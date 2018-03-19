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В Пскове выступит министр иностранных дел арт-республики Ужупис Томас Чепайтис

Сегодня в рамках проекта «Ветка» состоится встреча с литовским писателем, эссеистом и переводчиком Томасом Чепайтисом. По словам организаторов, на мероприятии псковичи смогут узнать что-то новое о Литве, литовцах и Республике Ужупис. Кроме того, на встрече будет организована продажа книг литовских писателей по издательским ценам.

Томас Тристрамас Чепайтис - поэт, эссеист, переводчик с английского, литовского, польского, французского языков, издатель газеты «Глашатай Заречья» и Издательства «Zarecze» в Вильнюсе, министр иностранных дел Арт-республики Ужупис, автор либретто, песен, мюзиклов и рок-опер.

Начало встречи в 19.00 в медиа-холле ТКД Псковской области. Вход свободный.

Напомним, проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города. Проект некоммерческий. Он реализуется благодаря ключевым партнерам проекта гостинице «Октябрьская» и транспортной компании «Меридиан».

Информационную поддержку проекту оказывает Псковская Лента Новостей.