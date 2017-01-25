Простор для видения

В Пскове завершилась выставка «Поле зрения»

Больше месяца в псковской галерее «ЦЕХ» демонстрировались работы студентов кафедры кафедры кинофотоискусства Санкт-Петербургского государственного института культуры. Вроде выставка студенческая, то есть ученическая. Но если об этом не знать, вряд ли догадаешься, настолько высок и безупречен профессиональный уровень представленных работ. Начинающие фотографы сегодня быстро набирают мастерство (были бы талант и усердие) и начинают сотрудничать с журналами и рекламными агентствами.

Но на кинофотокафедре СПбГУП, как явствует из названия, учат не только мастерству, но прежде всего искусству. То есть взгляду, умению видеть. Расширять творческие и профессиональные возможности. Недаром выставка была названа «Поле зрения». Не точка, а именно поле. Тут и намек на коллективный труд, на сборный характер выставки, и констатация настоящих устремлений всякого художника. Точки зрения мало, необходим простор для видения.

«Работы, конечно, по разным поводам сделанные, отчего выставка вышла эклектичная, но именно этого нам и хотелось достичь, - рассказал преподаватель, заведующий кафедрой кино и фото искусств Алексей Филаретов. - Чтобы получилось «поле зрения», чтобы зрители увидели все грани творчества наших талантливых студентов. Разные жанры, разные стили, разные исполнения. 20 авторов, 69 работ. Красивое число».

Слоганом экспозиции стало высказывание классика американской фотографии Доротеи Ланж: «Камера - это инструмент, который учит, как видеть без камеры». Иными словами, фотоискусство - это замечательное приключение, бесценный опыт, полезный всякому человеку с художественными (и не только) наклонностями. И не случайно на кафедру кинофотоискусства, по признанию Алексея Филаретова, «сумасшедший конкурс». Быть фотографом всегда было модно, а сегодня еще и престижно, несмотря на то, что сегодня, по сути, у каждого второго прохожего в кармане находится фотокамера. Сам инструмент, однако, не гарантирует наличия такой опции как художественное зрение, его необходимо открыть в себе и выпестовать, и здесь роль учителя особенно важна.

«У нас прекрасные преподаватели, которые никогда не ставят нас в жесткие рамки, - поделилась опытом юная фотохудожница Милена Савичева. - И по факту каждое задание становится собственной выдумкой. Преподаватель может направить, например, в кадре должен быть человек. Либо задать какую-то тему: допустим, пять стихий. И у всех получилось по-разному. Научить техническим основам легко, а вот научить видеть - сложно, может быть, это даже какое-то врожденное свойство человека».

«Главное для нас - научиться видеть мир, - определила свою задачу Кристина Краснова. - Попытаться его преподнести не так, как мы привыкли видеть обычным глазом, а найти свой особый подход, свой уникальный прием».

При этом искусство вовсе не противоречит коммерческой фотографии, по мнению Алексея Филаретова, для хорошего фотографа и зарабатывание денег, работа на фэшн-индустрию, допустим, - тоже акт творчества, и именно талант, оригинальность художника привлекает к нему продюсеров и модные журналы. Коммерческое фото - вовсе не означает халтуру.

По поводу будущего фотографии есть разные мнения, в том числе и весьма пессимистичные. Когда вскоре практически у каждого человека будет в кармане мини-киностудия, «маленький Голливуд» с невероятными опциями и возможностями, еще острее встанет проблема поиска собственной аудитории, зрителя, способного оценить художника, причем оценить во всех смыслах - духовно и материально.

«Многие абитуриенты совершают ошибку - они хотят угадать и понравиться. Мы интересуемся у ребят, какая живопись им нравится, какое кино они смотрят. Для нас важна эрудиция и поиск. Вот это очень важно, - как бы напутствовал Алексей, преподаватель будущих абитуриентов СПбГУП. - Наводить резкость можно научить. А вот тому, чтобы с будущим фотографом было всем интересно, научить гораздо сложнее».

Александр Донецкий, фото Андрея Кокшарова

Источник: Псковская Лента Новостей