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Сцена / Спектакли

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» с режиссером Сергеем Чеховым

16.03.2018 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Сегодня ведущий Дмитрий Волхонов пригласил в студию молодого режиссера Сергея Чехова, который ставит с труппой Псковского драмтеатра спектакль «Река Потудань». В рамках эфира гость расскажет о своей постановке более подробно.

Звоните в студию по телефону прямого эфира 56-73-72.

Напомним, спектакль «Река Потудань» будет показан на малой сцене Псковского драмтеатра 23 и 24 марта. Камерная постановка создана в рамках программы «Пространство эксперимента» и представляет собой попытку молодого режиссера Сергея Чехова найти сценический эквивалент языку великого русского писателя Андрея Платонова.

Сергей Чехов - автор спектаклей в Новосибирском театре «Красный факел», Театре под руководством Сергея Афанасьева, «Первом театре», «Асфальт-театре», Новокузнецком драматическом театре, ростовском театре «18+», Калининградском драматическом театре. Поставил спектакль «Столкновение с бабочкой» для Петербургского фестиваля «Точка доступа». Номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за спектакль «Лондон» (Новокузнецк) в номинации «Лучшая работа режиссера». Этот же спектакль стал в 2017 году лауреатом Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

Трансляция завершена.

Теги: #эхо москвы в пскове #Дело Луначарского
Источник: Псковская Лента Новостей
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