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Блоги / Александр Донецкий. Словарный Запас

«Сталина на них нет!»

15.01.2018 17:29|ПсковКомментариев: 16

«А че, в Пскове все проблемы решили? Остались тока какахи собак и лошадей?» - лукаво съязвила некто «Лариса» на форуме ПЛН, закинув свои «пять копеек» в копилку обсуждения злободневной темы захвата псковскими лошадницами Детского парка.

В разных вариациях этот вопрос возникает всякий раз, когда кому-то хочется убедить оппонентов в том, что затронутая журналистами проблема якобы не стоит «выеденного яйца». Разумеется, по сравнению с более важными «проблемами», которые обычно почему-то не называются. Мол, ну какая же это проблема, собачье дерьмо? Или незаконное предпринимательство в Детском парке пресловутых лошадниц? Фактически «отжавших» центр города у детей и взрослых, устроивших из общественного пространства вонючий хлев, к тому же небезопасный для здоровья и жизни? Ну, в самом деле? Других проблем, что ли, нет?

Другие проблемы есть, но это не значит, что нужно молчать о бандитском предпринимательстве и импотентности властей. Если такие вот фальшивые «Ларисы» привыкли жить в дерьме, да еще как будто кичатся этим, то это вовсе не означает, что адекватные, радеющие за свой город псковичи должны смириться, испугаться наглого напора, вжаться в стены и замолчать навсегда. Писать и говорить о том же собачьем дерьме или судьбе Детского парка придется ровно до того момента, пока проблемы не будут решены. Просто не нужно путать «свою личную шерсть» с общественной, то есть сугубо частные интересы с потребностями всех горожан.

Если кто-то считает тотальную антисанитарию, дискомфортную среду и неприглядный внешний вид места, в котором живет, - мелкой, несущественной проблемой, то лично мне жаль такого человека. Это значит, что он не вышел из первобытного состояния, когда будущий Homo sapiens где ел, там и гадил. Вот - не воспитали, не научили, не привили хороших манер. Еще больше жаль Псков, поскольку именно такая равнодушная позиция (в некоторых случаях умноженная на корысть) как раз и порождает все те многочисленные житейские «закавыки» и «неприятности», которые мешают жить более-менее комфортно и гордиться своей малой родиной.

Истошно вопить на всех углах о том, как они «любят Россию», ура-патриоты насобачились, а вот начать заботиться о соблюдении простейших приличий в конкретных общественных местах не сподобились. А ведь город, как только закрывается дверь приватного жилища, и есть одно сплошное общественное пространство, за благополучие которого отвечает как всякий отдельный гражданин, так и власть в целом. И если нам плевать на него (в прямом и переносном смыслах), то пространство начинает мстить: элементарной грязью на обуви; ямами и льдом, ломающими автомобили и людские кости; токсичными испарениями и пылью, от которых нет спасения и которыми дышат все, вне зависимости от положения и величины кошелька, - и начальники, и бомжи. В том-то и штука, что город принадлежит всем, и все его беды, пусть и не в равных пропорциях, делятся на всех скопом.

Начальник может спрятаться за высоким забором фешенебельного особняка от злых, завистливых глаз сограждан, минимизировать окружающее уродство тонированным стеклом персонального лимузина, однако ни от грязи, ни от вони, ни от разбитых дорог он никуда не спрячется: это наше общее достояние. И слава богу, что существуют неравнодушные люди, которые не устают фиксировать всякие неполадки и кричать о них в социальных сетях или в СМИ. Пусть иногда эта активность выглядит как глас вопиющих в пустыне, они продолжают кричать и добиваться своего не для себя, а для общего блага.

Вот один неравнодушный пскович пересчитал все негорящие фонари в туристическом центре Пскова - их оказалось 42! И не только пересчитал, но не поленился - сфотографировал все сорок два. И вроде как мэрия даже отреагировала, пропела осанну: «Будет вам свет». Когда ответственные за городское хозяйство службы вставят нужные лампочки, не известно; я вчера прошелся по отмеченному маршруту: фонари как не горели, так и не горят, но ведь услышали!

