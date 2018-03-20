Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Простите, Владимир Владимирович
Афиша театра на март
Billys Band едет в Псков
Все учиться!
Премьера в театре кукол
Сцену ты создаешь сам
Драмтеатр приглашает на экскурсию
Пространство эксперимента
Как на сцене девушку душили
Увидеть мир, несмотря ни на что
ещё Проекты 20.03.2018 12:170 Ужупис, и с чем его читают 20.03.2018 12:170 Ужупис, и с чем его читают 19.03.2018 13:255 В Пскове выступит министр иностранных дел арт-республики Ужупис Томас Чепайтис 15.03.2018 13:593 В ТКД стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства» 23.02.2018 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что 08.12.2017 13:551 О велопутешествии из Москвы в Среднюю Азию расскажут сегодня в клубе путешествий «Тропы»
Сцена / Проекты

Ужупис, и с чем его читают

20.03.2018 12:17|ПсковКомментариев: 0

Согласитесь, есть в этих самопровозглашенных республиках бунтарей и непризнанных творцов какая-то романтика. На карте Ужупис - арт-республика в столице Литвы - обозначен как район Вильнюса. До 1997 года так и было. По сути, остается таковым и сейчас. Только вот люди, проживающие в Ужуписе сейчас, считают себя «немножко жителями Республики Ужупис, немножко жителями Литвы». У самопровозглашенного «государства» свой флаг, президент, конституция и даже армия из 12 человек. С недавних пор - герб и марки. А еще много творчества. Море сурового литовского творчества. О литературной составляющей на встрече с псковичами 19 марта в рамках проекта «Ветка» рассказал министр иностранных дел Ужуписа, литовский писатель, эссеист и переводчик Томас Чепайтис.

Экстравагантный гость расхаживал по медиахоллу Театрально-концертной дирекции Псковской области, нарочито проверяя работу микрофона, который ему в общем-то не очень-то и понадобился. Приземистый литовец с густой седой бородой и усами, несколько походивший на заграничного Санта Клауса или путешественника-отшельника, в шапке-ушанке, клетчатой фланелевой рубашке и клетчатом шарфе, в легких кедах с кенгуру. «Это мне в Тарту шапку купили, потому я в ней и хожу», - обозначил сразу Томас Чепайтис, как бы отвечая на повисший в воздухе вопрос псковичей: «Не холодно вроде, что ж он в шапке?..».

Поэт и преподаватель ПсковГУ Артем Верле принес для себя и своего литовского друга три разных стула. Ну вышло так. «Интернациональная история получается», - обратил он на это внимание и улыбнулся псковичам, которых собралось не так уж мало для не такой уж популярной темы.

Как оказалось, Артем Верле тоже имеет отношение к Республике Ужупис. Томас Чепайтис назвал его послом Республики в Пскове. «Замечательный во всех отношениях и во многих ипостасях Томас Чепайтис, - представил гостя псковичам Артем. - Один из основателей Ужуписа. Мне посчастливилось жить с ним в одном номере, то есть жить в одном номере с министром иностранных дел. Это первый такой случай. Надеюсь, больше ни с какими министрами мне жить не придется. А сегодня Томас расскажет... Расскажет, о чем захочет».

А Томас, в общем-то, приехал в Псков с определенной целью - рассказать о современных литовских писателях, представить их книги и даже предложить псковичам их купить «за сущие копейки». Тема встречи так и звучала - «Современные литовцы: богослов, философ, романист». Дело в том, что Томас - издатель газеты «Глашатай Заречья» и Издательства «Zarecze» в Вильнюсе. Он сам переводит литовских писателей в том числе на русский язык.

Конечно, псковичей во многом интересовало то необычное место, где Чепайтис живет, но он почему-то ограничился лишь парой фраз в рассказе об Ужуписе: «1 апреля мы отмечаем наш национальный праздник. Да, в День дурака мы отмечаем нашу независимость. Приезжайте к нам побыть дураками. А мы тут поговорим о серьезных вещах».

Располагая к себе публику, он вспомнил детство: «Читать под одеялом, засветив свечу, - это самое приятное, что может противостоять взрослой жизни. Я был читающим мальчиком, реальный мир которому был не очень важен. В то, что я читал, я просто верил».

Рассказывая о литовцах как о суровом народе, Томас признался, что сам он не очень любит свою литовскую часть. «Во мне половина литовца, половина русского, половина еврея и половина украинца», - добавил он. «200%», - рассмеялся Артем Верле.

