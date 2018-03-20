Сцена / Проекты

Ужупис, и с чем его читают

Согласитесь, есть в этих самопровозглашенных республиках бунтарей и непризнанных творцов какая-то романтика. На карте Ужупис - арт-республика в столице Литвы - обозначен как район Вильнюса. До 1997 года так и было. По сути, остается таковым и сейчас. Только вот люди, проживающие в Ужуписе сейчас, считают себя «немножко жителями Республики Ужупис, немножко жителями Литвы». У самопровозглашенного «государства» свой флаг, президент, конституция и даже армия из 12 человек. С недавних пор - герб и марки. А еще много творчества. Море сурового литовского творчества. О литературной составляющей на встрече с псковичами 19 марта в рамках проекта «Ветка» рассказал министр иностранных дел Ужуписа, литовский писатель, эссеист и переводчик Томас Чепайтис.

Экстравагантный гость расхаживал по медиахоллу Театрально-концертной дирекции Псковской области, нарочито проверяя работу микрофона, который ему в общем-то не очень-то и понадобился. Приземистый литовец с густой седой бородой и усами, несколько походивший на заграничного Санта Клауса или путешественника-отшельника, в шапке-ушанке, клетчатой фланелевой рубашке и клетчатом шарфе, в легких кедах с кенгуру. «Это мне в Тарту шапку купили, потому я в ней и хожу», - обозначил сразу Томас Чепайтис, как бы отвечая на повисший в воздухе вопрос псковичей: «Не холодно вроде, что ж он в шапке?..».

Поэт и преподаватель ПсковГУ Артем Верле принес для себя и своего литовского друга три разных стула. Ну вышло так. «Интернациональная история получается», - обратил он на это внимание и улыбнулся псковичам, которых собралось не так уж мало для не такой уж популярной темы.

Как оказалось, Артем Верле тоже имеет отношение к Республике Ужупис. Томас Чепайтис назвал его послом Республики в Пскове. «Замечательный во всех отношениях и во многих ипостасях Томас Чепайтис, - представил гостя псковичам Артем. - Один из основателей Ужуписа. Мне посчастливилось жить с ним в одном номере, то есть жить в одном номере с министром иностранных дел. Это первый такой случай. Надеюсь, больше ни с какими министрами мне жить не придется. А сегодня Томас расскажет... Расскажет, о чем захочет».

А Томас, в общем-то, приехал в Псков с определенной целью - рассказать о современных литовских писателях, представить их книги и даже предложить псковичам их купить «за сущие копейки». Тема встречи так и звучала - «Современные литовцы: богослов, философ, романист». Дело в том, что Томас - издатель газеты «Глашатай Заречья» и Издательства «Zarecze» в Вильнюсе. Он сам переводит литовских писателей в том числе на русский язык.

Конечно, псковичей во многом интересовало то необычное место, где Чепайтис живет, но он почему-то ограничился лишь парой фраз в рассказе об Ужуписе: «1 апреля мы отмечаем наш национальный праздник. Да, в День дурака мы отмечаем нашу независимость. Приезжайте к нам побыть дураками. А мы тут поговорим о серьезных вещах».

Располагая к себе публику, он вспомнил детство: «Читать под одеялом, засветив свечу, - это самое приятное, что может противостоять взрослой жизни. Я был читающим мальчиком, реальный мир которому был не очень важен. В то, что я читал, я просто верил».

Рассказывая о литовцах как о суровом народе, Томас признался, что сам он не очень любит свою литовскую часть. «Во мне половина литовца, половина русского, половина еврея и половина украинца», - добавил он. «200%», - рассмеялся Артем Верле.

Вообще весь вечер Томас пытался шутить, сохраняя при этом каменное выражение лица, чем, в общем-то, и расположил к себе читателей. Книги, которые он привез, разлетелись, как горячие пирожки. Самая разрекламированная как им, так и Артемом Верле, - «Взгляд змия» Саулюса Томаса Кондротаса. Перед тем, как рассказать о ней, Томас даже снял ушанку. «Снимаю шляпу», - пошутил издатель.

