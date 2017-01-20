Путешественник-экстремал встретится с псковичами 23 января

23 января в клубе «Тропы» им. Глеба Травина выступит петербургский путешественник-экстремал Сергей Лукьянов, который за два года совершил пешее кругосветное путешествие общей протяженностью более 20 000 километров. В настоящее время путешественник заканчивает странствие и находится в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Ветка».

Старт пешего кругосветного путешествия состоялся 1 апреля 2015 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Путешественник поставил себе задачу преодолеть 32 тысячи километров за 2 года. За год, к 1 апреля 2016 года, Сергей Лукьянов добрался до Сингапура и прошел 13 тыс. 787 километров. Закончить свое путешествие Сергей планирует 4 февраля в Санкт-Петербурге.

Встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Начало в 18.00. Вход свободный.

Сергей Лукьянов - спортсмен-экстремал. Энтузиаст и популяризатор ходьбы на сверхдлинные дистанции. Начал заниматься легкой атлетикой в 1965 году в ДЮСШ «Орленок» в группе прыгунов в высоту. В 1969 году перешел в Невскую ДЮСШ к тренеру Людвигу Матей. Именно у него в группе, он стал заниматься спортивной ходьбой. В 1980 году, впервые выполнил норматив МС в 50 км с/х – прошёл 4:12.43 на чемпионате Ленинграда. Всего стартовал на различных дистанциях чемпионатов и первенств Ленинграда более 150 раз. Вообще за 50 лет занятий спортом, участвовал более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта. Участвовал во многих соревнований по длительному бегу и ходьбе. В традиционных соревнованиях Пушкин - Ленинград на 30 км участвовал - 35 раз. В марафоне «Белые Ночи» - 15 раз, преодолевая дистанцию спортивной ходьбой.

Источник: Псковская Лента Новостей