Сцена / Выставки

Галерея «ЦЕХ» приглашает на открытие выставки живописи и графики «Псковский пленэр»

1 июня в галерее «ЦЕХ» откроется выставка живописи и графики «Псковский пленэр». Зрители увидят работы, созданные в Пскове художниками, входящими в круг музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург). Это вторая выставка в рамках проекта «Псковский пленэр», начавшегося осенью 2016 года.

Пленэр, организованный совместными усилиями галереи «ЦЕХ» и Государственного музея «Царскосельская коллекция», проводился в 2017 году в рамках фестиваля «Заповедник». В художественном марафоне на улицах города работали как профессиональные художники Петербурга, Пушкина и Пскова, так и ученики Мастерской живописи при Государственном музее «Царскосельская коллекция». Многие участники проекта уже успели запомниться зрителю, с некоторыми еще предстоит познакомиться.

Среди художников известные на петербургской арт-сцене имена: Дмитрий Шагин, Александр Некрасов, Андрей Кузнецов, а также ученики Мастерской живописи Анастасия и Софья Касатоновы, Олег Еремичев, Алиса Алексеева, Серафим Некрасов, Ольга Клоц, Александр Разумовский, Дмитрий Денисюк. В проекте принимают участие и псковские художники: Александр Бушуев, Александр Николаев и Андрей Москаленко.

Участники проекта «Псковский пленэр» приглашают псковичей присоединиться к творческой работе, которая продолжится 2 июня в Пушкинских Горах. Художники проведут живописный мастер-класс для всех желающих в яблоневом саду. Материалы для мастер-класса предоставлены организаторами LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Государственный музей «Царскосельская коллекция» существует с 1991 года. В его фондах собрано более пяти тысяч живописных и графических произведений, которые можно охватить широким понятием «живописно-пластический реализм». Лицо «Царскосельской коллекции» составляют произведения ленинградского авангарда 20-90-х годов ХХ века: В. Стерлигова, М. Матюшина, В. Ермолаевой, Л. Юдина, К. Рождественского, П. Басманова, художников «Арефьевского круга» (А. Арефьева, Р. Васми, Ш. Шварца, В. Шагина, В. Громова).

При музее действует Мастерская живописи, организованная основателем музея Александром Некрасовым еще до его официального открытия, в 1986 году. В Мастерской работают как профессиональные художники, так и любители живописи, объединенные общими мировоззренческими принципами и творческим методом исследования окружающей действительности. Регулярные выездные пленэры дают участникам возможность обнаружить, как раскрывается новое для них пространство, изучить пластическую форму в ее движении и развитии, найти свой изобразительный язык.