Вообще весь вечер Томас пытался шутить, сохраняя при этом каменное выражение лица, чем, в общем-то, и расположил к себе читателей. Книги, которые он привез, разлетелись, как горячие пирожки. Самая разрекламированная как им, так и Артемом Верле, - «Взгляд змия» Саулюса Томаса Кондротаса. Перед тем, как рассказать о ней, Томас даже снял ушанку. «Снимаю шляпу», - пошутил издатель.

Саулюс Томас Кондротас - литовский прозаик, сценарист, автор трех романов и пяти сборников рассказов и повестей. Преподавал философию в Вильнюсской художественной академии, а в 1986 году эмигрировал на Запад. Роман «Взгляд змия» был написан им еще в Литве в 1981 году, после эмиграции он ничего не писал, занялся макрофотографией. На Родине он считается самым известным литовским писателем. Его роман даже был экранизирован в Литве и Венгрии.

Книга, по мнению Томаса Чепайтиса, - это хорошо написанный роман с сильными героями. «Странная книга. Она выглядела бы искусственной, если бы у автора не было таланта», - убежден издатель. В романе автор воссоздает мироощущение литовцев XIX века, восприятие ими христианства, описывает влияние на жизнь человека рационально необъяснимых сил, любви, ненависти, гордыни. Роман переведен на 15 языков.

Книга о серийном убийце, состоит из двух частей, которые, на первый взгляд, могут показаться совсем несвязными. Это история гибели рода Мейжисов, представленного тремя поколениями. «Критики сравнивают роман с серьезными вещами, - считает Томас Чепайтис. - Читать его интересно на любой странице. А юмор скрыт в глубине».

Обложка книги - это серая фотография моря с валунами. Цвет, уверен Томас, выбран неслучайно. «Серый - цвет Литвы. Мы ведь специально едем в Турцию, чтобы там подкрасить», - пошутил Чепайтис.

Рассказывал о книгах долго, даже зачитывал отрывки, рассуждал о роли каждого писателя в литовской литературе. Несколько раз по скайпу пытался дозвониться Саулюсу Кондротасу, но разница во времени в России и США дала о себе знать, трубку писатель так и не взял. А псковичей все равно интересовало, как там у них, в этом странном месте под названием Ужупис, каков порядок дел. «В этом году мы праздновали 20-летие. За эти годы произошло много несчастий», - поделился Томас.

Užupis (или по-русски Заречье) всегда был очень красивым, но очень бандитским районом Вильнюса. «Оттуда хотелось никуда не уходить, но тут же кто-то к тебе подходил и давал в морду и сразу хотелось уйти», - шутил министр.

И вот в 1996 году группа художников, в числе которых был и Томас Чепайтис, предложила «жить дружно» и основала здесь «Центр альтернативного искусства». В том же году там были организованы и проведены первые выставки искусства и общественные акции. Позднее квартал стал домом многих художников и людей искусства, район стал именоваться «вильнюсским Монмартром». Прослышав о подобном феномене, в город наведались и представители французского Монмартра.

В 1997 году жители квартала провозгласили Республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, выборы и карнавалы. «Мы хотели жить нормально, не хотели идти в ногу с Литвой, которая нам ничего не предлагала», - признался гость.

«Это район Старого города, который отделен речкой. Некий полуостров. Там всегда было другое сознание. В моем детстве там все время слушали Высоцкого. Там была вольница. Там жили люди, которые не перед чем не останавливались: любить так любить, пить так пить, бить так бить. Специфический район, полиция туда просто не ездила. А я туда переехал, потому что было дешево», - рассказал Томас.

За 20 лет Ужупис стал визитной карточкой Вильнюса. Толпой сюда повалили всякие знаменитости. «Этим воспользовались худшие слои населения - цены на жилье здесь поднялись в 10-15 раз», - отметил он.

Но открытый дух в Ужуписе, несмотря ни на что, сохранился и сейчас. «Люди там приобрели особое качество души. Они готовы помогать», - рассказал писатель, добавив, Республика Ужупис дружит с другими самопровозглашенными государствами мира.

«Я как дипломат знаю, что мосты строить нелегко», - сказал Томас Чепайтис и вручил Артему Верле «кафтан», а, проще говоря, толстовку посольства Республики Ужупис в Мюнхене. «Наденьте, кисонька», - сказал он, символично связывая вместе Ужупис, Мюнхен и Псков.

А что касается нашего города, то заграничный гость пообещал наведаться на Завеличье. «В Пскове тоже можно немало придумать», - многозначительно заключил гость из Литвы.

