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16:56 Лекция «Из Пскова до Сирии - автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию» состоится в псковском клубе «Тропы»
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Лекция «Из Пскова до Сирии - автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию» состоится в псковском клубе «Тропы»
29.03.2017 16:56 ПЛН, Псков
31 марта в клубе путешествий «Тропы» пройдет лекция «Из Пскова до Сирии - автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в клубе, начало встречи в медиа-холле ТКД в 19.00. Вход свободный.
На лекции вы узнаете:
- Как из Пскова доехать автостопом до Грузии, Турции и других стран;
- Особенности, опасности и прелести путешествия автостопом по Кавказу, Грузии и Турции;
- Как бесплатно и комфортно жить в разных городах по всему миру и что такое «Дом для всех»
- Как бесплатно и за один день доехать из Пскова до Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Витебска, Минска, Москвы, Твери, Риги, Таллина и других городов;
- Как сесть утром в псковский автобус №6, а уже вечером следующего дня плавать в море в Одессе, гулять по улицам Варшавы или Берлина, потратив при этом 250 рублей.
С лекцией выступит руководитель проекта «Молоко и Сено» и программы «Ветка» Дмитрий Стрен, преодолевший автостопом более 40 тысяч километров.
Подробности о мероприятии в официальные сообщества проектов «Тропы» и «Молоко и Сено» в социальных сетях:
ВКонтакте:
Facebook: https://www.facebook.com/molokoseno/
Instagram: https://www.instagram.com/senomoloko/
Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка». Проект предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.
Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: гостинице «Октябрьская», гастрономическому бару Mojo Gastrobar, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».
Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.
Источник: Псковская Лента Новостей
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