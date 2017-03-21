Фильмы «Я тебя Мне нравится» и «Вот моя деревня Лифаново» представят режиссеры в медиа-холле Псковского драмтеатра

26 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области два начинающих кинорежиссера Ярослав Ваколюк и Марина Донская представят свои фильмы «Я тебя Мне нравится» и «Вот моя деревня Лифаново».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Ветка», встреча пройдет в рамках нового проекта, цель которого - представить в Пскове лучшие образцы студенческого кино начинающих режиссеров из Петербурга и Москвы. Среди участников - финалисты международных фестивалей студенческих фильмов «Культкино» и «Питеркит».

Начало встречи в 19.00. Вход свободный.

Подробности о мероприятии в официальных сообщества проекта «Молоко и Сено» в социальных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/seno_moloko

Facebook: https://www.facebook.com/molokoseno/

Instagram: https://www.instagram.com/senomoloko/

«Я тебя Мне нравится»

Сценарист, оператор и режиссёр: Ярослав Ваколюк

Простой студент Дмитрий в социальной сети находит девушку Анастасию, которая затевает с ним своеобразную игру - тонкое общение любовными знаками через статусы, музыку, картинки и другие инструменты социальной сети. Невинная забава постепенно перерастает в реальные чувства. Но есть одно НО - они даже не переписываются и не видятся. К чему же приведет Дмитрия этот безмолвный «онлайн-роман» с девушкой, которую он видит лишь на фотографиях и о которой толком ничего не знает?

«Вот моя деревня Лифаново»

Режиссер: Марина Донская

Дедушка приезжает в свою любимую деревню Лифаново. В деревне 24 дома, но постоянно здесь живет всего пара человек. Дедушка ездит к родственникам, попадает на могилу к разбившимся летчикам, рассказывает истории, просто существует, отвечая вместе с тем на главный вопрос: в чем смысл жизни, дед?

Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка».

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: гостинице «Октябрьская», гастрономическому бару Mojo Gastrobar, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей