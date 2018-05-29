Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
какая обувь вредна для ребенка?
Выиграй мясо для пикника
Информационные стенды таблички, вывески
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новый митрополит Псковщины
благотворители или мошенники?
Booking - наше все?
Программа праздника поэзии
возвращать ли "Россию" на набережную?
Мони переехала в Сигово
вечный «Магеллан»
Александр Савенко Публикаций: 96
29.05.2018 19:5323 100 дней до выборов 22.05.2018 18:4233 «Гонки по вертикали»: «Направление-2026» Турчака и шаг к патриаршеству Тихона 15.05.2018 19:0111 От митрополита до Чубайса 08.05.2018 17:3919 Он нам не «царь в голове» 27.04.2018 16:1385 Обыкновенное хамство, или С кем вы, чиновники от культуры? Все публикации
Блоги других авторов
 
Самое популярное 28.05.2018 10:534 Россиян ждет длинная рабочая неделя, затем три дня выходных - Роструд 27.05.2018 17:4417 Под Псковом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся 28.05.2018 15:4718 Из Пскова в Абхазию теперь курсирует прямой поезд 28.05.2018 15:3710 Купающийся мальчик обнаружил труп мужчины в Кеби 28.05.2018 17:5920 Двое подростков в Пскове признаны виновными в 13 преступлениях
Блоги / Александр Савенко

100 дней до выборов

29.05.2018 19:53|ПсковКомментариев: 23

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! До главных региональных выборов года - губернаторских - остается чуть больше ста дней, официальной кампании вот-вот будет дан старт. И наше еженедельное обозрение начинаем именно с этой темы - подготовки региональных отделений партий к выборам и активности потенциальных кандидатов.

Фаворит кампании — врио губернатора Михаил Ведерников на минувшей неделе побывал на международном экономическом форуме в Петербурге, где заключил 13 соглашений о сотрудничестве, а вернувшись в Псков, провел в понедельник вечером совещание по вопросам развития городской среды.

А уже сегодня Михаил Ведерников принял участие в форуме «Единой России» - встрече секретарей первичных и местных партийных организаций с участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность губернатора. Участников праймериз, напомню, двое — сам врио главы области и руководитель регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин. Оба выступили на форуме перед муниципальным активом партии власти.

«У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор - посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей», - заявил врио губернатора со сцены БКЗ областной филармонии.

После чего Михаил Ведерников попытался донести до переполненного зала несколько простых истин: да, чудес не бывает, но — мы можем больше, и у нас есть возможность в ближайшие годы избавиться от вредной привычки отвечать на любой вопрос, что у нас «нет денег».

Действовать, по его словам, надо в соответствии с генеральной линией руководства страны (прежде всего, майским указом Владимира Путина) и ожиданиями жителей области. «Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Спарринг-партнер врио губернатора Игорь Сиротин, в свою очередь, выразил надежду: кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области.

Фамилия кандидата ЕР на губернаторские выборы будет названа через неделю, 5 июня, по результатам голосования на региональной конференции единороссов. Надо ли повторять в очередной раз, что никакой интриги тут нет — разумеется, на выборы от «Единой России» отправится врио губернатора Михаил Ведерников.

Тем временем вероятный кандидат от коммунистов — бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в кои-то веки начал проявлять публичную активность — но, как мне представляется, достаточно странную: представитель оппозиционной партии всячески демонстрировал стремление к диалогу с главой области — то есть своим будущим соперником на выборах.

Еще и на поединок великолукского бойца Руслана Шамилова в Петербурге коммунист - председатель областной федерации смешанных единоборств пришел вместе с врио губернатора: данное обстоятельство, конечно же, ни о чем особо не говорит — это так, розочка на этом предвыборном тортике. Параллельно коммунисты начали сбор предложений для формирования своей предвыборной программы.

И вот тут интересно, что в Пскове в гуще народной был замечен — нет-нет, не товарищ Мурылев — а первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Дмитрий Михайлов. Он, как известно, тоже рассчитывал представить партию на губернаторских выборах. Но, судя по всему, ставка делается не на него. В любом случае, ждем 10 июня, когда псковские зюгановцы объявят фамилию своего кандидата.

Еще один потенциальный участник губернаторских выборов — региональный координатор ЛДПР Антон Минаков провел на неделе отчетно-выборную конференцию псковских «соколов Жириновского».

Избирали координационный совет областного отделения ЛДПР — в него вновь включен прежний руководитель организации, экс-депутат областного Собрания Сергей Макарченко.
Напомню, он в последние годы не то, что бы просто ушел от активной партийной жизни и занимался исключительно работой в фонде ремонта многоквартирных домов, а в прошлом году участвовал в гдовских праймериз «Единой России», вроде бы приостанавливал членство в ЛДПР и его статус в этой политической «альма матер» был неясен и запутан. Теперь я так понимаю, прояснилось (раз уж пролонгированы полномочия в координационном совете партии), хотя вопросы о том, зачем это Макарченко нужно и какой будет его дальнейшая политическая карьера, остаются открытыми. Что до выдвижения кандидата от ЛДПР на губернаторские выборы, то региональная конференция пройдет 10 июня. По информации из партии, никаких неожиданностей не предвидится: на выборы отправят Антона Минакова.

В целом контуры предстоящей избирательной кампании уже достаточно отчетливы. Если ранее мы предполагали, что число кандидатов может повторить показатель прошлых выборов (в 2014-м было 5 кандидатов), то сейчас с большой долей уверенности можно прогнозировать: претендентов на пост №1 будет даже меньше — а именно четыре. Кто станет четвертым и составит компанию единороссу коммунисту и элдэпээровцу? Вот тут я пока возьму паузу и проанонсирую выход в свет статьи в рамках проекта «Губернатор-2018» на сайте Псковской Ленты Новостей, которая посвящена участникам забега.

Статья выйдет в свет в ближайшее время, в ней мы представим всех потенциальных кандидатов и, помимо прочего, выскажем соображения по поводу как раз четвертого — кто им может стать и почему?

- Да, я наш кандидат, Игорь Владимирович. Это для меня большая неожиданность: еще вчера я не знал, что буду губернатором - я вообще-то собирался идти в баню сегодня (фильм «День выборов»)

Тем временем в Пскове с подачи активиста Алексея Малова разномастная местная оппозиция — от сторонников Алексея Навального до тех же коммунистов — собирает подписи за отставку главы города Ивана Цецерского. Фиксируем проявление этой активности - впрочем, успех затеи, мягко говоря, не очевиден.

Тем временем вновь поднято знамя борьбы за спорткомплекс «Электрон». Региональное отделение «Родины» обратилось к областному руководству прямо-таки с криком партийной души. «Родинцы» негативно оценивают перспективы развития территории в районе ул. Кузбасской дивизии, Степановского лужка и бывшего стадиона «Электрон».

Об этом идет речь в обращении к врио губернатора Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову за подписью руководителя аппарата регионального отделения партии «Родина», депутата Псковского районного собрания Павла Бикташева (на фото в центре с региональным руководителем «Родины» Константином Вилковым и главой Пскова Иваном Цецерским - февраль 2018 года). Господин Бикташев просит руководство региона «вмешаться в происходящий беспредел» и не допустить «социальной катастрофы, которая может превратить спортивный объект в строительную площадку отдельных нечистоплотных бизнесменов». В обращении отмечается, что депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак среди общественных и деловых кругов распространяет информацию, что вопрос по застройке «Электрона» у него решен с руководством региона. При этом Бикташев и компания навешивают на Брячака обидные ярлыки и делают предположение: дескать, цель у распространяемых эсером слухов донести до правоохранительных органов версию о единстве Брячака и региональной власти, что «по его замыслу поможет ему избежать уголовной ответственности».

Сам Олег Брячак уже прокомментировал обращение «родинцев». Во-первых, он заявил, что инвестор готов вложить средства в превращение территории стадиона «Электрон» в Пскове в современный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Во-вторых, Брячак заявил: «Подобные статьи появляются либо по заказу (скоро выборы губернатора), либо от незнания вопроса». 

Напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Уже в конце недели мы станем свидетелями нескольких выступлений ведущих региональных и псковских городских политиков. В четверг, 31 мая, на сессии регионального парламента с отчетом о деятельности администрации области выступит Михаил Ведерников. Это будет первый отчет главы области после 7 месяцев работы в должности врио губернатора. К тому же прозвучит он фактически в день старта официальной избирательной кампании - в зале заседаний областного парламента, где будут присутствовать лидеры оппозиционных партий и потенциальные кандидаты на пост губернатора. У каждого из них будет возможность встретиться с господином Ведерниковым лицом к лицу, задать вопросы, высказать собственное мнение — так что посмотрим, что они продемонстрируют. Кроме того, очевидно, что отчет врио губернатора не может быть построен на формальной основе (дескать, сделали в прошлом то-то и то-то, достигли определенных показателей) — обязательно там будет и часть о планах и перспективах. В определенном смысле это послание руководителя области региональным законодателям, да и всему населению. И здесь напрашиваются параллели с мартовским предвыборным посланием президента Владимира Путина федеральному собранию. Так что в четверг будем внимательно следить за тем, что скажет врио губернатора.