Саулюс Томас Кондротас - литовский прозаик, сценарист, автор трех романов и пяти сборников рассказов и повестей. Преподавал философию в Вильнюсской художественной академии, а в 1986 году эмигрировал на Запад. Роман «Взгляд змия» был написан им еще в Литве в 1981 году, после эмиграции он ничего не писал, занялся макрофотографией. На Родине он считается самым известным литовским писателем. Его роман даже был экранизирован в Литве и Венгрии.

Книга, по мнению Томаса Чепайтиса, - это хорошо написанный роман с сильными героями. «Странная книга. Она выглядела бы искусственной, если бы у автора не было таланта», - убежден издатель. В романе автор воссоздает мироощущение литовцев XIX века, восприятие ими христианства, описывает влияние на жизнь человека рационально необъяснимых сил, любви, ненависти, гордыни. Роман переведен на 15 языков.

Книга о серийном убийце, состоит из двух частей, которые, на первый взгляд, могут показаться совсем несвязными. Это история гибели рода Мейжисов, представленного тремя поколениями. «Критики сравнивают роман с серьезными вещами, - считает Томас Чепайтис. - Читать его интересно на любой странице. А юмор скрыт в глубине».

Обложка книги - это серая фотография моря с валунами. Цвет, уверен Томас, выбран неслучайно. «Серый - цвет Литвы. Мы ведь специально едем в Турцию, чтобы там подкрасить», - пошутил Чепайтис.

Рассказывал о книгах долго, даже зачитывал отрывки, рассуждал о роли каждого писателя в литовской литературе. Несколько раз по скайпу пытался дозвониться Саулюсу Кондротасу, но разница во времени в России и США дала о себе знать, трубку писатель так и не взял. А псковичей все равно интересовало, как там у них, в этом странном месте под названием Ужупис, каков порядок дел. «В этом году мы праздновали 20-летие. За эти годы произошло много несчастий», - поделился Томас.

Užupis (или по-русски Заречье) всегда был очень красивым, но очень бандитским районом Вильнюса. «Оттуда хотелось никуда не уходить, но тут же кто-то к тебе подходил и давал в морду и сразу хотелось уйти», - шутил министр.

И вот в 1996 году группа художников, в числе которых был и Томас Чепайтис, предложила «жить дружно» и основала здесь «Центр альтернативного искусства». В том же году там были организованы и проведены первые выставки искусства и общественные акции. Позднее квартал стал домом многих художников и людей искусства, район стал именоваться «вильнюсским Монмартром». Прослышав о подобном феномене, в город наведались и представители французского Монмартра.

В 1997 году жители квартала провозгласили Республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, выборы и карнавалы. «Мы хотели жить нормально, не хотели идти в ногу с Литвой, которая нам ничего не предлагала», - признался гость.

«Это район Старого города, который отделен речкой. Некий полуостров. Там всегда было другое сознание. В моем детстве там все время слушали Высоцкого. Там была вольница. Там жили люди, которые не перед чем не останавливались: любить так любить, пить так пить, бить так бить. Специфический район, полиция туда просто не ездила. А я туда переехал, потому что было дешево», - рассказал Томас.

За 20 лет Ужупис стал визитной карточкой Вильнюса. Толпой сюда повалили всякие знаменитости. «Этим воспользовались худшие слои населения - цены на жилье здесь поднялись в 10-15 раз», - отметил он.

Но открытый дух в Ужуписе, несмотря ни на что, сохранился и сейчас. «Люди там приобрели особое качество души. Они готовы помогать», - рассказал писатель, добавив, Республика Ужупис дружит с другими самопровозглашенными государствами мира.

«Я как дипломат знаю, что мосты строить нелегко», - сказал Томас Чепайтис и вручил Артему Верле «кафтан», а, проще говоря, толстовку посольства Республики Ужупис в Мюнхене. «Наденьте, кисонька», - сказал он, символично связывая вместе Ужупис, Мюнхен и Псков.

А что касается нашего города, то заграничный гость пообещал наведаться на Завеличье. «В Пскове тоже можно немало придумать», - многозначительно заключил гость из Литвы.

Светлана Аванесова