Вот другой неравнодушный пскович зафиксировал яму по Рижскому проспекту, дом 16, дескать, можно и ногу сломать. Даром, что мы уже лет пять ходим мимо этой ямы, а она только глубже. «Сигнал» неравнодушного псковича появляется на сайте Псковской Ленты Новостей, и кто знает, может, опять же, наконец-то отреагируют местные товарищи - поправят тротуар? Третий фотографирует проезжую часть Октябрьского проспекта, задаваясь вроде бы напрасным, риторическим вопросом: «Почему не убрать эту грязь?»

 

Лично я этим вопросом публично задаюсь лет десять как, и в ответ все эти годы слышал исключительно тишину, но на днях прорвало муниципального депутата, цитирую: «Особенно примечательны суммы, превышающие 1 млн. рублей ежемесячно, потраченные только на механизированную мойку улиц, столько же на уборку тротуаров и ямочный ремонт. Судя по объемам денежных средств, наши улицы намываются до дыр, которые потом приходится латать», - высказался депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

Да что там депутат! Сам врио губернатора Михаил Ведерников на каникулах сфотографировал упавший на улице Ленина фонарный столб и «поставил на счетчик» УГХ Пскова. Тут-то, понятно, чиновники засуетились, забегали и быстро поправили «косяк», но я верю в небесполезность усилий и так называемых «простых граждан». Потому что взять ту же неизбывную уличную и тротуарную грязь и пресловутые «какахи». Это только относительно здоровые и толстокожие люди могут считать грязь и экскременты животных каким-то «пустяком». Расскажите об этом астматикам и аллергикам, а еще родителям маленьких детей. Вряд ли их порадуют такие «мелочи».  

Что до прочих проблем Пскова, то их за долгие годы, разумеется, накопилось много. Никто ведь не отказывается от их обсуждения. У фотоблогеров модно группировать отснятый материал по принципу «Хороший Псков», «Плохой Псков», «Ганзейский Псков в позитиве и в негативе». Так и с проблемами. Для удобства и наглядности можно составить некий «хит-парад», допустим, Топ-10 основных псковских проблем по критериям общественной значимости, как это любят делать в некоторых глянцевых СМИ.

Однако ж, без всяких анти-рейтингов, вот так, на вскидку. Разве мало у нас писали и пишут о проблеме негодной воды? Водозабор из реки - это по всем понятиям вчерашний день. Без малого лет двадцать, со времен еще мэра Хоронена, слух псковичей ублажают сказками о программе «Чистая вода», в программу, если верить властям, вбуханы миллиарды рублей, и где она, чистая вода из крана? Коричневый отстой и ныне здесь. Как язвительно написал некий анонимный комментатор: «Проблема чистой воды в Пскове решена. Установлением на улицах и в микрорайонах автоматов по продаже воды артезианской. Один литр - 4 рубля».

Сарказм принимается, но беда общая. И список можно продолжить: доступная (вернее, не совсем доступная) медицина, благоустройство дворовых территорий, парковки, работа общественного транспорта и т. д. Я бы не сказал, что любую из этих действительно насущных проблем псковские СМИ как-то замалчивают. Смею утверждать, что у нас пишут обо всем; другое дело, как расставляют акценты, но в отсутствии гласности пишущий Псков упрекнуть нельзя.

А вот в чем можно упрекнуть власть, так это в отсутствии «обратной связи», внятной и конструктивной реакции. Ты хоть распишись на всю Ивановскую, изойдись на известную субстанцию, результат зачастую - нулевой: «Моя твоя не понимай», «Мели, Емеля». Вот это, на мой взгляд, действительно - Проблема с большой буквы, непозволительная роскошь для города и его жителей. Отсюда и популярное в народе выражение, смесь отчаянья и гнева: «Сталина на них нет!». И ведь не поспоришь. Действительно - нет.

Остается надеяться, что с приходом нового руководства в Пскове все изменится. И Сталина поминать не придется.

Саша Донецкий    

Фото из социальной сети Фейсбук

Источник: Псковская Лента Новостей
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