Также на этой неделе нас ждут ежегодные итоговые выступления двух градоначальников — главы Пскова Ивана Цецерского и сити-менеджера Александра Братчикова. Предположу, что особенно жарко в гордуме будет при оглашении отчета господина Цецерского — наверняка оппозиция уже готовит каверзные вопросы и шпаргалки собственных выступлений по проблемным  темам. 

Вот на этом позвольте закончить сегодняшний выпуск. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Напомню, что время выхода нашей программы изменилось — теперь мы в эфире по вторникам в 12.35.

До встречи через неделю на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 23Версия для печати
 

 
опрос
Подаете ли вы деньги «на благотворительность» молодым людям с прозрачными ящиками на улицах Пскова?
В опросе приняло участие 998 человек
Лента новостей
Последние новости
30.05.2018, 01:070 Форум реалистов, или «Мы можем больше» 29.05.2018, 23:410 Очередной этап операции «Должник» прошел в мае в Псковской области 29.05.2018, 23:273 Самолетов Псков - Симферополь не будет - авиакомпания отменила все рейсы 29.05.2018, 23:060 В Новохованской школе отремонтируют крышу к началу нового учебного года
29.05.2018, 22:432 Россельхознадзор запретил ввоз продукции с еще одного белорусского молкомбината 29.05.2018, 22:214 Интерактив: Чертополох в клумбах 29.05.2018, 22:1638 В Киеве убили российского журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018, 21:491 Псковичей приглашают на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия»
29.05.2018, 21:340 До +27 градусов прогнозируют в Псковской области днем 30 мая 29.05.2018, 21:152 Более 36 тонн яблок неустановленного происхождения не разрешили ввезти в Псковскую область 29.05.2018, 20:5011 В центре Петербурга горит торговый центр 29.05.2018, 20:490 В рамках проекта «Инклюзивная профориентация» псковичи посетили производственно-интеграционные мастерские
29.05.2018, 20:3415 Названы объекты улично-дорожной сети, которые отремонтируют к Ганзейским дням в Пскове 29.05.2018, 20:310 В Великолукском медицинском колледже состоялась V студенческая научно-практическая конференция «Подвиг милосердия» 29.05.2018, 20:224 Невельской гимназии выделят средства на ремонт кровли по решению Михаила Ведерникова 29.05.2018, 20:1419 Интерактив: Кто разбрасывает известняковую щебенку в городе?
29.05.2018, 20:060 Родственникам фронтовиков-невельчан вручили книги «Солдаты Победы» 29.05.2018, 19:592 К проблеме невыплат зарплаты на «Псковэлектросваре» подключилось Следственное управление 29.05.2018, 19:5323 100 дней до выборов 29.05.2018, 19:420 Колонию в Крюках проверил уполномоченный по правам человека
29.05.2018, 19:230 В Великих Луках пропала женщина 29.05.2018, 19:072 Разруха в противотуберкулезном диспансере, или Рецепт быстрого ремонта 29.05.2018, 18:511 Комплексное учение по ликвидации последствий ДТП провели в Пскове. ФОТО 29.05.2018, 18:331 В «Школе общественно-политического лидера» прошла завершающая лекция
29.05.2018, 18:180 Галерея «ЦЕХ» приглашает на открытие выставки живописи и графики «Псковский пленэр» 29.05.2018, 18:120 30 мая в Дедовичах пройдут консультации участников проекта «Школа молодого лидера» 29.05.2018, 18:050 Арнис Микельсонс: Лучший «допинг» аэронавтов - счастливые глаза зрителей 29.05.2018, 18:000 В великолукской ИК начали производство пиломатериалов 
29.05.2018, 17:580 До 1 сентября дорожники отремонтируют участки трасс в Великолукском и Порховском районах 29.05.2018, 17:540 «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала». ВИДЕО 29.05.2018, 17:534 У двоих псковичей подозревают клещевой боррелиоз 29.05.2018, 17:454 «Дневной дозор»: Разруха в противотуберкулезном диспансере
29.05.2018, 17:445 Великолукский поэт адаптировал собственное стихотворение под гимн Псковской области  29.05.2018, 17:3029 Значительное повышение цен произошло на автозаправках в Пскове 29.05.2018, 17:212 Фолиант XVII века, посвященный Эфиопии, покажут гостям Пушкинского праздника поэзии 29.05.2018, 17:090 В Пскове откроется первый скейт-парк под открытым небом
