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Премьера необычного спектакля состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО

Театральная мастерская «Гвозди» при Псковском драмтеатре 30 мая представила свой новый спектакль «Играем на Лире». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ТКД, показы состоялись в 12.00 и 19.00.

Создатели постановки охарактеризовали ее как «толстый спектакль не для рыб». Спектакль с перемещениями, основанный на стихах короля нонсенса Эдварда Лира, а также его последователей, поэтов детской театральной мастерской «Гвозди». Во время премьеры зрители побывают в помещениях театра, не доступных непосвященным, и станут участниками одной из самых необычных экскурсий города.

Для зрителей 6+.