Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в спектакль «Здравствуй, левая нога». ВИДЕО

Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в новый проект. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, набор производится в старшую и среднюю группы мастерской.

Участие в отборе могут принять ребята в возрасте от 8 лет до 21 года. Кастинг пройдет 29 января в медиа-холле Театрально-концертной дирекции.

«Если вам от 13 лет до 21 года, то вам в старшую группу! Те, кто успешно справятся с кастингом, исполнят одну из ролей в спектакле «Здравствуй, левая нога». Премьера постановки состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство». В кастинге в среднюю группу могут принять участие ребята в возрасте от восьми лет. Отборочный тур пройдет также 29 января. Актеры этой группы покажут весной спектакль про шпионов», - рассказали авторы проекта.

Подробности и запись на кастинг по телефону: 8-911-395-77-63.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.

Источник: Псковская Лента Новостей