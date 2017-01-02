Главный праздник весны в этом году пришел на Псковщину вместе с «Большим джазом»

Главный праздник весны - 8 Марта в этом году пришел на Псковскую землю вместе с «Большим джазом». Такое название получил концерт Симфонического оркестра Псковской филармонии из «VIP»-абонемента, включающего в себя главные музыкальные события текущего сезона. И сейчас смело можно сказать, что «Большой джаз» в Пскове стал одним из самых ярких моментов 73-го филармонического сезона, проходящего под знаком 20-летия Симфонического оркестра.

Концерт, прошедший в Пскове впервые, стал отголоском одноименного телевизионного проекта канала «Культура», чьи создатели отмечали, что организовали конкурс джазовых музыкантов с целью привлечь внимание телезрителей к одному из самых ярких и артистичных видов музыкального искусства и отдать дань уважения российским исполнителям, для которых джаз – не просто музыка, но смысл жизни.

Ярче других это доказал молодой, талантливый саксофонист Дмитрий Мосьпан, ставший победителем телепроекта и опередивший целый ряд блестящих исполнителей - пианистов, контрабасистов, гитаристов, ударников, трубачей и вокалистов. Его главным призом стала возможность отправиться на стажировку в Америку для совместной работы с американскими джазменами и известность везде, где только могли смотреть «Большой джаз».

А в праздничные дни в Пскове Дмитрий стал солистом концерта, в котором выступил совместно с псковским Симфоническим оркестром под руководством Эдуарда Банько и джазовыми музыкантами из Москвы - братом и сестрой Алексеем Чернаковым (фортепиано) и Дарьей Чернаковой (контрабас), а также Егором Крюковских (ударные) из Санкт-Петербурга.

Псковские слушатели, чей интерес был безусловно подогрет проектом канала «Культура», почти полностью заполнили БКЗ филармонии и аплодисментами приветствовали даже объявления музыкантов, встречи с которыми без сомненья ждали с нетерпением.

И музыканты сделали настоящий музыкальный подарок не только прекрасной половине человечества, но всем поклонникам джаза. Встреченные благодарными аплодисментами, прозвучали композиции.

Чака Рио «Текила», Кола Портера «Ночь и день», Билла Стрэйхорна «Мост Челси», Эдварда Рэддинга «Конец любовной истории» и др., где солировал Дмитрий Мосьпан. «Больше блюза» пожелала в композиции Антониу Карлоса Жобима Дарья Чернакова, выступив одновременно в ипостасях контрабасистки и вокалистки. А джазовое трио исполнило обработку известнейшей лирической песни Андрея Эшпая «Два берега», что вышла на эстраду из художественного фильма «Жажда» 1960-го года, и обрела невероятную популярность в исполнении известнейших тогда Майи Кристалинской и Гелены Великановой.

С тех пор и по сей день почти каждый знает: «Я ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки».

Бурю оваций вызвала всемирно известная песня Ирвинга Берлина «Puttin’ on the Ritz» из репертуара псковского симфонического. И не удивительно! Её совместное исполнение оркестром и джазовым трио было отмечено неподдельным азартом и увлечением.

Часть программы концерта заняла музыка композитора Дмитрия Мосьпана. В исполнении автора с оркестром прозвучали его «Колыбельная для Марины» и «День рождения Дениса», а в пьесе «Сострадание» к солисту присоединился концертмейстер труб псковского оркестра Юрий Лепилин, также получивший аплодисменты псковской публики, как и весь псковский оркестр, для которого этот концерт стал новой творческой ступенью. Попав на волну великолепных музыкантов, он достойно выполнил свою роль в концерте, приобретя новый исполнительский опыт и получив от этого вечера истинное творческое удовольствие.

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Ричарда Роджерса оживили в памяти многих великолепный одноименный киномюзикл 30-х годов, мелодичные темы которого известны всем и их проведению в исполнении Дмитрия Мосьпана вторил зал, не имея сил отказать себе в этом.

Завершил концерт «Святой Фома» Сонни Роллинса, за которым последовали овации восторженной публики, крики «Браво!» и одобрительный свист, позволительный в более свободной атмосфере джазового концерта. Традиционный бис и цветы солистам завершили праздничный вечер, оставивший слушателей в восторге и восхищении мастерством музыкантов. А самих артистов ждала дорога домой и московский поезд, в котором, хочется верить, они увозили тепло псковской публики, благодарной за встречу с джазом - не только музыкой, но особым настроением и состоянием души.

Мария Громова

Фото Андрея Кокшарова

Источник: Псковская Лента Новостей