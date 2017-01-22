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Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в спектакль «Здравствуй, левая нога». ВИДЕО
23.01.2017 10:55 ПЛН, Псков
Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в новый проект. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, набор производится в старшую и среднюю группы мастерской.
Участие в отборе могут принять ребята в возрасте от 8 лет до 21 года. Кастинг пройдет 29 января в медиа-холле Театрально-концертной дирекции.
«Если вам от 13 лет до 21 года, то вам в старшую группу! Те, кто успешно справятся с кастингом, исполнят одну из ролей в спектакле «Здравствуй, левая нога». Премьера постановки состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство». В кастинге в среднюю группу могут принять участие ребята в возрасте от восьми лет. Отборочный тур пройдет также 29 января. Актеры этой группы покажут весной спектакль про шпионов», - рассказали авторы проекта.
Подробности и запись на кастинг по телефону: 8-911-395-77-63.
Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.
Источник: Псковская Лента Новостей
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