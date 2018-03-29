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Выставка «КуклоМания» открывается в псковской галерее «Цех»

«КуклоМания» - название новой персональной выставки Марии Воробьёвой, художника театрального и художника-кукольника в псковской галерее «Цех» (ул. Пушкина 13). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной, дирекции Псковской области. В экспозиции представлены авторские куклы, театральные эскизы, живописные барельефы.

В начале 2000-х Мария была главным художником Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина. Авторскими куклами занимается с 1990 года. Её стиль узнают, мастерство признано. Мария неоднократно выставлялась со своими работами в России и за рубежом, но псковский зритель не избалован её персональными выставками. Зато кипучей энергии Маши хватает на организацию интереснейших коллективных выставок псковских кукольников. Она – один из организаторов «Псковского кукольного дома» - объединения художников и мастеров-кукольников. Проводит мастер-классы (в том числе и онлайн - на широкую аудиторию).

Куклы Марии Воробьевой находятся в частных коллекциях в России и в других странах - Германии, Франции, Голландии и даже США.

Выставка будет работать ежедневно с 13.00 до 19.00 со 2 по 10 апреля. Вход свободный.