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Спектакль «Играем на Лире» и концерт «Ой!» покажут сегодня в Псковском драмтеатре

Театральная мастерская «Гвозди» при Псковском драмтеатре представит сегодня спектакль «Играем на Лире». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, показы состоится в 12.00 и 19.00.

Создатели постановки охарактеризовали ее как «толстый спектакль не для рыб». Спектакль с перемещениями, основанный на стихах короля нонсенса Эдварда Лира, а также его последователей, поэтов детской театральной мастерской «Гвозди». Во время премьеры зрители побывают в помещениях театра, не доступных непосвященным, и станут участниками одной из самых необычных экскурсий города.

Количество зрителей-участников спектакля ограничено, но билеты еще есть в продаже на сайте: http://drampush.ru/afisha и в кассе театра.

Для зрителей 6+.

Кроме того, 30 мая в 18.00 на малой сцене Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина пройдет необычный концерт с лаконичным и звонким названием «Ой!». В основе представления первый дипломный проект студентов актерского курса Российского Государственного института сценических искусств в Санкт-Петербурге (РГИСИ). Студенты очно-заочного экспериментального актерского курса проходят обучение на базе Псковского театра. Руководитель курса - народный артист РФ Игорь Волков; преподаватели актерского мастерства - заслуженный артист РФ Сергей Попков, заслуженная артистка РФ Надежда Чепайкина.

Концерт поставлен в необычном формате синхро-буффонады, требующей от исполнителей владения голосом, пластикой тела, мгновенными реакциями и перевоплощениями. Для студентов это опыт публичного выступления и очень важный этап для завершения первого года обучения.

На концерте зрители увидят 25 номеров и смогут оценить уровень профессиональной подготовки будущих актеров псковской сцены. А также наблюдать за их профессиональным ростом и развитием во время таких публичных экзаменов.

Для зрителей 12+.