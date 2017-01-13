В псковском клубе «Тропы» состоится лекция известного путешественника Ильи Гуревича «В Арктику на велосипеде!»

28 января в клубе путешествий «Тропы» им. Глеба Травина состоится лекция известного велопутешественника Ильи Гуревича «В Арктику на велосипеде! Велопутешествие вдоль берега Северного Ледовитого океана». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, на встрече Илья расскажет о своих зимних Арктических путешествиях по берегам Карского и Восточно-Сибирского морей, о зимней поездке на велосипеде на Полюс Холода, о льдах Байкала, Ладоги и многих других рек и озер, по которым путешествует на велосипедах команда «ВелоПитер».

В состав команды вошли три человека: Илья Гуревич, Михаил Каменцев и Дмитрий Кимбер. Все они являются членами петербургского клуба «ВелоПитер», который объединяет около трех тысяч человек и считается одним из крупнейших в России.

Лекция пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Начало в 18.00. Вход свободный.

Клуб путешествий «Тропы» им. Глеба Травина реализуется Информационно-туристическим центром Псковской области и апарт-отелем «Камелот» в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», кофейне Traveler’s Coffee, а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Логотип клуба путешествий «Тропы» разработал дизайнер и фотограф Евгений Малинин.

Дополнительная информация в группах проекта «Тропы» в социальных сетях:

Источник: Псковская Лента Новостей