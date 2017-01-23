Путевой экстрим

Более 660 дней в пути, 23 тысячи километров, 7 стоптанных пар обуви и 17 килограммов за плечами - Псков посетил интереснейший путешественник, который 2 года назад с одним рюкзаком отправился в кругосветное путешествие и почти его завершил, Сергей Лукьянов. «За поворотом» уже родной Петербург и финиш 4 февраля. А пока он сделал остановку в нашем городе благодаря партнерам проекта «Ветка» и клуба «Тропы». Здесь он пробудет три дня, чтобы отдохнуть, познакомиться с главными достопримечательностями региона и, конечно же, встретиться с псковичами.

Бомжам тут не место

Правда, визит в Псков для Сергея Лукьянова начался сразу с нескольких конфузов. Во-первых, на подходе к городу он обнаружил, что дорога закончилась. Нет, путешественник не уперся в тупик, только в бездорожье. «Хотя мне сказали, что это дорога. Я не поверил», - улыбнулся он.

Во-вторых, уже в Пскове Сергея Лукьянова приняли за бомжа и не хотели пускать в общественную баню. Сказали, мол, таким тут не место. В общем-то, это и не мудрено. В мокрую погоду горожанам стоит пройти от дома до автобусной остановки и от остановки до работы, чтобы увидеть, как брюки покрываются песком и грязью. А этот человек идет по 50-60 км в день по федеральным трассам. С ног до головы в грязи, пыли, дыша выхлопными газами и т. п. Так что, вид у путешественника «подобающий». Но в итоге в баню в Пскове его все же пустили, разглядев под чумазостью известное лицо. Даже стали фотографироваться и брать автографы.

Мечта с пеленок

Сергей Лукьянов - спортсмен-экстремал. Начал заниматься легкой атлетикой в 1965 году. В 1969 году перешел в Невскую ДЮСШ к тренеру Людвигу Матей. Именно у него в группе он стал заниматься спортивной ходьбой. За всю свою жизнь участвовал более чем в 1350 соревнованиях в различных видах спорта и марафонах.

Совершить «кругосветку» мечтал с детства. «Путешествие задумал лет 60 назад, почти с самого рождения, - признается Сергей Лукьянов. - Мечта была всегда. Читал Жюля Верна, рассматривал глобус и решал, как Землю можно переплыть. Рос и дошел наконец до такого момента, когда встал и пошел».

А «встал и пошел» он 1 апреля 2015 года с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Путешественник поставил себе задачу преодолеть 32 тысячи километров за 2 года. Сначала путь его лежал на Москву, оттуда - на Владивосток. Затем были Казахстан, Китай, Вьетнам, Лаос, потом Таиланд, Малайзия. За год, к 1 апреля 2016 года, Сергей Лукьянов добрался до Сингапура и прошел 13 тысяч 787 километров. Там на самолете пришлось перелетать через два океана за двое суток до Чили. Сантьяго - давняя мечта путешественника. Далее были Аргентина, Уругвай, Бразилия. В Рио, как и планировалось, он побывал на Олимпийских играх, благо неравнодушные люди помогли достать билеты.

Оттуда на самолете полетел в Африку. Начал с Туниса, затем дошел до Средиземного моря. Переплыл его на пароме и оказался в Италии. «А там все просто - идешь и получаешь удовольствие. Итальянцы ухватили себе самый лучший кусок в мире», - усмехнулся С. Лукьянов и добавил, что Италию он пересек вдоль. Затем началась Европа: Словения, Чехия, Словакия, Польша и Белоруссия, а потом уже Россия. Закончить свое путешествие он планирует 4 февраля в Санкт-Петербурге. Пару дней назад прибыл в Псковскую область, где несколько задержится.

Сергей Лукьянов продумывал свой маршрут таким образом, чтобы включить в него как можно больше безвизовых стран, хотя некоторые визы ему все-таки потребовались. Но даже там, где границы вроде бы открыты, все не так уж просто. «Не только в России, но в других странах власть хочет, чтобы люди реже ходили из страны в страну, чтобы человеку жилось невесело. Такой посыл везде», - отмечает он.

«Главное - не потеть!»

Сергей Лукьянов за сутки проходит примерно 50-60 км. Скорость - 7 км в час. «Главное - не потеть!» - признался путешественник и посетовал на тяжесть и без того нелегкой свой ноши. Вес его рюкзака - примерно 17 кг. Каждая вещь в нем подбиралась очень основательно, путем проб и ошибок. В рюкзаке три спальных мешка, запасные теплые вещи. Никаких горелок и т. п. Ест Сергей Лукьянов на ходу, по 15 раз в день. Булка, хлеб, колбаса, сыр, но только самые лучшие. Путешественник убежден, лучше купить 30 граммов хорошего и дорогого сыра, чем 1 килограмм плохого. Пьет исключительно Coca-Cola. С баночкой напитка он пришел и на встречу с псковичами. Убежден, что вода в разных городах и странах мира таит в себе много опасностей, можно отравиться и надолго прервать свой путь. А Cola везде одинаковая, поэтому только ее он и пьет. Не ест даже супы по этой причине. Можно, уверен он, «поймать беду на свой живот».

