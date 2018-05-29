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100 дней до выборов

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Здравствуйте! До главных региональных выборов года - губернаторских - остается чуть больше ста дней, официальной кампании вот-вот будет дан старт. И наше еженедельное обозрение начинаем именно с этой темы - подготовки региональных отделений партий к выборам и активности потенциальных кандидатов.

Фаворит кампании — врио губернатора Михаил Ведерников на минувшей неделе побывал на международном экономическом форуме в Петербурге, где заключил 13 соглашений о сотрудничестве, а вернувшись в Псков, провел в понедельник вечером совещание по вопросам развития городской среды.

А уже сегодня Михаил Ведерников принял участие в форуме «Единой России» - встрече секретарей первичных и местных партийных организаций с участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность губернатора. Участников праймериз, напомню, двое — сам врио главы области и руководитель регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин. Оба выступили на форуме перед муниципальным активом партии власти.

«У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор - посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей», - заявил врио губернатора со сцены БКЗ областной филармонии.

После чего Михаил Ведерников попытался донести до переполненного зала несколько простых истин: да, чудес не бывает, но — мы можем больше, и у нас есть возможность в ближайшие годы избавиться от вредной привычки отвечать на любой вопрос, что у нас «нет денег».

Действовать, по его словам, надо в соответствии с генеральной линией руководства страны (прежде всего, майским указом Владимира Путина) и ожиданиями жителей области. «Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Спарринг-партнер врио губернатора Игорь Сиротин, в свою очередь, выразил надежду: кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области.

Фамилия кандидата ЕР на губернаторские выборы будет названа через неделю, 5 июня, по результатам голосования на региональной конференции единороссов. Надо ли повторять в очередной раз, что никакой интриги тут нет — разумеется, на выборы от «Единой России» отправится врио губернатора Михаил Ведерников.

Тем временем вероятный кандидат от коммунистов — бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в кои-то веки начал проявлять публичную активность — но, как мне представляется, достаточно странную: представитель оппозиционной партии всячески демонстрировал стремление к диалогу с главой области — то есть своим будущим соперником на выборах.

Еще и на поединок великолукского бойца Руслана Шамилова в Петербурге коммунист - председатель областной федерации смешанных единоборств пришел вместе с врио губернатора: данное обстоятельство, конечно же, ни о чем особо не говорит — это так, розочка на этом предвыборном тортике. Параллельно коммунисты начали сбор предложений для формирования своей предвыборной программы.

И вот тут интересно, что в Пскове в гуще народной был замечен — нет-нет, не товарищ Мурылев — а первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Дмитрий Михайлов. Он, как известно, тоже рассчитывал представить партию на губернаторских выборах. Но, судя по всему, ставка делается не на него. В любом случае, ждем 10 июня, когда псковские зюгановцы объявят фамилию своего кандидата.

Еще один потенциальный участник губернаторских выборов — региональный координатор ЛДПР Антон Минаков провел на неделе отчетно-выборную конференцию псковских «соколов Жириновского».

Избирали координационный совет областного отделения ЛДПР — в него вновь включен прежний руководитель организации, экс-депутат областного Собрания Сергей Макарченко.

Напомню, он в последние годы не то, что бы просто ушел от активной партийной жизни и занимался исключительно работой в фонде ремонта многоквартирных домов, а в прошлом году участвовал в гдовских праймериз «Единой России», вроде бы приостанавливал членство в ЛДПР и его статус в этой политической «альма матер» был неясен и запутан. Теперь я так понимаю, прояснилось (раз уж пролонгированы полномочия в координационном совете партии), хотя вопросы о том, зачем это Макарченко нужно и какой будет его дальнейшая политическая карьера, остаются открытыми. Что до выдвижения кандидата от ЛДПР на губернаторские выборы, то региональная конференция пройдет 10 июня. По информации из партии, никаких неожиданностей не предвидится: на выборы отправят Антона Минакова. Напомню, он в последние годы не то, что бы просто ушел от активной партийной жизни и занимался исключительно работой в фонде ремонта многоквартирных домов, а в прошлом году участвовал в гдовских праймериз «Единой России», вроде бы приостанавливал членство в ЛДПР и его статус в этой политической «альма матер» был неясен и запутан. Теперь я так понимаю, прояснилось (раз уж пролонгированы полномочия в координационном совете партии), хотя вопросы о том, зачем это Макарченко нужно и какой будет его дальнейшая политическая карьера, остаются открытыми. Что до выдвижения кандидата от ЛДПР на губернаторские выборы, то региональная конференция пройдет 10 июня. По информации из партии, никаких неожиданностей не предвидится: на выборы отправят Антона Минакова.

