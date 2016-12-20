Поэт Валерий Земских станет вторым участником шестого «Поэтопроектора»

В субботу, 24 декабря, в медиа-холле Псковского драмтеатра состоится шестой сеанс цикла вечеров современной поэзии «Поэтопроектор», на котором выступят настоящие классики петербургской неофициальной поэзии Арсен Мирзаев и Валерий Земских. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», начало встречи в 18.00. Вход свободный.

Валерий Земских - поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза писателей ХХI века, секретарь Международной федерации русских писателей, редактор-составитель многотомной антологии петербургской поэзии «Собрание сочинений» (вышло четыре тома). Лауреат премии им. Н. Заболоцкого.

В конце 1980-х - начале 90-х Земских входил в группу поэтов «НАСТ» (Неофициальная авторская студия), участвовал в одноимённом самиздатском альманахе, публиковался в журнале «Сумерки» и альманахе «Топка».

Закончил физический факультет Ленинградского государственного университета, работал на атомных станциях программистом, затем в сторожах, бойлерных, издательствах: редактором, верстальщиком, дизайнером.

Вместе с Арсеном Мирзаевым и Дмитрием Григорьевым основал «Всемирную Ассоциацию любящих Изабеллу» (отец-основатель и президент ВАЛИ).

Публиковался в газетах, журналах, сборниках, альманахах, антологиях.

Переводился на итальянский, английский, чешский, румынский, хорватский, словацкий, финский.

Изданы двенадцать книг стихов: «Неверный угол» (1991, СПб.), «Страстная неделя» (1993, СПб.), «Послекнижие» (1993, СПб.), «Безмолвное пение каракатиц» (1999, СПб.), «Слегка чуть-чуть и кое-где» (2000, СПб.), «КнигА (девять шестых)» 2001, СПб.), «Хвост змеи» (2006, М.), «Кажется не равно» (2009, Москва), «Неразборчиво» (2011, Москва), «Ветреность деталей» (2011, Шупашкар). «Времяповреждение» (2012, Таганрог), «Несчётное множество» (2012, СПб.), «Шестьдесят шесть и шесть» (2014, СПб.), «Почти всё» (Шупашкар, 2016), «Ну и» (2016, М.).

Принимал участие в выставках в «Борее», Манеже, в галереях «ДО», «12 июля» и др.

Живет в Санкт-Петербурге.

Среди поэтических форм Валерий Земских предпочитает верлибр; в своих текстах он пытается зафиксировать поток впечатлений и ритм внутренней речи.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Программа некоммерческая. Она реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», кофейне Traveler’s Coffee, а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Дополнительная информация в группах проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Источник: Псковская Лента Новостей