Ночует, где придется. Бывает, в городах его встречают знакомые, друзья или люди, которые поддерживают его дело, а бывает, что ночевать и негде. Тогда он с легкостью спит в сугробе или под елкой. «Для меня это не проблема», - считает экстремал. -15 градусов - самая низкая температура, при которой он ночевал на улице. Главное, по его словам, - держать ноги в тепле. Для этого он обматывает их целлофановыми пакетами. «Чтобы было комфортно идти к намеченной цели», всегда бреется налысо.

Путешествие начал с небольших накоплений - около 100 тысяч рублей. В дороге живет на пенсию, которая приходит ему на банковскую карточку ежемесячно. Правда, в Аргентине эту самую карту у него украли: «Там люди немножко такие...». В день тратит на себя примерно 500 рублей. «То же самое, если бы я жил дома», - убежден он. Бывало, что люди предлагали Лукьянову деньги, узнав про его нелегкое путешествие. Чаще всего, иностранцы. «Они уверены, русский значит нищий. Ему нужно дать поесть. И так практически во всем мире», - рассказал он. Билеты на самолеты покупали друзья и родные. Спортсмен решил во что бы то ни стало закончить свою авантюру. Даже готов был продать квартиру, если потребуется. Благо, не потребовалось. Спонсоров за это время он не нажил: «Не подумайте, что я Конюхов... Там другие деньги... А спонсоры хотят только заработать сами».

Несколько раз на него нападали, поэтому путешественник для себя усвоил: «Бей первым, а потом беги. Стыдно, зато живой и с деньгами».

На английском языке говорит немного. «И хотелось бы больше, да поезд ушел. Языки даются нелегко», - сказал Сергей Лукьянов и добавил, что несмотря ни на что, всегда и везде находил с людьми общий язык, знаний хватало.

100 лет за 2 года

За 2 года в пути, признается путешественник, он постарел лет на 100. По полученной за это время информации, конечно. В дороге он думает обо всем на свете - как устроен мир, как построен дом, как жить дальше, какое путешествие спланировать еще. «Читаю сказки про себя. Те, которые в детстве прочел. Сейчас все воспринимается по-другому», - отмечает путешественник.

«Нож под сердце» для него - это когда люди предлагают подвезти и обещают, что никому про это не скажут. «Но себя же не обманешь. Это же будет пятном на моей репутации. Я так не хочу», - категоричен Лукьянов.

От того, что с ним происходит, путешественник получает истинное удовольствие и наслаждение. В этом и заключалось цель путешествия - «помучаться, но получить много-много счастья и подарит его другим».

Родные Сергея Лукьянова к его идея относятся положительно. Все, кроме тети, которая считает, что ее племянник на два года бросил жену. А вот жена путешественника во всем поддерживает. Каждый день они на связи, переписываются и созваниваются. «Она всегда тут, в моем сердце, - говорит путешественник, указывая на грудь. - А я в ее. Поддержка чувствуется». Сергей Лукьянов уже представляет, как 4 февраля завершит свое путешествие и отправится с женой в аквапарк с большим количеством различных бань, чтобы вдоволь насладиться водными процедурами.

Самый красивый город на земле, убежден он, - это Петербург. При этом не прочь пожить подольше Лукьянов в Китае и мусульманских странах. Там, по его наблюдениям, самые счастливые люди на свете. «А в России все хорошо, все отлично. Главное - не смотреть новости», - улыбается он.

Когда вернется домой, продолжит просто жить. «Жить, жить и еще раз жить», - рапортовал спортсмен. В планах - написание книги. Правда, Сергей Лукьянов не исключает, что оно отложиться, ведь дома будут новые заботы и проблемы, которые нужно решить. Новое путешествие пока не загадывает, хотя хотел бы обойти те страны, посетить которые не удалось. «Но я уже не мальчик...» - сокрушается Лукьянов.

Он убежден, что на такое экстремальное путешествие может отважиться любой, кто занимается спортивной ходьбой. Можно проехать вокруг света на машине или на велосипеде, но тогда не более 30 км в день, иначе не увидишь всей красоты мира. Главное в этом деле - решиться и в один прекрасный день встать и пойти.

Светлана Аванесова, фото Андрея Кокшарова и из архива путешественника

Источник: Псковская Лента Новостей