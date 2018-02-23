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Увидеть мир, несмотря ни на что

23.02.2018 14:57|ПсковКомментариев: 0

21 февраля в проекте «Ветка» прошла лекция Алии Нуруллиной «Почему и как путешествует незрячие люди?». Собравшиеся узнали о том, какие иностранные слова обязан знать путешественник, с какого раза псковичи подскажут номер проезжающего автобуса и должен ли кто-то незрячим людям.

В помещение заходят четыре человека. У троих из них по трости в руке, а четвертым является куратор проекта «Ветка» - Дмитрий Стрен. Было где-то 18.50, и до лекции оставалось минут десять. Три человека сели за стол и максимально плотно подвинули стулья друг к другу. Далее они говорили о своем, например, о депрессивности современной культуры (позднее выяснилось, что речь шла о поэзии Ахматовой и Цветаевой). При этом они отвлекались на смартфоны, из которых звучали быстрые мужские голоса (это были звуки голосового приложения для незрячих).

«Меня зовут Алия. Я проживаю в Петербурге. Как вы поняли из анонсов, мы незрячие и прочитаем вам лекцию о том, почему и как такие люди как мы путешествуют. Вы можете задавать вопросы, только не поднимайте руки. Давайте будем общаться с помощью голоса. Есть ли среди вас те, кто имел контакт с незрячим человеком?» - поинтересовалась Алия. Одна девушка откликнулась и уточнила, что общалась только со слабовидящим, а другая рассказала о том, как ей было страшно подойти к дедушке с палочкой.

Когда-то люди были важнее толерантности

«Есть мнение, какая разница, Псков или Нью-Йорк выбрать для путешествий, если человек не видит. Но разница есть», - продолжила Алия. Далее она рассказала, что незрячие люди путешествуют уже давно. Так, на рубеже XVIII-XIX вв. в Великобритании жил Джек Холман - сын аптекаря, ушедший добровольцем в военно-морской флот, заболевший в одном из плаваний и ослепший в 25 лет. Джеку как военному назначили пенсию (его отправили в отставку в звании лейтенанта), и он закончил Эдинбургский университет. Затем он отправился путешествовать по Европе, а в 1822 году даже оказался в России, где добрался до Сибири. «Во времена Джека Холмана не было доступной среды, но это не мешало таким как он путешествовать», - подытожила Алия.

Вообще предполагалось, что Алия проведет мастер-класс и лекцию, но во вторник их автобус из Петербурга опоздал на два часа. В итоге интерактивный мастер-класс о правильных способах общения с незрячими людьми пришлось отменить. Алия вспомнила об этой ситуации, рассказав, что вчера в Псков отправился целый автобус людей с ограниченной возможностью. Люди были ограничены в возможности уехать из города в обозначенное время. По мысли Алии, все люди имеют ограниченные возможности: у кого-то нет денег, у другого - жены, у третьего - социального статуса. Она вспомнила Холмана, при жизни которого отсутствовало понятие толерантности и доступной среды. Но было самое главное - люди.

История о псковской простоте и дюссельдорфском лимонаде

Сама Алия родом из Казани. Не видит с рождения и может различать лишь светотени. Долгое время у Алии не было друзей, потому что она считала окружающих идиотами. Ей было «западло» просить людей о помощи. Боялась, что ее самооценка опустится ниже плинтуса. Но однажды она встретила человека с безграничными возможностями. Этим человеком был Иисус Христос. С той «встречи» прошло уже два года. За это время Алия посетила Белгород, Киев, Екатеринбург, Москву и Псков. Кстати, наш город ей понравился. По ее словам, здесь у людей есть простота. Также она отметила хорошую организацию дорог. По словам Алии, путешествовать классно. «Да, я не вижу живописных памятников, но рядом есть люди, которые помогут их описать. Ну, или можно воспользоваться специальным приложением для незрячих», - пояснила Алия.

Следующим через видео о своей истории путешествий рассказал сооснователь НКО «Белая Трость», первый незрячий участник соревнований по фридайвингу в России - Михаил Войцеховский. После того, как ослеп, он не путешествовал порядка 10-15 лет, но однажды решил попробовать и поехал в Дюссельдорф. Когда автобусный гид рассказывал о красотах города, Михаил не понимал, в чем же смысл незрячих путешествий, о которых ему так много говорили. Он решил прогуляться по улицам города в одиночестве. Именно в тот момент Михаил по-настоящему ощутил атмосферу города и его жителей. Далее он решил найти продуктовый магазин, но при этом по-английски знал не более, чем «Cocaola» и «Ice Cream». Именно с этими двумя словами он и обратился к сотруднику магазина. Тот не помог ему, но к Михаилу подошла пожилая женщина и помогла ему в подборе продуктов. Потом они еще в течение десяти минут мило разговаривали на смеси немецкого и русского языков. «Человеческие отношения везде разные. И мне нравится путешествовать там, где нет туристов. Например, я люблю забрести в яхт-клуб или библиотеку», – заключил Михаил.