29.05.2018, 17:060 150 участников подтвердили свою работу в Региональной инвестиционной энергетической конференции 29.05.2018, 16:421 Центр языковой подготовки ПсковГУ приглашает на организационное собрание слушателей мини-курса «Easy Travelling» 29.05.2018, 16:355 Псковскую областную библиотеку огородили временным забором 29.05.2018, 16:280 2 июня в Пскове состоится праздник «Добрый Псков - Город детства»
29.05.2018, 16:281 Пскович пытался похитить спиртное из магазина на Запсковье 29.05.2018, 16:1428 Власти Пскова против размещения в Детском парке батутов, но на лето их решено оставить 29.05.2018, 16:0810 14 водоразборных колонок демонтировано в Пскове за два года 29.05.2018, 16:037 Владимир Гутенев: Псковская область - это не провинция
29.05.2018, 15:523 Проект благоустройства городского вала в Опочке победил во всероссийском конкурсе 29.05.2018, 15:519 Псковский «Горводоканал» готов к переходу на прямые договоры с населением 29.05.2018, 15:4415 Фотофакт: В Пскове ведется ремонт фасада дома на Рижском проспекте 29.05.2018, 15:3528 Один из вариантов гимна Псковской области прозвучал на сцене БКЗ. ВИДЕО
29.05.2018, 15:330 Депутаты Псковского областного Собрания рассмотрят вопрос о переносе срока уплаты имущественных налогов 29.05.2018, 15:305 Псковская инспекция труда: Работодатель должен создавать нормальные условия труда при жаре 29.05.2018, 15:253 Из магазина в Борисовичах пскович похитил продукты питания 29.05.2018, 15:110 «Супер фитнес» готовит подарки для детей-сирот
29.05.2018, 15:039 Псково-Печерский монастырь ежегодно оплачивает обучение 10 теологов в ПсковГУ 29.05.2018, 15:003 Все больше псковских школьников становятся участниками квеста «Псков Ганзейский». ФОТО 29.05.2018, 14:597 ФК «Автофаворит» в Пскове сыграет со «Сборной Карелии» 29.05.2018, 14:550 Ространснадзор начал проверку перевозчика, чей автобус попал в аварию в Стругокрасненском районе
29.05.2018, 14:4320 До 151 тысячи рублей в год доходит стоимость обучения в ПсковГУ 29.05.2018, 14:380 В Великолукском медколледже проанализировали работу по трудоустройству выпускников 29.05.2018, 14:162 Проверять реальную стоимость счетчиков на воду, прежде чем их устанавливать, призывает псковичей «Горводоканал» 29.05.2018, 14:117 Александр Козловский: Праймериз - это возможность выбрать самых лучших и сильных кандидатов от партии
29.05.2018, 13:555 Минтруд предлагает увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на полгода в связи с ростом продолжительности жизни 29.05.2018, 13:410 Сформирована сборная Псковской области для участия в первенстве СЗФО по легкой атлетике 29.05.2018, 13:406 Псковичи платят за услуги «Горводоканала» лучше, чем управляющие компании 29.05.2018, 13:378 Михаил Ведерников: Я открыт к предложениям от любых политических сил
29.05.2018, 13:2464 Монтаж инсталляции «Россия начинается здесь» в Пскове приостановлен по решению суда 29.05.2018, 13:200 Мобильный комплекс фотовидеофиксации работает на Ипподромной 29.05.2018, 13:166 Кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области - Игорь Сиротин 29.05.2018, 13:0617 Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
29.05.2018, 13:040 Видеотрансляция программы «Эхономика» с начальником информационно-расчетного центра «Горводоканала» Ксенией Малыхиной 29.05.2018, 12:542 Журналистам показали повреждения картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 29.05.2018, 12:430 HeadHunter проанализировал предложения от работодателей в Псковской области для несовершеннолетних 29.05.2018, 12:43190 У меня нет иллюзий, я осознанно решил пять лет жизни посвятить работе на благо Псковской области - Михаил Ведерников
29.05.2018, 12:260 Александр Котов: Все участники предварительного голосования «Единой России» - наша общая команда 29.05.2018, 12:240 Московский Музей Победы приглашает молодежь Псковской области принять участие во всероссийском поэтическом конкурсе 29.05.2018, 12:0920 Председатель совета псковского многоквартирного дома призывает всех собственников копить деньги на капремонт на спецсчете 29.05.2018, 11:551 Участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе отремонтируют до конца года
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.