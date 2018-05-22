Сцена / Выставки

В галерее «ЦЕХ» открылась выставка живописи и графики «Псковский пленэр»

В галерее «ЦЕХ» открылась выставка живописи и графики «Псковский пленэр». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в галерее, в экспозиции представлены работы, созданные в Пскове художниками, входящими в круг музея «Царскосельская коллекция» (Санкт-Петербург).

Это вторая выставка в рамках проекта «Псковский пленэр», начавшегося осенью 2016 года. Пленэр, организованный совместными усилиями галереи «ЦЕХ» и Государственного музея «Царскосельская коллекция», проводился в 2017 году в рамках фестиваля «Заповедник». В художественном марафоне на улицах города работали как профессиональные художники Петербурга, Пушкина и Пскова, так и ученики Мастерской живописи при Государственном музее «Царскосельская коллекция». Многие участники проекта уже успели запомниться зрителю, с некоторыми еще предстоит познакомиться.

Среди художников известные на петербургской арт-сцене имена: Дмитрий Шагин, Александр Некрасов, Андрей Кузнецов, а также ученики Мастерской живописи Анастасия и Софья Касатоновы, Олег Еремичев, Алиса Алексеева, Серафим Некрасов, Ольга Клоц, Александр Разумовский, Дмитрий Денисюк. В проекте принимают участие и псковские художники: Александр Бушуев, Александр Николаев и Андрей Москаленко.

Участники проекта «Псковский пленэр» приглашают псковичей присоединиться к творческой работе, которая продолжится 2 июня в Пушкинских Горах. Художники проведут живописный мастер-класс для всех желающих в яблоневом саду. Материалы для мастер-класса предоставлены организаторами LII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии.

Фото Андрея Кокшарова