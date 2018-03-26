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В Псковском драмтеатре подводят итоги 112-го театрального сезона

01.06.2018 12:40|ПсковКомментариев: 0

Подходит к завершению удивительный, полный сюрпризов и громких премьер 112-й театральный сезон. Чем он запомнился зрителям?

О премьерах

21 и 22 октября состоялась первая премьера сезона - спектакль «Старик» режиссера Анны Потаповой. Создатель спектакля определил его жанр как «детективную историю в двух действиях». Пьесу Максима Горького «Старик», созданную почти сто лет назад, не зря называют редкой - режиссеры нечасто осмеливаются ставить ее на театральной сцене. В 1962 году «Старик» с успехом шел и на сцене Псковского академического театра. Спустя 55 лет наш театр вновь обратился к этой пьесе.

Режиссер-постановщик Анна Потапова создала детективную историю с финалом, который одни назовут неожиданным, другие напротив посчитают логичным. Несомненно, этот тонкий, психологический, сильный материал вызовет отклик в душе каждого зрителя.

3 и 4 ноября псковскому зрителю был представлен семейный спектакль о чудесах жизни по пьесе норвежского писателя Руне Белсвика «Простодурсен и Великий Приречный театр» в постановке Евгении Львовой. История о приключениях жителей Приречной страны - классика современной норвежской литературы. В тихой Приречной стране живут удивительные персонажи - наивный философ Простодурсен, хитрый Пронырсен, мудрый Ковригсен, робкий Сдобсен, артистичная Октава, непослушный Утенок и другие герои. Каждый из них занят каким-то своим важным делом: они пекут вкуснейшие пудинги и коврижки, готовят дрова к зиме, кидают камешки в воду, чтобы издать как можно больше бульков, устраивают Великий Приречный театр.

В середине декабря прошлого года публике был представлен спектакль «Метель» в постановке Алессандры Джунтини по мотивам повести А. С. Пушкина. Сюжет «Метели» всем известен из школьной программы: барышня тайно венчается в сельской церкви со своим возлюбленным, но он сбивается с пути в метели, и к венцу, по воле роковой судьбы попадает другой человек.

Удивительные декорации в современном стиле, световые инсталляции, которые объединяют малую сцену и зрительный зал в единое пространство, реквизит в формате 2D, костюмы, музыка, поэтически-гротесковая игра актеров - все вместе воплощает на сцене красивую романтическую мелодраму с комедийными нюансами, в которой причудливо переплетаются мечты о любви и сама любовь, судьба в обличье роковой женщины и счастье, которое надо выстрадать и заслужить.

Новый 2018 год начался в театре с премьеры удивительной новогодней сказки 21-го века про веру в чудеса и про науку «Мой папа – Дед Мороз» режиссера Елизаветы Бондарь.

А уже в феврале, на открытии юбилейного XXV Пушкинского театрального фестиваля Юлия Пересильд представила зрителю свою дебютную режиссерскую работу - спектакль «Каштанка» по расскажу Антона Чехова. Судьба хрестоматийной дворняжки - это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга.

Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника - сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями.

6 и 7 марта на сцене Псковского театра драмы состоялась премьера «Отелло» по пьесе Уильяма Шекспира. Спектакль «Отелло» - мужская солдатская история, изложенная режиссером Даниилом Безносовым в современной форме, в соизмеримой нашему времени трактовке. В спектакле нет примет времени и места действия, подобное могло случиться в любой стране, в любое время, история универсальна, вечна и актуальна. Трагедия ввергает нас в немыслимые роковые страсти, возвышает, очищает и дает иные смыслы обыденности нашей запрограммированной жизни! Зрителей захватит стремительный сюжет, наполненный драйвом и захватывающей дух необратимостью!

В этом же месяце в рамках программы «Пространство эксперимента» на малой сцене театра драмы была представлена постановка «Река Потудань» по повести Андрея Платонова. Камерный спектакль представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова.

Сюжет повести «Река Потудань», на первый взгляд, прост: красноармеец Никита Фирсов возвращается с Гражданской войны, пытается начать жить заново. Но Платонов организует этот текст как сложный поток смыслов и мотивов, переплетая языческие и христианские образы с социалистической идеей о новом человеке. Двигателем истории становится мифопоэтическое путешествие героя из мира живых в мир мертвых и возвращение оттуда. И именно процесс этого самого «возвращения» длиною в год, с постоянными провалами «обратно», и становится главной коллизией сюжета.

Завершили 112-й театральный сезон две громкие премьеры мая - бэби-спектакль «Год жирафа» Александры Ловянниковой и «Таланты и поклонники» Владимира Золотаря.

Бэби-театр - важное направление современного театра, нацеленное на развитие и социализацию самых маленьких зрителей и приобщение их к искусству. Режиссер и художник Александра Ловянникова специализируется на детском театре. Ее спектакли не раз становились участниками отечественных и зарубежных фестивалей.

«Год жирафа» - это история о юном Жирафе, который открывает для себя, как устроен мир. Необычный интерактивный спектакль развивает воображение малышей, внимание к окружающей природе, открывает чудесные свойства привычных вещей, вовлекает в таинственный мир театра. Спектакль рассчитан на зрителей от полутора лет.

Финальным аккордом сезона стала премьера постановки Владимира Золотаря «Таланты и поклонники» - драматической комедии в двух действиях по пьесе великого русского драматурга Александра Николаевича Островского.

