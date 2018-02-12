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Billy’s Band везет в Псков уникальный спектакль «Блюз в голове»

Впервые в Пскове на большой сцене драмтеатра будет представлен «Блюз в голове» - действие в уникальном жанре музыкального спектакля, созданного знаменитым петербургским ансамблем Billy’s Band.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, на сцене сочетаются театральные декорации, драматический сюжет, оригинальный видео-арт и, конечно, музыка коллектива. Это история ранних Billy’s Band.

В некоем уже расселенном доме живут, кучкуются и репетируют музыканты, певцы, художники, фотографы - разный творческий люд. Рано или поздно эта особая идиллия заканчивается, и они оказываются выкинутыми в реальный мир. Но творческая жизнь - хоть и не у всех - продолжается. Именно это и называется блюзом в голове, рассказывают авторы спектакля.

Спектакль состоится 22 марта в 19.00. Билеты уже в продаже.

Для зрителей 16+