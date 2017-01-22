Известного путешественника Сергея Лукьянова в Пскове приняли за бомжа и не хотели пускать в баню

Известного путешественника Сергея Лукьянова, который пешком преодолел более 23 тысяч км, в Пскове приняли за бомжа и не хотели пускать в баню. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил на встрече с псковичами в клубе «Тропы» 23 января.

Он рассказал, что путешествие свое, которое начал 2 года назад в Санкт-Петербурге, осуществляет только по федеральный трассам, крупным дорогам. Отсюда пыль, грязь, выхлопные газы. В таком неопрятном виде он прибыл и в Псков. Вчера, 22 января, в одной из псковских бань его приняли за бомжа и сказали, что таких людей в баню не пускают.

Но в итоге баню в Пскове Сергей Лукьянов все-таки принял, а псковичи узнали в нем известного путешественника, стали фотографироваться с ним, брать автограф.

Он признался, что мечта его - дойти до дома и пойти с женой в аквапарк с различными банями, чтобы вдоволь насладиться водными процедурами.

Добавим, старт пешего кругосветного путешествия состоялся 1 апреля 2015 года на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Путешественник поставил себе задачу преодолеть 32 тысячи километров за 2 года. За год, к 1 апреля 2016 года, Сергей Лукьянов добрался до Сингапура и прошел 13 тыс. 787 километров. Закончить свое путешествие Сергей планирует 4 февраля в Санкт-Петербурге.

Сергей Лукьянов - спортсмен-экстремал. Энтузиаст и популяризатор ходьбы на сверхдлинные дистанции. Начал заниматься легкой атлетикой в 1965 году в ДЮСШ «Орленок» в группе прыгунов в высоту. В 1969 году перешел в Невскую ДЮСШ к тренеру Людвигу Матей. Именно у него в группе, он стал заниматься спортивной ходьбой. В 1980 году, впервые выполнил норматив МС в 50 км с/х – прошёл 4:12.43 на чемпионате Ленинграда. Всего стартовал на различных дистанциях чемпионатов и первенств Ленинграда более 150 раз. Вообще за 50 лет занятий спортом, участвовал более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта. Участвовал во многих соревнований по длительному бегу и ходьбе. В традиционных соревнованиях Пушкин - Ленинград на 30 км участвовал - 35 раз. В марафоне «Белые Ночи» - 15 раз, преодолевая дистанцию спортивной ходьбой.

Источник: Псковская Лента Новостей