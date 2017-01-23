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Участниками седьмого «Поэтопроектора» станут московские поэты Николай Звягинцев и Геннадий Каневский
24.01.2017 12:53 ПЛН, Псков
В пятницу, 3 февраля, в 19.00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится очередной, уже седьмой сеанс «Поэтопроектора» - серии поэтических мероприятий, курируемой Артемом Верле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», участниками сеанса станут московские поэты Николай Звягинцев и Геннадий Каневский.
Николай Звягинцев - московский поэт. Родился в 1967 году. Окончил Московский архитектурный институт. Занимается графическим дизайном в сфере рекламы.
Стихи переведены на английский, французский, итальянский, испанский и украинский языки. Шорт-лист Премии Андрея Белого (2008); стипендия Фонда памяти Иосифа Бродского (2009), премия «Московский счет» (2013). Участник многочисленных поэтических фестивалей, российских и международных. Живет в Москве.
Стихи публиковались в антологиях «Самиздат века» и «Девять измерений», журналах «Новый мир», «Знамя», «Волга», «Воздух», альманахах «Вавилон», «Авторник» и др. Автор шести стихотворных книг: «Спинка пьющего из лужи» (1993); «Законная область притворства» (1996); «Крым НЗ» (2001); «Туц» (2008); «Улица Тассо» (2012); «Взлетка» (2015).
Геннадий Каневский - московский поэт. Родился в 1965 году. По образованию - инженер по медэлектронике, редактор журнала по электронике. Публиковал стихи сперва на интернет-ресурсах, затем в журналах «Знамя», «Октябрь», «Воздух», «Волга», «Урал», «Новый берег», в нескольких поэтических альманахах и антологиях. Публиковал рецензии в журналах «Новый мир», «Урал», «Prosodia».
С 2001 по 2016 годы выпустил шесть поэтических сборников в издательствах Петербурга, Москвы и Нью-Йорка, а также книгу избранных стихов «Сеанс».
Стихи переводились на английский, шведский и венгерский языки. Лауреат независимой поэтической премии «П» журнального интернет-портала «Мегалит», премии журнала «Октябрь» и премии «Московский наблюдатель». Критики обычно определяют стиль Геннадия Каневского как своеобразное сочетание сентиментальности и стоицизма, отмечают просодическое и интонационное разнообразие письма, богатый технический арсенал.
Источник: Псковская Лента Новостей
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