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Реплика Донецкого: Москва - дремотная Азия

Сегодня страна отмечает небольшой, но символический юбилей. Ровно 100 лет назад, после более чем двухсотлетнего периода петербургской истории, столица России вновь переместилась в Первопрестольную. Правительство большевиков драпало тогда из города Петра на трех скоростных литерных поездах. Один из мостов на пути и северной столицы в древнюю был заминирован врагами, но чека предотвратила взрыв, и уже 12 марта 1918 года постановлением чрезвычайного Всероссийского съезда Советов столицей России была объявлена Москва. Цитирую документ: «В условиях того кризиса, который переживает русская революция в данный момент, положение Петрограда как столицы резко изменилось. Ввиду этого съезд постановляет, что впредь, до изменения указанных условий, столица Российской Советской Социалистической Республики временно переносится из Петрограда в Москву».

Поначалу Ленин и товарищи поселились вовсе не в Кремле, а в гостинице «Националь» с видом на Кремль, куда вскоре и переехали, а симптоматичное слово «временно» подтвердило старую национальную традицию: нет ничего более постоянного, чем временное, и вот уже целый век именно Москва обладает статусом главного города государства Российского. Переезд столицы в Москву можно, конечно, считать историческим казусом: если бы не угроза немецкого наступления зимой 18-го года, административным центром страны, возможно, так и остался бы имперский Петроград. Однако, помятуя о фатальной непреклонности сослагательного наклонения, приходится признать, что сто лет назад новая Россия, поменяв столицу, выбрала себе и другую судьбу.

Допетровская Москва - символ вековой отсталости, хтони и хаоса, непролазного и гибельного болота. Неслучайно хмельной Есенин в своем кабацком цикле поставил Москве гениальный диагноз: «Золотая дремотная Азия опочила на куполах». Опочила - значит, заснула. Вечным сном. В двух строчках - бездна смысла: отсылка сразу и к Золотой орде, и к наследию Византии, плюс добавка той самой «азиатчины», которой пугал Александр Блок: «Да, скифы - мы! Да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!».

Да, пусть в реальной истории не все так однозначно, как в привычных уму дихотомиях: жизнь, разумеется, гораздо сложней и многообразней, чем схема, но окно в Европу, прорубленное Петром Великим, на долгие годы закрыли железными ставня. Европейский вектор развития России в XX веке во многом сменился на азиатский, во всяком случае в государственном устройстве, ценностных приоритетах и житейских обычаях. Трагический итог «смены вех» - после переезда столицы в Москву самая свободная в мире страна стремительно деградировала до жесточайшей сталинской деспотии с ее миллионными жертвами.

Последствия этого судьбоносного выбора мы расхлебываем до сих пор. Россия и сегодня, при Путине, корчится между Западом и Востоком, как неверная женщина между мужем и любовником. Отсюда и все истерические выверты поведения. Если спросить русского человека, кто он - азиат или европеец, то честный русский человек глубоко задумается. Жить-то все хотят, как в просвещенной Европе, мечтают о евростандартах - политических, правовых, культурных, бытовых, а ведут себя, как в захудалом улусе: вот есть хан, и он один закон, а все остальные - жалкие, низкие холопы: «Ты - начальник, я - дурак, не подмажешь - не поедешь». Такая вот рабская психология...

Увы, одной половиной мозга мы европейцы, а другой - азиаты, и лично я не склонен считать эту особенность национальной ментальности удачным благоприобретением. Непомерные амбиции всюду соседствуют у нас с житейским ничтожеством, неумением поправить пошатнувшийся забор. Миру грозим ядерной ракетой «Сатана-2», а позавчерашний, украденный на Западе смартфон собираем в Китае. На письменном столе американский ноутбук, а на стене - ковер с пестрым узором. Так и застряли на полдороге из по-европейски планомерного, регулярного Петербурга в непредсказуемую азиатскую Москву, от изоляции к прогрессу, в роли вечных догоняющих: «Догоним и перегоним Америку!». Полвека догоняем, и эта гонка все бессмысленней и безнадежней. На московских изогнутых улицах помереть, знать, судил нам Бог.

Саша Донецкий