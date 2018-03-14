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Блоги / Александр Донецкий. Словарный Запас

Реплика Донецкого: Отвратный Псков

14.03.2018 19:51|ПсковКомментариев: 27

Блогеры-путешественники часто используют такой прием: попадая в какой-нибудь город, они снимают сразу и парадную, туристическую его сторону, и обратную, неприглядную. Потом сортируют снимки и выкладывают двумя контрастными подборками: «Хороший город N» и «Плохой город N». Оцените, мол, на контрасте лучшую и худшую ипостаси достопримечательного места.

Так вот, Псков сегодня, ранней весной, переживает свой самый низкий, грязный, позорный сезон. Это - Псков отвратительный, причем везде, и в историческом центре, и на окраинах: не город, а сплошная полоса препятствий. Впрочем, одно определение вряд ли передает всю гамму чувств, поэтому Псков еще и скверный, жуткий, омерзительный, гадкий, кошмарный, убийственный, свинский, дерьмовый, тошнотворный... Сколько еще подобрать синонимов?

Самое печальное, что всё это обидная правда. Первая серьезная оттепель, и все говно поплыло. Выйдешь на улицу и не знаешь, в каком виде вернешься? Мокрым, по уши в черной густой жиже? И вернешься ли вообще? Может, где-нибудь по пути сгинешь, подскользнувшись, рухнешь в грязную лужу талой «снегогрязи»? Очнешься — гипс: на руке, на ноге, на копчике? Дорог нет, тротуаров — тоже. Сошли вместе со льдом и осадками. Я тут проходил по Скверу искусств, что на Четырех углах. Кошмар! Местность, будто после бомбежки, натурально — лунный пейзаж. Хоть сейчас снимай фильм про новый Apocalypse Now.

Совет потенциальным туристам: если вы не любите острых ощущений, бережете нервы, не приезжайте в Псков ранней весной. И поздней весной не приезжайте тоже. Примерно к середине лета городские службы, авось, и заметут наконец-то песок по углам, соберут какашки и использованные кондомы, подлатают самые опасные ямы, и город вновь начнет выглядеть более-менее прилично. А пока... Стыдно за Псков. Стыдно, увы, и за себя, и перед гостями.

И, опять же, самое отвратное, что весь этот ужас рукотворный, он усердно создается чиновниками УГХ и их подрядчиками. Песок сыплется на улицы и тротуары тоннами, «снегогрязь» вовремя не убирается и не вывозится, а результат — вот он: у каждого подъезда, под каждым окном. Развели грязищу. И автомобилист, маневрируя по колдобинам, матерится в бога-душу-мать, и пешеход скачет, как подорванный, между открывшимися всюду залежами собачьего дерьма.

Жители, у кого с нервами покрепче, делятся друг с другом в социальных сетях фотографиями уличного безобразия, задают властям вечные, сакраментальные вопросы: «Почему у нас так? Доколе?». А чиновники — в лучшем случае молчат, в худшем — начинают оправдываться: «А чего вы хотите? Климат у нас такой, зима, понимаешь, снегопады, переходы через ноль». И кто-нибудь обязательно воткнет: «Зря ругаете Псков. Вы других российских городов не видели».

И вот здесь хочется ответить. А почему, собственно, мы должны равняться на худшие примеры? Что это за подход? Не вы ли придумали для нас идеологию «русской Ганзы»? Ах, это был только PR? Но сегодня уже совершенно не важно, PR это был или know how. Будьте добры, соответствуйте! Как разъезжать с визитами по городам Евросоюза за народный счет, так вы - первые. А как полезный опыт перенять, так сразу киваете на условный Мухосранск.

Не получится! Не отвечаете высоким Ганзейским стандартам, слазьте! И еще. Ну хватит уже сыпать тоннами этот чертов песок! Это и вредно для здоровья, и крайне не эстетично. Предложите Ганзейскому Пскову современную, более продвинутую технологию. Ну в самом деле, мы не одни в снегах живем. Есть ведь и соседние города северной Европы: Тарту, Куопио, Уппсала. Там, представьте, тоже падает снег и случаются морозы.

Назвались Ганзой, полезайте в кузов.

Саша Донецкий

Фото из социальных сетей

Источник: Псковская Лента Новостей
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