкино

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил концерт «Музыкальное путешествие», который прошел в среду, 14 марта, в Палкинском досуговом центре. На сцене выступили солисты Государственного академического Большого театра России, струнный квинтет «Хорошее настроение» Псковской областной филармонии и воспитанники Палкинской детской школы искусств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, перед концертом врио губернатора поблагодарил московских гостей за прекрасную программу и возможность детям прикоснуться к прекрасному миру музыки.

Пользуясь случаем, руководитель региона представил своего первого общественного помощника, жительницу Палкинского района, Наталью Плявинскую, и выразил надежду, что в скором времени помощников станет больше. «Власть только тогда может быть эффективной, когда она получает неискаженную обратную связь и объективную информацию о том, что беспокоит граждан», - сказал он.

Музыкант Большого театра Николай Попов (флейта) отметил, что выступать на этой сцене - большая честь для коллектива. «Мы рассчитываем, что подарим вам хорошее настроение», - сказал он, обращаясь к слушателям.

В этот вечер со сцены прозвучали классические композиции в исполнении профессиональных музыкантов и воспитанников школы. В частности, перед гостями выступил коллектив «Веселые ложкари», который недавно стал лауреатом первой степени в 3-м Международном конкурсе «Секрет успеха». Николай Попов вручил грамоту лауреата руководителю коллектива Ольге Костылевой.