Светлана Аванесова

Теги: #книги #Литва #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
20.03.2018, 12:170 Ужупис, и с чем его читают 19.03.2018, 17:241 Концерт «Радуга над Влтавой» в Псковской областной филармонии отменен по техническим причинам 19.03.2018, 13:255 В Пскове выступит министр иностранных дел арт-республики Ужупис Томас Чепайтис 18.03.2018, 18:1816 Сотрудники ТКД Псковской области дружно сходили на выборы президента РФ. ФОТО
18.03.2018, 16:421 Билеты на спектакли Псковского драмтеатра со скидкой до 50% можно приобрести до 21 марта 18.03.2018, 14:477 Работники ТКД Псковской области вместе пришли на выборы президента РФ 17.03.2018, 11:432 Скидочная акция к Всемирному дню театра начнет действовать уже завтра 16.03.2018, 19:050 Билли Новик: Программа «Блюз в голове» для тех, кто ценит не только хорошую музыку, но и хороший театр
16.03.2018, 14:353 «Дело Луначарского»: Режиссер Сергей Чехов о спектакле «Река Потудань». ВИДЕО 16.03.2018, 14:341 Сергей Чехов: По-настоящему спектакль «Река Потудань» родится только 23 и 24 марта в реакции зрителя 16.03.2018, 14:050 Режиссер спектакля «Река Потудань»: Постановка создается во взаимоуважении и взаимопонимании 16.03.2018, 13:312 Сергей Чехов: Мне кажется, театр способен оставлять куда более сложный культурный след, чем кино
16.03.2018, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с режиссером Сергеем Чеховым 15.03.2018, 18:4713 Режиссер спектакля «Река Потудань»: Стремление понравиться зрителю - опасный путь 15.03.2018, 18:461 Билли Новик приглашает псковичей на концерт Billy’s Band 22 марта 15.03.2018, 13:593 В ТКД стартует цикл лекций «Теории и практики современного искусства»
15.03.2018, 09:275 Концерт с участием музыкантов Большого театра и Псковской филармонии прошел в Палкино 14.03.2018, 17:550 Познакомиться с богатой музыкальной культурой Чехии приглашает псковичей Псковская областная филармония 14.03.2018, 15:299 Приобрести билеты на премьерные спектакли Псковского драмтеатра в марте можно со скидкой 13.03.2018, 14:5323 Театрально-концертная дирекция готовит подарок псковичам в День воссоединения Крыма с Россией
13.03.2018, 09:5217 На малой сцене Псковского драмтеатра начался монтаж декораций к новому спектаклю 12.03.2018, 19:590 На премьеру спектакля «Гуси-лебеди» приглашает Псковский театр кукол маленьких зрителей 12.03.2018, 18:5228 С успехом прошла в Псковском драмтеатре премьера спектакля «Отелло» 08.03.2018, 16:4227 В связи с болезнью артиста в Псковском драмтеатре 9 марта отменен показ спектакля «Метель»
06.03.2018, 12:258 В районных кинотеатрах Псковской области фильм «Лед» посмотрели свыше 3 тысяч человек 06.03.2018, 10:510 Российский фестиваль анимационного кино приедет в Псков 05.03.2018, 16:350 Кинотеатры из пяти районов Псковской области присоединились к всероссийскому вебинару известного режиссера анимационного кино Сергея Серегина 05.03.2018, 15:192 Пять районов Псковской области «посетили» инопланетяне
02.03.2018, 11:006 Псковский театр драмы им. А.С. Пушкина отправится на гастроли в Москву 28.02.2018, 17:202 Псковичи смогут услышать произведения великих композиторов в космическом пространстве 8 марта 28.02.2018, 11:131 Псковский симфонический оркестр приглашает псковичей на концерт «Времена года» 28.02.2018, 10:060 Псковские музыканты в составе сводного симфонического оркестра выступят на фестивале «Русская музыка» в Новгороде
27.02.2018, 17:422 Аяко Танабе: Сцену ты создаешь сам 27.02.2018, 15:099 Концерт Ансамбля танца и песни казаков «Багатица», запланированный в Пскове на 1 марта, отменен 27.02.2018, 14:1433 Билеты на премьеру спектакля «Отелло» в Псковском драмтеатре еще есть в продаже 26.02.2018, 17:380 Знаменитый симфонический оркестр приглашает псковичей на концерт 2 марта
