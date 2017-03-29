Сегодня в клубе путешествий «Тропы» пройдет лекция «Из Пскова до Сирии - автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию»

Сегодня в клубе путешествий «Тропы» пройдет лекция «Из Пскова до Сирии - автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в проекте «Молоко и Сено», начало встречи в 19.00, вход свободный.

«Мы добавили в нашу сегодняшнюю лекцию «Из Пскова до Сирии – автостопом через Кавказ, Грузию, Турцию» побольше интерактива. Это значит, что сегодня ты сможешь совершить виртуальное путешествие из Пскова до Сирии не выходя из медиа-холла. Мы покажем секретные видео и аудиозаписи, благодаря которым ты почувствуешь изнанку автостопа - услышишь речь и узнаешь надежды грузинских и российский дальнобойщиков, выпьешь ведро маджари в солнечной Кахетии, побываешь в Тбилиси, Батуми и даже подерешься с турецким преступником. Также мы представим короткий тревел-фильм «Надежда Мераба» и объясним, что связывает реп-группу «Грибы» и Константина Бальмонта», - отмечают организаторы.

Подробности о мероприятии в официальных сообщества проектов «Тропы» и «Молоко и Сено» в социальных сетях:

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На лекции вы узнаете:

- Как из Пскова доехать автостопом до Грузии, Турции и других стран;

- Особенности, опасности и прелести путешествия автостопом по Кавказу, Грузии и Турции;

- Как бесплатно и комфортно жить в разных городах по всему миру и что такое «Дом для всех»

- Как бесплатно и за один день доехать из Пскова до Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Смоленска, Витебска, Минска, Москвы, Твери, Риги, Таллина и других городов;

- Как сесть утром в псковский автобус №6, а уже вечером следующего дня плавать в море в Одессе, гулять по улицам Варшавы или Берлина потратив при этом 250 рублей.

С лекцией выступит руководитель проекта «Молоко и Сено» и программы «Ветка» Дмитрий Стрен, преодолевший автостопом более 40 тысяч километров.

Встреча пройдет в рамках проекта «Ветка». Проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта «Молоко и Сено»: гостинице «Октябрьская», гастрономическому бару MOJO GASTROBAR, кафе «Моя Италия», а также транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.

Источник: Псковская Лента Новостей