В целом контуры предстоящей избирательной кампании уже достаточно отчетливы. Если ранее мы предполагали, что число кандидатов может повторить показатель прошлых выборов (в 2014-м было 5 кандидатов), то сейчас с большой долей уверенности можно прогнозировать: претендентов на пост №1 будет даже меньше — а именно четыре. Кто станет четвертым и составит компанию единороссу коммунисту и элдэпээровцу? Вот тут я пока возьму паузу и проанонсирую выход в свет статьи в рамках проекта «Губернатор-2018» на сайте Псковской Ленты Новостей, которая посвящена участникам забега.

Статья выйдет в свет в ближайшее время, в ней мы представим всех потенциальных кандидатов и, помимо прочего, выскажем соображения по поводу как раз четвертого — кто им может стать и почему?

- Да, я наш кандидат, Игорь Владимирович. Это для меня большая неожиданность: еще вчера я не знал, что буду губернатором - я вообще-то собирался идти в баню сегодня (фильм «День выборов»)

Тем временем в Пскове с подачи активиста Алексея Малова разномастная местная оппозиция — от сторонников Алексея Навального до тех же коммунистов — собирает подписи за отставку главы города Ивана Цецерского. Фиксируем проявление этой активности - впрочем, успех затеи, мягко говоря, не очевиден.

Тем временем вновь поднято знамя борьбы за спорткомплекс «Электрон». Региональное отделение «Родины» обратилось к областному руководству прямо-таки с криком партийной души. «Родинцы» негативно оценивают перспективы развития территории в районе ул. Кузбасской дивизии, Степановского лужка и бывшего стадиона «Электрон».

Об этом идет речь в обращении к врио губернатора Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову за подписью руководителя аппарата регионального отделения партии «Родина», депутата Псковского районного собрания Павла Бикташева (на фото в центре с региональным руководителем «Родины» Константином Вилковым и главой Пскова Иваном Цецерским - февраль 2018 года). Господин Бикташев просит руководство региона «вмешаться в происходящий беспредел» и не допустить «социальной катастрофы, которая может превратить спортивный объект в строительную площадку отдельных нечистоплотных бизнесменов». В обращении отмечается, что депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак среди общественных и деловых кругов распространяет информацию, что вопрос по застройке «Электрона» у него решен с руководством региона. При этом Бикташев и компания навешивают на Брячака обидные ярлыки и делают предположение: дескать, цель у распространяемых эсером слухов донести до правоохранительных органов версию о единстве Брячака и региональной власти, что «по его замыслу поможет ему избежать уголовной ответственности».

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Сам Олег Брячак уже прокомментировал обращение «родинцев». Во-первых, он заявил, что инвестор готов вложить средства в превращение территории стадиона «Электрон» в Пскове в современный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Во-вторых, Брячак заявил: «Подобные статьи появляются либо по заказу (скоро выборы губернатора), либо от незнания вопроса».

Напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Уже в конце недели мы станем свидетелями нескольких выступлений ведущих региональных и псковских городских политиков. В четверг, 31 мая, на сессии регионального парламента с отчетом о деятельности администрации области выступит Михаил Ведерников. Это будет первый отчет главы области после 7 месяцев работы в должности врио губернатора. К тому же прозвучит он фактически в день старта официальной избирательной кампании - в зале заседаний областного парламента, где будут присутствовать лидеры оппозиционных партий и потенциальные кандидаты на пост губернатора. У каждого из них будет возможность встретиться с господином Ведерниковым лицом к лицу, задать вопросы, высказать собственное мнение — так что посмотрим, что они продемонстрируют. Кроме того, очевидно, что отчет врио губернатора не может быть построен на формальной основе (дескать, сделали в прошлом то-то и то-то, достигли определенных показателей) — обязательно там будет и часть о планах и перспективах. В определенном смысле это послание руководителя области региональным законодателям, да и всему населению. И здесь напрашиваются параллели с мартовским предвыборным посланием президента Владимира Путина федеральному собранию. Так что в четверг будем внимательно следить за тем, что скажет врио губернатора.

Также на этой неделе нас ждут ежегодные итоговые выступления двух градоначальников — главы Пскова Ивана Цецерского и сити-менеджера Александра Братчикова. Предположу, что особенно жарко в гордуме будет при оглашении отчета господина Цецерского — наверняка оппозиция уже готовит каверзные вопросы и шпаргалки собственных выступлений по проблемным темам.

Вот на этом позвольте закончить сегодняшний выпуск. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.

Напомню, что время выхода нашей программы изменилось — теперь мы в эфире по вторникам в 12.35.

До встречи через неделю на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове».