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Как ратник Лютобор испугался медвежонка Паддингтона

19.01.2018 16:14|ПсковКомментариев: 4

Вряд ли создатели фильма «Приключения Паддингтона-2» подозревали, что их кинокартина окажется в центре кинопрокатного скандала в России. В назначенное время - 18 января - полюбившийся малышам со всего мира медвежонок на экранах нашей страны так и не появился. В том числе и в Пскове, и Великих Луках. Не угодил главный герой семейной комедии нашему Минкульту. Но чем же?

Может быть, мишка выступает против действующей власти? Оскорбляет чувства верующих? Пропагандирует что-нибудь неуместно нетрадиционное? Или, упаси боже, призывает бойкотировать выборы? Отнюдь. Он просто мешает отечественным киноделам зарабатывать деньги. Делов-то.

Выяснилось, что министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов «раздвижку релизов». Это когда под премьеры отечественных фильмов выбираются самые лучшие даты, а иностранные конкуренты сдвигаются («Ни в коем случае не запрещаются!» - на всякий случай подчеркивают сочувствующие). Российский кинопродюсеры уверяют, что такие меры помогли им сделать кассу - в частности, фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх».

Да-да, Минкульт прибегает к таким уловкам далеко не в первый раз. И владельцы российских кинотеатров возмущаются этой политикой не впервые, но после «Паддингтона» окончательно сломались и решили обратиться за защитой к премьер-министру, написав в его адрес жалобу. В ней кинопрокатчики обвинили главу министерства Владимира Мединского в «использовании прокатных удостоверений как инструмента цензуры» и обратили внимание на «чрезмерное регулирование индустрии». В некоторых кинотеатрах даже устроили протестные флеш-мобы.

И тут началось самое интересное. В ответ несколько российских кинопродюсеров тоже накатали открытое письмо Дмитрию Медведеву, в котором заявили о поддержке позиции министерства культуры и необходимости протекционистских мер в прокате. Письмо подписали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вадим Смирнов, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Юрий Поляков и другие. Ну, еще бы… Кто как не продюсеры заинтересованы в том, чтобы на их фильмы несли денежку.

Приведу некоторые показательные выдержки из этого письма.

«Заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур - о «грубом вмешательстве в деятельность» - означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег».

Ох уж это «пока». Сколько мы о нем еще будем слушать? Но тут другое любопытно. Кинопродюсеры деликатно не упоминают, что они сами точно такие же коммерсанты, поэтому в данном случае Минкульт практически напрямую лоббирует их коммерческие интересы. НО киноделы преподносят это как заботу об Отечестве в целом.

«Министерство культуры - защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность. Когда сборы российских фильмов растут, государство получает назад возвратные средства, получает больше налогов и сборов, более мощные финансовые потоки позволяют отечественному кинематографу развиваться. У нас снова появилась надежда на полномасштабное возрождение нашего кино. Кроме этого важна и патриотическая, идейная составляющая - наши люди смотрят наши фильмы, и это правильно».

Какие прекрасные души порывы! Я даже не буду сейчас вспоминать, сколько километров кинопленки в виде отходов культуры произвел отечественный кинопром за последние лет десять. Конечно, были приятные исключения, но в большинстве своем российский кинематограф демонстрирует такое уныние, такую художественную провинциальность, что кажется, что чуждые нам западные товарищи сериалы уже научились снимать лучше, чем мы полный метр.

Разумеется, и Голливуд на широкую ногу штампует не самые качественные подделки, в которых ценность спецэффектов давно ставится выше ценности художественной. Что ж, значит, все на равных условиях, рынок конкурентный - боритесь!

Или вот еще цитата из письма российских кинопродюссеров. Даже не цитата. Песня! «Очевидно, что, если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, «Последний богатырь» или «Движение вверх» запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет. И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат».

Здесь впору вставить лицо Кермита. Это-то зачем приплели? Может быть, нужно просто снимать качественное кино? Делать такие фильмы, на которые зритель сам пойдет, без сомнительных манипуляций с прокатными удостоверениями и без необходимости бряцания идеологическими веригами? Ведь, на самом деле, многим уже порядком поднадоели все эти «Мстители», «Стар Треки», «Пираты Карибского моря», «50 оттенков всякого разного» и прочие кинофраншизы, превратившиеся в мало интригующий конвейер по отжиманию денег. Самое время предложить зрителю достойную альтернативу.

Но пока Тимур Бекмамбетов, к примеру, уверен, что такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Дуэлянт» или «Ледокол», провалились в прокате не потому что они плохие (как вообще такое может в голову прийти?!), а потому что народ упорно шел на голливудские блокбастеры.

Или Федор Бондарчук. Никак он не может признать, что снимает и продюсирует плохие фильмы. Это кинотеатры, Голливуд и кто угодно еще виноваты в его кассовых провалах. Наверное, у Уве Болла уроки самовнушения брал.

Ну, хорошо. У нас на повестке импортозамещение, поддержка отечественного производителя, все дела. Но вот что еще смущает - ради чего решили подвинуть несчастного медвежонка? Прямиком на это не указывается, но и Шерлоком быть не обязательно, чтобы все понять. На 18 января была намечена премьера исторической драмы российского производства «Скиф» студии СТВ. Не берусь судить о его культурной ценности, не видел еще, но судя по трейлеру, это кино с ратником Лютобором в протагонистах совсем не для маленьких. Ну, еще «Движение вверх» пока в прокате. Видимо, и ему заодно подсобить решили.

«Приключения Паддингтона-2» - семейная комедия, ориентированная, прежде всего, на детей. Вот когда в последний раз наш кинопром выдавал адекватное кино, рассчитанное на детскую аудиторию? Или приличную семейную комедию, а не очередные «Елки»? Впрочем, это все вкусовщина. Кому-то и «Бабушка легкого поведения» - шедевр. Я к тому, что приключения рисованного мишки вряд ли сильно ударили бы по посещаемости боевиков и спортивных драм.

Самое забавное, что «Паддингтона» перенесли на февраль, когда в российский прокат выйдет «Лед» и «Селфи». Создатели этих фильмов конкуренции со стороны мишки-убийцы российского кино не боятся? На самом деле, боятся. Один из подписавшихся под письмом премьеру продюсер - Дмитрий Рудковский – работает в студии Art Pictures Studio, под брендом которой вышли оба фильма. Так что ждем новых сюпризов.  

Но вот, что совсем не забавно. Нас поступательно и целенаправленно лишают права выбора под соусом самых благих намерений. Под замес попали и продукты, и неугодные Роскомнадзору сайты… Теперь за нас решают, когда и какие фильмы мы будем смотреть. Не перебор ли?

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей
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