Известный российский историк проведет первую экскурсию по выставке «Разные войны» в Пскове

Первую экскурсию по выставке «Разные войны» в галерее «ЦЕХ» проведет известный российский историк Никита Ломакин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Всем известно, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением фашистской Германии на Польшу. Правда, российские школьники иногда путают эту дату с датой начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. А вот школьники из Чехии читают в своих учебниках истории, что Вторая мировая война началась почти за год до нападения на Польшу - 30 сентября 1938 года. Тогда в Мюнхене представители Великобритании, Франции, Италии и Германии договорились, что Чехословакия должна уступить Германии свои приграничные территории. Это расхождение в датах – не единственный пример того, насколько разным может быть восприятие одних и тех же исторических событий, когда смотришь на них через «национальные» очки», - отметили организаторы выставки.

Различие в описании и восприятии Второй мировой войны в школьных учебниках истории разных европейских стран стало объектом изучения для авторов выставки «Разные войны». Над экспозицией работали историки из России, Германии, Италии, Польши, Чехии и Литвы.

Выставка будет работать в галерее «ЦЕХ» с 19 октября по 15 ноября. Открытие состоится 19 октября в 16.00. Для презентации своей исследовательской работы в Псков приедет известный специалист по истории России ХХ века Никита Ломакин. Именно он является автором российской части экспозиции. Никита Ломакин проведет первую экскурсию для тех, кто посетит выставку в день открытия.

Никита Ломакин - кандидат исторических наук, закончил МГУ, учился в Университете братьев Гумбольдтов (Берлин) и Варшавском университете. Преподавал на историческом факультете МГУ и в московских школах. Участник научно-популярного образовательного проекта «Уроки истории» (urokiistorii.ru), один из организаторов всероссийского школьного конкурса исторических исследований «Человек в истории. Россия XX век». Соавтор выставки «Разные войны: национальные школьные учебники истории о Второй мировой войне».

Галерея «Цех» работает ежедневно с 16.00 до 19.00.

Адрес - ул. Пушкина, 13 (здание Театрально-концертной дирекции).

Вход на выставку бесплатный.

Организаторы выставки предлагают проведение бесплатных экскурсий и семинарских занятий для организованных групп (школьников, студентов, преподавателей) в удобное время по предварительной записи.

Запись и дополнительная информация по телефонам: (8112) 29-18-24; +7-911-395-77-63.

Источник: Псковская Лента Новостей