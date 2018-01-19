Как ратник Лютобор испугался медвежонка Паддингтона

Вряд ли создатели фильма «Приключения Паддингтона-2» подозревали, что их кинокартина окажется в центре кинопрокатного скандала в России. В назначенное время - 18 января - полюбившийся малышам со всего мира медвежонок на экранах нашей страны так и не появился. В том числе и в Пскове, и Великих Луках. Не угодил главный герой семейной комедии нашему Минкульту. Но чем же?
Может быть, мишка выступает против действующей власти? Оскорбляет чувства верующих? Пропагандирует что-нибудь неуместно нетрадиционное? Или, упаси боже, призывает бойкотировать выборы? Отнюдь. Он просто мешает отечественным киноделам зарабатывать деньги. Делов-то.
Выяснилось, что министерство активно использует для поддержки отечественных фильмов «раздвижку релизов». Это когда под премьеры отечественных фильмов выбираются самые лучшие даты, а иностранные конкуренты сдвигаются («Ни в коем случае не запрещаются!» - на всякий случай подчеркивают сочувствующие). Российский кинопродюсеры уверяют, что такие меры помогли им сделать кассу - в частности, фильмам «Последний богатырь» и «Движение вверх».
Да-да, Минкульт прибегает к таким уловкам далеко не в первый раз. И владельцы российских кинотеатров возмущаются этой политикой не впервые, но после «Паддингтона» окончательно сломались и решили обратиться за защитой к премьер-министру, написав в его адрес жалобу. В ней кинопрокатчики обвинили главу министерства Владимира Мединского в «использовании прокатных удостоверений как инструмента цензуры» и обратили внимание на «чрезмерное регулирование индустрии». В некоторых кинотеатрах даже устроили протестные флеш-мобы.
И тут началось самое интересное. В ответ несколько российских кинопродюсеров тоже накатали открытое письмо Дмитрию Медведеву, в котором заявили о поддержке позиции министерства культуры и необходимости протекционистских мер в прокате. Письмо подписали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вадим Смирнов, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров, Юрий Поляков и другие. Ну, еще бы… Кто как не продюсеры заинтересованы в том, чтобы на их фильмы несли денежку.
Приведу некоторые показательные выдержки из этого письма.
«Заявления, которые мы слышим сегодня от коммерческих структур - о «грубом вмешательстве в деятельность» - означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег».
Ох уж это «пока». Сколько мы о нем еще будем слушать? Но тут другое любопытно. Кинопродюсеры деликатно не упоминают, что они сами точно такие же коммерсанты, поэтому в данном случае Минкульт практически напрямую лоббирует их коммерческие интересы. НО киноделы преподносят это как заботу об Отечестве в целом.
«Министерство культуры - защищает интересы государства. И это, на наш взгляд, его прямая обязанность. Когда сборы российских фильмов растут, государство получает назад возвратные средства, получает больше налогов и сборов, более мощные финансовые потоки позволяют отечественному кинематографу развиваться. У нас снова появилась надежда на полномасштабное возрождение нашего кино. Кроме этого важна и патриотическая, идейная составляющая - наши люди смотрят наши фильмы, и это правильно».
Какие прекрасные души порывы! Я даже не буду сейчас вспоминать, сколько километров кинопленки в виде отходов культуры произвел отечественный кинопром за последние лет десять. Конечно, были приятные исключения, но в большинстве своем российский кинематограф демонстрирует такое уныние, такую художественную провинциальность, что кажется, что чуждые нам западные товарищи сериалы уже научились снимать лучше, чем мы полный метр.
Или вот еще цитата из письма российских кинопродюссеров. Даже не цитата. Песня! «Очевидно, что, если попробовать какую-нибудь нашу современную кинокартину, например, «Последний богатырь» или «Движение вверх» запустить в широкий американский прокат, значимого результата по сборам и зрителям не будет. И не только из-за рынка, ведь фильмы действительно очень качественные. Основной преградой будет идеология, активно распространяемая на государственном уровне в США, которая не позволит таким иностранным фильмам получить успешный коммерческий результат».
Здесь впору вставить лицо Кермита. Это-то зачем приплели? Может быть, нужно просто снимать качественное кино? Делать такие фильмы, на которые зритель сам пойдет, без сомнительных манипуляций с прокатными удостоверениями и без необходимости бряцания идеологическими веригами? Ведь, на самом деле, многим уже порядком поднадоели все эти «Мстители», «Стар Треки», «Пираты Карибского моря», «50 оттенков всякого разного» и прочие кинофраншизы, превратившиеся в мало интригующий конвейер по отжиманию денег. Самое время предложить зрителю достойную альтернативу.
Но пока Тимур Бекмамбетов, к примеру, уверен, что такие фильмы, как «А зори здесь тихие», «Дуэлянт» или «Ледокол», провалились в прокате не потому что они плохие (как вообще такое может в голову прийти?!), а потому что народ упорно шел на голливудские блокбастеры.
Или Федор Бондарчук. Никак он не может признать, что снимает и продюсирует плохие фильмы. Это кинотеатры, Голливуд и кто угодно еще виноваты в его кассовых провалах. Наверное, у Уве Болла уроки самовнушения брал.
Ну, хорошо. У нас на повестке импортозамещение, поддержка отечественного производителя, все дела. Но вот что еще смущает - ради чего решили подвинуть несчастного медвежонка? Прямиком на это не указывается, но и Шерлоком быть не обязательно, чтобы все понять. На 18 января была намечена премьера исторической драмы российского производства «Скиф» студии СТВ. Не берусь судить о его культурной ценности, не видел еще, но судя по трейлеру, это кино с ратником Лютобором в протагонистах совсем не для маленьких. Ну, еще «Движение вверх» пока в прокате. Видимо, и ему заодно подсобить решили.
«Приключения Паддингтона-2» - семейная комедия, ориентированная, прежде всего, на детей. Вот когда в последний раз наш кинопром выдавал адекватное кино, рассчитанное на детскую аудиторию? Или приличную семейную комедию, а не очередные «Елки»? Впрочем, это все вкусовщина. Кому-то и «Бабушка легкого поведения» - шедевр. Я к тому, что приключения рисованного мишки вряд ли сильно ударили бы по посещаемости боевиков и спортивных драм.
Самое забавное, что «Паддингтона» перенесли на февраль, когда в российский прокат выйдет «Лед» и «Селфи». Создатели этих фильмов конкуренции со стороны мишки-убийцы российского кино не боятся? На самом деле, боятся. Один из подписавшихся под письмом премьеру продюсер - Дмитрий Рудковский – работает в студии Art Pictures Studio, под брендом которой вышли оба фильма. Так что ждем новых сюпризов.
Но вот, что совсем не забавно. Нас поступательно и целенаправленно лишают права выбора под соусом самых благих намерений. Под замес попали и продукты, и неугодные Роскомнадзору сайты… Теперь за нас решают, когда и какие фильмы мы будем смотреть. Не перебор ли?
Алексей Овчинников