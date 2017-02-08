Сегодня в Пскове состоится восьмой сеанс современной поэзии «Поэтопроектор»

Начало встречи в 18.00. Вход свободный.

Сергей Стратановский - поэт. Родился 5 декабря 1944 года в семье филолога-классика Георгия Стратановского – знаменитого переводчика Геродота, Фукидида и Страбона. В 1968 окончил филологический факультет Ленинградского университета (учился сначала на французском, затем на русском отделении). Участвовал в Блоковском семинаре Д. Е. Максимова, в семинаре выдающегося фольклориста В.Я. Проппа. Работал экскурсоводом в музее Пушкина, в Эрмитаже, с 1983 года библиографом в Российской национальной библиотеке.

Как и многие другие неофициальные поэты Ленинграда, посещал ЛИТО Давида Дара (Голос Юности) и Глеба Семенова. Стал известен благодаря публикации в антологии Михаила Шемякина «Аполлон-77». Около 40 стихотворений было опубликовано в антологии Кузьминского (1983). Первая публикация на родине состоялась в сборнике «Круг» (1985).

В 1981 году совместно с Кириллом Бутыриным создал в Ленинграде самиздатский общественно-литературный журнал «Обводный канал» (выпускался до 1993 года; вышло 18 номеров).

В 1993 году вышел первый сборник «Стихи», включающий произведения 70-х – 80-х годов, в 2000-м – второй: «Тьма дневная», в 2002-м – третий - «Рядом с Чечней» и в 2005-м - четвертый «На реке непрозрачной», в конце 2009 года вышли сразу две книги: "Оживление бубна" и в издательстве Enaudi в Италии (Турин) – книга избранных стихотворений в переводе на итальянский (переводчик Алессандро Ниеро). В 1995 году стал лауреатом Царскосельской премии, а в 2000 году – стипендиатом Фонда имени И.А. Бродского. В том же 2000 году вошел в шорт-лист премии Андрея Белого, в 2001 году получил премию журнала «Звезда» за цикл стихов об Италии. Лауреат премии им. Н.В. Гоголя (2010), премии Андрея Белого (2010), премии Кардуччи (Пьетрасанта, Италия, 2011). В 2013 году был отмечен премией VII Международного фестиваля «Биеналле поэтов» «Живая легенда».

Автор десяти книг стихов.

Стихи переведены на английский, болгарский, голландский, иврит, итальянский, литовский, немецкий, польский, финский, французский, чеченский, шведский и эстонский языки.

Владимир Кучерявкин - поэт, прозаик, переводчик. Родился 4 августа 1948 года в Калининграде (Кенигсберге). В 1968 году закончил техникум. Служил в армии. В 1977 году закончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по специальности филолог-русист, преподаватель русского языка как иностранного.

Работал ассистентом кафедр русского языка различных вузов, инструктором пожарной профилактики, стрелком охраны, монтажником конструкций, оператором котельной, резчиком по дереву и др. Более десяти лет преподавал английский язык в Институте иностранных языков и в других организациях.

С 1981 года состоял членом объединения ленинградских литераторов Клуб-81. Первая публикация в сборнике «Круг» (Ленинград, 1985). В 2004 году вступил в Союз писателей Санкт-Петербурга. Опубликовал книги: «Танец мертвой ноги» (1994), «Вдалеке от кордона» (1994), «Треножник» (2001), «Избранное» (2002), «В открытое окно» (2011), «Созерцание С.» (2014), «Записки из секретного блокнота: Лирический дневник» (2016). Печатался во многочисленных периодических изданиях.

Переводчик англоязычной поэзии, в частности - «Кантос» Эзры Паунда.

Подробности о мероприятии в официальных сообщества проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару Mojo gastrobar, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.