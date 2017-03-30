Сегодня в галерее «Цех» откроется юбилейная выставка архитектора Сергея Михайлова

Сегодня в галерее «Цех» откроется юбилейная выставка архитектора Сергея Михайлова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, начало в 18.00. Вход свободный.

«Адреса» - так называется выставка Сергея Петровича Михайлова – известного псковского архитектора, реставратора, художника и дизайнера. Человека, чья фантазия не знает границ, а энергии по превращению окружающего пространства в искусство хватило бы на целую арт-бригаду.

Сергей Михайлов родом из Екатеринбурга. Но творческая судьба архитектора Михайлова навсегда связана с Псковом, городом, в котором выпускник МАРХИ решил провести пару дней проездом в Калининград, где и собирался обосноваться. А остался на всю жизнь, и первым домашним адресом Сергея Михайлова в Пскове стали третьи палаты Меншиковых на Романовой горке, в народе называемые «домом Марины Мнишек».

По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

На выставке в галерее «Цех» будут представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и рельефная (резная) иконопись, графика, экслибрисы, коллажи, эскизы.

Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13-а (административное здание за Псковским театром драмы).

Источник: Псковская Лента Новостей