В центре сюжета - молодая и талантливая актриса Александра Негина (в ее роли Ксения Тишкова), которая еле успевает отбиваться от назойливых воздыхателей. Один из них, отвергнутый, задумал испортить ей жизнь и сломать карьеру. Страсти кипят нешуточные: любовь и предательство, зависть, интриги, жертвы во имя сцены. С кем останется Саша: с бедным женихом – студентом, который учит ее, просвещает, готовит к порядочной жизни – или с таинственным меценатом, который обещает ей роскошь и головокружительный актерский успех?

О гастролях

Кроме вышеуказанных премьер, 112-й театральный сезон был ознаменован удивительными гастролями Псковского театра драмы.

Так, со 2 по 4 декабря в рамках федерального проекта «Большие гастроли» наш театр представил три спектакля - «Старик», «Ионыч» и «Черное молоко или экскурсия в Освенцим» на сцене Минусинского драматического театра.

19 мая на «Сцене-Молот» - малой сцене Пермского академического «Театра-Театра» в рамках V фестиваля «МОНОФЕСТ» был представлен спектакль Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина «Поэзо-вечеръ. Игорь Северянин», созданный актрисой нашей труппы Ириной Смирновой с помощью режиссера Александра Кладько.

24 мая на сцене Государственного Театра Наций на XVIII Открытом фестивале искусств «Черешневый лес» состоялась московская премьера спектакля Псковского театра драмы «Каштанка» в постановке Юлии Пересильд.

1 июня «Каштанка» отправилась в северную столицу на XIX Международный театральный фестиваль «Радуга».

Об артистах

Труппа Псковского театра драмы в этом сезоне пополнилась двумя замечательными актерами. Пришли работать Дарья Чураева и Евгений Терских.

Дарья Чураева родилась 15 сентября 1994 года в Приморском крае. В 2016 году окончила Дальневосточный государственный институт искусств. Работала в Пермском академическом Театре-Театре. Играла в постановках В.Гурфинкеля «#КонституцияРФ», «Неромео, неджульетта». В Пермском Доме актера играла в сказке «Сотворение мира». С октября 2017 года принята в труппу Псковского академического театра драмы им. А. С.Пушкина. Дарья играет Дездемону в спектакле «Отелло», а также участвует в постановке «Год жирафа».

Евгений Терских родился 2 июня 1980 года. В 2002 году окончил Петрозаводскую Государственную Консерваторию по специальности «актер театра и кино». С 1998 по 2006 гг. работал в Национальном театре Республики Карелия. С 2006 по 2009 гг. являлся актером Рижского театра русской драмы им. Михаила Чехова. Является лауреатом премии «Spelmanu nakts» («Ночь лицедеев») в номинации «Лучший дебют» 2007 года: за роли Билли («Калека с острова Инишмаан») и Глуховцева («Дни нашей жизни»). С 2009 по 2010 гг. был занят в Новосибирском государственном академическом театре «Красный факел». В последние годы - актер театра драмы Республики Карелия «Творческая Мастерская». Сыграл более 35 ролей. С октября 2017 года является актером Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и исполнителем главных ролей в спектаклях «Отелло» и «Таланты и поклонники».

О «Гвоздях»

Детская театральная школа-мастерская «Гвозди» работает на базе Театрально-концертной дирекции с 2015 года. В школе в разных группах занимаются ребята от 8 до 22 лет. Занятия проходят в форме тренингов по актерскому мастерству, пластике и сценической речи, а также в форме художественных мастер-классов.

В этом театральном сезоне мастерская представила зрителю три премьерных спектакля – «Дыня», «Сны о снежной королеве» и «Играем на Лире».

Спектакль «Дыня» режиссера Евгении Львовой впервые был представлен на сцене Псковского театра драмы 28 апреля. Он поставлен по одноименной пьесе Керен Климовски. В спектакле рассказывается о девочке-подростке, которая пытается разобраться в своих отношениях с родителями и с собственным детством. Спектакль уникален тем, что помимо учеников мастерской, в нем принимают участие их родители, выступая наравне в юными актерами.

В мастерской «Гвозди» большое внимание уделяется работе с подростками. Режиссер Евгения Львова уверена, что подростки сегодня оказываются за пределами внимания профессионального театра. Между тем, спектакль, затрагивающий проблемы, актуальные для подростов, дают хороший повод и создают условия для открытого диалога подростков с их родителями и педагогами.

«Дыня» также была представлена на XV Всероссийском фестивале театрального искусства для детей «АРЛЕКИН».

«Сны о снежной королеве» - спектакль с участием детей, света и теней. Это учебный проект группы «Визуальный театр». Премьера состоялась 20 мая.

«Играем на Лире» создатели спектакля Евгения Львова и Денис Золотарев охарактеризовали как «толстый спектакль не для рыб». Спектакль с перемещениями, основанный на стихах короля нонсенса Эдварда Лира, а также его последователей, поэтов детской театральной мастерской «Гвозди». Во время действа зрители услышали стихи, песни, побывали в помещениях театра, не доступных стопам непосвященных, и стали участником одной из самых необычных экскурсий нашего города. Премьера состоялась 30 мая.

Подготовлено пресс-службой ТКД

Теги: #Псковский театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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