26.02.2018, 14:145 Номинант «Золотой маски» поставит на псковской сцене спектакль «Река Потудань» 25.02.2018, 19:4810 Две премьеры готовит Псковский драмтеатр в марте 24.02.2018, 12:022 Премьера музыкального проекта «Звук создан Богом» состоится сегодня в БКЗ филармонии 23.02.2018, 14:570 Увидеть мир, несмотря ни на что
23.02.2018, 11:080 Два спектакля покажет Псковский театр драмы 23 февраля 22.02.2018, 18:158 Псковские зрители одними из первых увидят новый спектакль Петра Мамонова 21.02.2018, 13:0710 Два спектакля покажет Псковский театр драмы в День защитника Отечества 19.02.2018, 20:1511 Дмитрий Месхиев поблагодарил команду, которая сделала XXV Пушкинский театральный фестиваль
19.02.2018, 17:035 Спектакли XXV Пушкинского театрального фестиваля на сегодня посмотрели более 6 тысяч человек 19.02.2018, 16:283 Гастроли не только по России, но за рубежом ждут Псковский драмтеатр 19.02.2018, 16:072 Четыре спектакля лаборатории Лоевского будут поставлены на псковской сцене 19.02.2018, 15:350 Иммерсивный спектакль «Онегин-жест» организаторы XXV Пушкинского театрального фестиваля считают неудачей
19.02.2018, 15:2616 Дмитрий Месхиев: Наконец-то мы стали делать правильный Пушкинский театральный фестиваль 19.02.2018, 10:370 Итоги XXV Пушкинского театрального фестиваля станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19.02.2018, 10:340 В Пскове сегодня завершается XXV Пушкинский театральный фестиваль 18.02.2018, 18:047 «Ура лаборатории Лоевского!» - на Пушкинском фестивале представлен последний эскиз
17.02.2018, 14:3727 «Мертвые души» покажут сегодня в Псковском драмтеатре в рамках Пушкинского фестиваля 17.02.2018, 13:474 В связи с болезнью артиста показ спектакля «Летние осы кусают нас даже в ноябре» в Псковском драмтеатре отменяется 17.02.2018, 10:263 В Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 16.02.2018, 17:585 Выставка работ эстонского художника Навитролла откроется в галерее «ЦЕХ» 22 февраля
16.02.2018, 16:5015 Пять коров, или Сколько получал Пушкин за строчку «Евгения Онегина» 16.02.2018, 14:298 Псковский драмтеатр сам выбрал пьесы для лаборатории Олега Лоевского 16.02.2018, 14:0611 Создатели Пушкинского театрального фестиваля: Мы не разоряем псковский бюджет 16.02.2018, 13:555 Олег Лоевский: Театральная лаборатория на Пушкинском фестивале - это тренинг актерский и режиссерский
16.02.2018, 13:3818 Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля: У нас нет желания устраивать скандалы 16.02.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» о Пушкинском фестивале 16.02.2018, 12:350 С завтрашнего дня в Пскове открывается театральная лаборатория Олега Лоевского 15.02.2018, 14:074 Ученик Григория Козлова покажет на сцене Псковского театра драмы «Шикарную свадьбу»
15.02.2018, 10:280 Два спектакля и лекция о театральном Пскове ждут сегодня участников XXV Пушкинского театрального фестиваля 14.02.2018, 15:232 Петербургский театр «Мастерская» Григория Козлова закроет юбилейный Пушкинский театральный фестиваль 14.02.2018, 12:0616 «Простите, Владимир Владимирович...» 13.02.2018, 17:320 «Многоликая Россия» представлена в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля
13.02.2018, 13:589 «Потому что честные люди...» 13.02.2018, 12:070 Кемеровский театр драмы им. Луначарского представит в Пскове комедию «Летние осы кусают нас даже в ноябре» 12.02.2018, 17:573 Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»  12.02.2018, 14:550 Получить скидку на концерт классической музыки смогут псковичи в масленичную неделю
12.02.2018, 13:1617 «Дурацкие дети. Леля и Минька» представлены в Пскове в рамках Пушкинского театрального фестиваля. ФОТО 12.02.2018, 12:549 Звезда «Бандитского Петербурга» сыграет в эскизе спектакля «Как Зоя гусей кормила» на Пушкинском театральном фестивале 12.02.2018, 09:432 В рамках Пушкинского театрального фестиваля сегодня будет показан спектакль «Месяц в деревне» и прочитана лекция «Русская оперная классики на современной сцене» 11.02.2018, 23:5595 Иду на «ГрозуГрозу»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru