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Реплика Донецкого: Янки на PR-службе царя Владимира

Новость, которая огорошила многих: голливудский актер Стивен Сигал назначен спецпредставителем Министерства иностранных дел России по вопросам гуманитарных связей между Россией и США. Американцы недоумевают: что это, фейк, или тонкий троллинг от подчиненных Путина? Бывший посол США в нашей стране Майкл Макфол даже назвал неожиданное назначение Стивена Сигала на должность в МИД «жестом отчаянья» со стороны России.

Меж тем, в ведомстве отметили, что звезда Голливуда займется в МИДе вопросами развития российско-американских гуманитарных связей, и должность якобы не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной», - говорится в тексте официального сообщения МИД России.

Здесь, конечно, можно проводить параллели с «послами доброй воли ООН» и наворотить сколько угодно объяснений: о том, что Степан Самуэльевич Сигал, мастер айкидо и знаменитый актер, - уважаем во всем мире, а его дедушка по отцовской линии - выходец из Российской Империи (то ли еврей из-под Минска, то ли бурят из Владивостока), к тому же указом президента Путина от 3 ноября 2016 года Стивен Сигал - полноправный гражданин России, но это ведь не повод превращать сферу международных отношений в цирк и балаган?

Да, Россия отчаянно «троллит» Запад, но насколько это вообще продуктивно? Зачем российскому «форин-офису» нужна эта показная, демонстративная профанация? Представим себе на минуту, что на пике «холодной войны» бывший американский актер, президент США Рональд Рейган назначил бы спецпредставителем Госдепа в СССР комедийного артиста Савелия Крамарова. Кто бы в этой ситуации выглядел смешно? Мы или Америка? Или, допустим, МИД Германии определил бы на аналогичную должность клоуна Олега Попова.

Убежден, что дипломаты всех стран прокрутили бы пальцами у висков дыры в собственных мозгах, а отечественные СМИ устроили бы пропагандистскую свистопляску, и были бы правы. Я ничего не имею против актера Сигала, но, по-моему, Россия в этом своем очередном PR-демарше имени Сигала выглядит крайне глупо. Да и в целом весь этот государственный PR с участием слегка пожухлых звезд кино и спорта, в одночасье ставших гражданами России, смотрится как-то не очень достойно великой державы и ее потуг на «вставание с колен».

Тут неизбежно вспоминается «почетный удмурт» Жерар Ксавье Депардьё, всемирно известный французский актер, в январе 2013 года получивший прописку в Саранске. Вот тогда шуму было не в пример больше. Злые языки, впрочем, утверждали, что Жерар Рене-Максимович добивался российского гражданства из корыстных побуждений (чтобы уходить от высоких налогов в родной Франции, которая, в отличие от России, дерет с богатеев почем зря), однако российская пропаганда выжала из поступка Депардьё причитающийся ей максимум. И тогда, и сейчас всем понятно, что актер не собирался делать карьеру в местном драмтеатре.

Примерно то же самое можно сказать и о Стивене Сигале. Вряд ли МИДовская должность прибавит на воображаемые погоны актера очередную звездочку. Звучит красиво - спецпосланник МИД России, но это скорее титул «свадебного генерала», чем реальный функционал. Кто, кроме самых отчаянных фанатов, помнит таких граждан России, как Джефф Монсон или Рой Джонс-младший? А ведь тоже была шумиха, и еще какая! Почетное присвоение гражданства, вояжи по стране, телерепортажи. Где они, эти славные ребята? Очевидно, отработали свои гонорары. Теперь очередь за Стивеном Сигалом.

Саша Донецкий