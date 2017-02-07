Сегодня в клубе «Тропы» пройдет лекция «Путешествие из Петербурга в Псков до железных дорог и автомобилей»

Сегодня в клубе «Тропы» им. Глеба Травина с лекцией «Путешествие из Петербурга в Псков до железных дорог и автомобилей» выступит Александр Павлов, независимый историк-исследователь, участник некоммерческого партнерства «Серебряное кольцо России», руководитель туристского клуба «Вершина» в Санкт-Петербурге, автор двух книг по генеалогии псковского дворянства и путям сообщения в России в 18-19 веках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Ветка», встреча пройдет в медиа-холле Театрально-концертной дирекции. Начало в 19.00. Вход свободный

«Про железные дороги сказано и написано много - это то, что дало человечеству шанс путешествовать быстрее, чем прежде, и, конечно, свою особую эстетику. А что же обычные дороги, по которым ездили испокон веков? Кажется, наши предки чаще скучали от этих долгих, утомительных переездов, как, например, Александр Сергеевич Пушкин, сказавший: «На каждой станции советую из коляски выбрасывать пустую бутылку; таким образом, ты будешь иметь от скуки какое-нибудь занятие».

Но так ли почтовые тракты скучны, однообразны, неинтересны? Для нас - вовсе нет, ведь тогда все было иначе, чем сейчас. Об этом мы и поговорим на лекции Александра Павлова в клубе путешествий «Тропы», и заодно мысленно проедемся из Петербурга в Псков на лошадях. Приходите!» - отмечается в краткой аннотации лекции.

Клуб путешествий «Тропы» им. Глеба Травина реализуется Информационно-туристическим центром Псковской области и апарт-отелем «Камелот» в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару Mojo Gastrobar, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Логотип клуба путешествий «Тропы» разработал дизайнер и фотограф Евгений Малинин.

Дополнительная информация в группах проекта «Тропы» в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/t ravin_club

Instagram: https://www.instagram.com/travin_club/

Источник: Псковская Лента Новостей