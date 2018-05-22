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12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
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Сцена / Спектакли

Премьера необычного спектакля состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО

30.05.2018 19:26|ПсковКомментариев: 0

Театральная мастерская «Гвозди» при Псковском драмтеатре 30 мая представила свой новый спектакль «Играем на Лире». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, показы состоялись в 12.00 и 19.00.

Создатели постановки охарактеризовали ее как «толстый спектакль не для рыб». Спектакль с перемещениями, основанный на стихах короля нонсенса Эдварда Лира, а также его последователей, поэтов детской театральной мастерской «Гвозди». Во время премьеры зрители побывают в помещениях театра, не доступных непосвященным, и станут участниками одной из самых необычных экскурсий города.

Для зрителей 6+.

Теги: #Псковский театр драмы #спектакль #премьера
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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