За кого болеют мужья и зачем учить венгерский

Вновь слово взяла Алия, но только для того, чтобы передать микрофон своему супругу - программисту Илье Овсянникову. Он потерял зрение в 17 лет, после экспериментов по изготовлению пиротехники. По признанию Ильи, он никогда не путешествовал и лишь однажды был в Великом Новгороде. «Я стал путешествовать после потери зрения. Однажды Алию позвали в Белгород читать лекцию, и я, словно как болельщик «Зенита», просто должен был поехать туда, чтобы поддержать свою жену. Я не очень люблю поезда, но в итоге мы взяли билет в плацкарт», - рассказал Илья. Затем он немного прошелся по городам, в которых побывал. По его словам, в Белгороде есть патриотизм, но нет гнилой гордости, Москва - почти как Петербург, но слишком комфортна, в Екатеринбурге хорошие рестораны и тяжелая атмосфера, а Казань - странный город, который отдает какой-то ненастоящестью. Илья подчеркнул, что незрячему помогают путешествовать технические средства (приложение «Говорящий город») и трость.

Затем микрофон взяла девушка, которая сразу встала из-за стола. Она объяснила, что ей так удобнее из-за привычки выступать перед научной аудиторией. Кристина Тельпук - переводчик, владеющая английским, немецким и хорватским языками. По образованию она историк, а область научных интересов - история национализма в Австро-Венгрии. Вообще любовь к истории Кристине привила ее школьная учительница, которая тоже была незрячей. После школы девушка отправилась за пару тысяч километров из дома в Санкт-Петербург. Возможно, такое решение Кристина приняла и потому, что в детстве вместо сказок бабушка рассказывала ей истории про волшебный Ленинград, и маленькой девочке всегда хотелась там побывать. По словам Кристины, ее первое путешествие было с однокурсниками к эстонским средневековым крепостям. После этого она посещала разные города и страны, но долго не решалась на одиночное путешествие. Но в 2016 году она поехала в Германию на стажировку. «Было много свободного времени, и я поехала в Будапешт. Я забронировала комнату. Ходила по различным местам. Меня постоянно кто-нибудь провожал. Просто общалась с людьми, если они говорили на английском или немецком. Из таких разговоров ты узнаешь то, чего никогда бы не узнал. После поездки я начала учить венгерский, потому что для меня это вызов», - рассказала Кристина. Выяснилось, что одиночные поездки открывают для нее больше горизонтов. Правда, в следующую поездку Кристина отправится во Францию вместе с мамой, так как у той страх одиночных путешествий все-таки есть.

«Незрячим - никто не должен»

Если взять общее количество вопросов и распределить на всех собравшихся, то получится, что каждый спросил дважды-трижды. Возможно, такой интерес аудитории был связан с тем, что лекторы с самого начала выразили симпатию городу, или рассказали множество интересных историй из жизни незрячих людей, или собравшимся не хотелось уходить от  теплых бесед на уличный холод? Неизвестно, кто из «вопрошавших» какими мотивами руководствовался.  Если по порядку, то Алия была приятно удивлена тем, что в псковских автобусах объявляют остановки, а люди после просьбы подсказать номер автобуса сразу откликаются (по ее признанию, в Петербурге с этим проблемы). Кристина рассказала историю, как венгерская бабушка помогла ей сдать багаж в камеру хранения, неожиданно заговорив на русском языке. А Илья поделился тем, что в музыке ему не нравятся тюремные мотивы, поэтому песня «Татарин» петербургской группы АИГЕЛ не произвела на него сильного впечатления (в отличие от песни «Царапки»).

Так продолжалось около часа. И уже под конец из зала прозвучал вопрос, сталкивались ли гости со злоупотреблением незрячими людьми своего положения. И в ответе на вопрос присутствовало какое-то единодушие: «Незрячим - никто не должен». В этот момент вспомнилось, что еще в ходе лекции Кристина рассказала о людях, которые «причиняют добро не со зла». Интересно, когда одни считают, что должны оказывать помощь, даже когда она не нужна, а другие полагают, что им все и всегда должны помогать. И вот между этими «я должен» и «мне должны» живут люди, которым важнее делать то, что хочется. Например, путешествовать.

Иван Журавков

Источник: Псковская Лента Новостей
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