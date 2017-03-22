Лекция о путешествии на боевом фрегате 18 века по Европе пройдет сегодня в клубе «Тропы»

Сегодня в клубе «Тропы» фотограф-любитель, энтузиаст техно-туризма, знаток гидротехнических сооружений Кирилл Бахметьев расскажет о плавании на учебном паруснике «Штандарт».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, встреча пройдет в медиахолле Театрально-концертной дирекции. Начало в 18.00. Вход свободный

В сентябре-октябре 2016 года Кирилл совершил семинедельное путешествие по странам Европы на учебном паруснике «Штандарт», являющимся репликой боевого фрегата начала XVIII века. Маршрут корабля проходил через многочисленные гидротехнические сооружения Германии, Голландии, Франции и Великобритании, о которых пойдёт речь на лекции.

На лекции вы узнаете:

- Как выглядит самый напряжённый водный путь Европы;

- Какую колоссальную роль играют гидротехнические сооружения в жизни Голландии;

- Как жители этой страны живут на территориях, расположенных ниже уровня моря, и борются с наводнениями;

- Чем интересны внутренние водные пути Голландии;

- Как работают шлюзы XVIII века, продолжающие эксплуатироваться по сей день;

- Каковы особенности жизни прибрежных французских городов в условиях приливов и отливов;

- Что такое Кильский канал с точки зрения члена экипажа корабля.

Также вы сможете увидеть, как выглядят судоходные пути Европы с высоты мачт парусника.

Клуб путешествий «Тропы» им. Глеба Травина реализуется проектом «Ветка» совместно с Информационно-туристическим центром Псковской области.

Напомним, что проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: гостинице «Октябрьская», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Логотип клуба путешествий «Тропы» разработал дизайнер и фотограф Евгений Малинин.

Дополнительная информация в группах проекта «Тропы» в социальных сетях:

Источник: Псковская Лента Новостей