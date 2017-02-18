Артем Верле и Гали-Дана Зингер станут участниками девятого сеанса «Поэтопроектора»

3 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится девятый сеанс современной поэзии «Поэтопроектор». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пректе «Молоко и Сено», участниками мероприятия станут поэты Гали-Дана Зингер, которая выступит в прямом эфире по видеосвязи из Иерусалима, и Артем Верле, который представит медиапроект «КАК/ЭТО» - вивисекцию текстов поэта.

Начало встречи в 19.00. Вход свободный

Подробности о мероприятии в официальных сообщества проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Гали-Дана Зингер - поэт, переводчик, редактор. Родилась в Ленинграде. Училась на театроведческом факультете Лениградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1985 году переехала в Ригу, а в 1988-м - в Иерусалим.

Автор семи поэтических книг на русском языке. Стихи публиковались в десятках периодических изданий в Израиле, России, Англии и Франции. Автор трех поэтических книг на иврите. Лауреат премии Я. Цабана (1997) для пишущих на иностранных языках, премии «Поэзия 2000» и премии премьер-министра (2004) за книги стихов на иврите. Переводчик ивритской (Исраэль Элираз, Йона Волах, Хези Лексли) и англо-американской поэзии на русский язык. Переводы публиковались во многочисленных периодических изданиях и антологиях, в 1998 году в издательстве «Радуга» вышла антология «Мир да пребудет с вами» (стихи 50 израильских поэтов в переводах Г.-Д. Зингер). Отдельными книгами на русском языке изданы переводы из Исраэля Элираза, Йоны Волах, Хези Лексли.

Переводчик русской, англо-американской, польской и испанской поэзии на иврит. Среди переводов Г.-Д.Зингер на иврит стихи и проза Л. Рубинштейна, И. Бродского, Е. Шварц, Д.А. Пригова, П. Пепперштейна, А. Введенского, Д. Хармса, И. Бокштейна, А. Волохонского, К.И. Галчинского, О. Паза, Х.Р. Хименеса и др. Книга Савелия Гринберга в ее переводах на иврит вышла в 2014 году к столетию поэта.

Участник международных фестивалей поэзии в Иерусалиме, Яффо и Мраре, третьего и четвертого Международных Биеннале Поэтов в Москве.

Редактор (совместно с Некодой Зингером) литературных журналов «И.О.» (1994-95; вместе с И. Малером), «Двоеточие» (журнал издается с 1995 г., в 2001-2005 гг. выходил как двуязычное межкультурное издание на русском языке и иврите, с 2006 г. существует в формате сетевого издания на сайте dvoetochie.wordpress.com), «Каракёй и Кадикёй» (с 2015 г. совместно с Н. Зингером, https://dvoetochie.wordpress.com/karakoy-and-kadikoy/), гостевой редактор сетевого журнала «РЕЦ» (№29, №36).

Фотограф и художник, автор ряда визуальных проектов, осуществленных в Израиле, и Манифеста Неоэклектики (1991, совместно с Н. Зингером).

Артем Верле родился в 1979 году. Закончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (2001) и аспирантуру по кафедре эстетики и этики Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, кандидат философских наук.

Публиковался в журналах «Воздух», Textonly, «Новые облака», на сайтах Полутона, soloneba.com, Лиterraтура, Syg.ma. Имеет научные публикации.

Участвовал в 11-м майском фестивале новых поэтов (Санкт-Петербург, 2013), XXI Пушкинском международном театральном фестивале (Псков, 2014), ландшафтном поэтическом фестивале «Пушкинские лаборатории» (Пушкин, Павловск, 2015, 2016), восьмом ежегодном международном фестивале «Поэтроника 2015» (Москва), XXIII фестивале свободного стиха (Санкт-Петербург, 2016).

Куратор цикла сеансов современной поэзии в Пскове «Поэтопроектор».

Автор книги стихотворений «Хворост» (М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2015). Лауреат Малой премии «Московский счет» (2015). Стихи переводились на польский, итальянский и испанский языки. Живет в Пскове, работает преподавателем.

Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: апарт-отелю «Камелот», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей