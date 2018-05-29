100 дней до выборов

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная событиям политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Фаворит кампании — врио губернатора Михаил Ведерников на минувшей неделе побывал на международном экономическом форуме в Петербурге, где заключил 13 соглашений о сотрудничестве, а вернувшись в Псков, провел в понедельник вечером совещание по вопросам развития городской среды.
А уже сегодня Михаил Ведерников принял участие в форуме «Единой России» - встрече секретарей первичных и местных партийных организаций с участниками предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность губернатора. Участников праймериз, напомню, двое — сам врио главы области и руководитель регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин. Оба выступили на форуме перед муниципальным активом партии власти.
«У меня нет никаких иллюзий, я понимаю всю сложность ситуации и осознанно делаю свой выбор - посвятить ближайшие пять лет своей жизни работе на благо Псковской области и ее жителей», - заявил врио губернатора со сцены БКЗ областной филармонии.
Действовать, по его словам, надо в соответствии с генеральной линией руководства страны (прежде всего, майским указом Владимира Путина) и ожиданиями жителей области. «Социологические опросы показывают, что псковичей больше всего волнуют низкий уровень зарплат, рост цен, ситуация в сфере здравоохранения и высокие цены на услуги ЖКХ», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Спарринг-партнер врио губернатора Игорь Сиротин, в свою очередь, выразил надежду: кто бы ни стал победителем предварительного голосования, выиграть должны жители Псковской области.
Фамилия кандидата ЕР на губернаторские выборы будет названа через неделю, 5 июня, по результатам голосования на региональной конференции единороссов. Надо ли повторять в очередной раз, что никакой интриги тут нет — разумеется, на выборы от «Единой России» отправится врио губернатора Михаил Ведерников.
Тем временем вероятный кандидат от коммунистов — бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев в кои-то веки начал проявлять публичную активность — но, как мне представляется, достаточно странную: представитель оппозиционной партии всячески демонстрировал стремление к диалогу с главой области — то есть своим будущим соперником на выборах.
Еще и на поединок великолукского бойца Руслана Шамилова в Петербурге коммунист - председатель областной федерации смешанных единоборств пришел вместе с врио губернатора: данное обстоятельство, конечно же, ни о чем особо не говорит — это так, розочка на этом предвыборном тортике. Параллельно коммунисты начали сбор предложений для формирования своей предвыборной программы.
И вот тут интересно, что в Пскове в гуще народной был замечен — нет-нет, не товарищ Мурылев — а первый секретарь Псковского горкома КПРФ, депутат гордумы Дмитрий Михайлов. Он, как известно, тоже рассчитывал представить партию на губернаторских выборах. Но, судя по всему, ставка делается не на него. В любом случае, ждем 10 июня, когда псковские зюгановцы объявят фамилию своего кандидата.
Еще один потенциальный участник губернаторских выборов — региональный координатор ЛДПР Антон Минаков провел на неделе отчетно-выборную конференцию псковских «соколов Жириновского».
В целом контуры предстоящей избирательной кампании уже достаточно отчетливы. Если ранее мы предполагали, что число кандидатов может повторить показатель прошлых выборов (в 2014-м было 5 кандидатов), то сейчас с большой долей уверенности можно прогнозировать: претендентов на пост №1 будет даже меньше — а именно четыре. Кто станет четвертым и составит компанию единороссу коммунисту и элдэпээровцу? Вот тут я пока возьму паузу и проанонсирую выход в свет статьи в рамках проекта «Губернатор-2018» на сайте Псковской Ленты Новостей, которая посвящена участникам забега.
- Да, я наш кандидат, Игорь Владимирович. Это для меня большая неожиданность: еще вчера я не знал, что буду губернатором - я вообще-то собирался идти в баню сегодня (фильм «День выборов»)
Тем временем в Пскове с подачи активиста Алексея Малова разномастная местная оппозиция — от сторонников Алексея Навального до тех же коммунистов — собирает подписи за отставку главы города Ивана Цецерского. Фиксируем проявление этой активности - впрочем, успех затеи, мягко говоря, не очевиден.
Тем временем вновь поднято знамя борьбы за спорткомплекс «Электрон». Региональное отделение «Родины» обратилось к областному руководству прямо-таки с криком партийной души. «Родинцы» негативно оценивают перспективы развития территории в районе ул. Кузбасской дивизии, Степановского лужка и бывшего стадиона «Электрон».
Об этом идет речь в обращении к врио губернатора Михаилу Ведерникову и председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову за подписью руководителя аппарата регионального отделения партии «Родина», депутата Псковского районного собрания Павла Бикташева (на фото в центре с региональным руководителем «Родины» Константином Вилковым и главой Пскова Иваном Цецерским - февраль 2018 года). Господин Бикташев просит руководство региона «вмешаться в происходящий беспредел» и не допустить «социальной катастрофы, которая может превратить спортивный объект в строительную площадку отдельных нечистоплотных бизнесменов». В обращении отмечается, что депутат Псковской городской Думы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак среди общественных и деловых кругов распространяет информацию, что вопрос по застройке «Электрона» у него решен с руководством региона. При этом Бикташев и компания навешивают на Брячака обидные ярлыки и делают предположение: дескать, цель у распространяемых эсером слухов донести до правоохранительных органов версию о единстве Брячака и региональной власти, что «по его замыслу поможет ему избежать уголовной ответственности».
Сам Олег Брячак уже прокомментировал обращение «родинцев». Во-первых, он заявил, что инвестор готов вложить средства в превращение территории стадиона «Электрон» в Пскове в современный микрорайон со всей необходимой инфраструктурой. Во-вторых, Брячак заявил: «Подобные статьи появляются либо по заказу (скоро выборы губернатора), либо от незнания вопроса».
Напоследок о том, что нас ждет в ближайшие дни. Уже в конце недели мы станем свидетелями нескольких выступлений ведущих региональных и псковских городских политиков. В четверг, 31 мая, на сессии регионального парламента с отчетом о деятельности администрации области выступит Михаил Ведерников. Это будет первый отчет главы области после 7 месяцев работы в должности врио губернатора. К тому же прозвучит он фактически в день старта официальной избирательной кампании - в зале заседаний областного парламента, где будут присутствовать лидеры оппозиционных партий и потенциальные кандидаты на пост губернатора. У каждого из них будет возможность встретиться с господином Ведерниковым лицом к лицу, задать вопросы, высказать собственное мнение — так что посмотрим, что они продемонстрируют. Кроме того, очевидно, что отчет врио губернатора не может быть построен на формальной основе (дескать, сделали в прошлом то-то и то-то, достигли определенных показателей) — обязательно там будет и часть о планах и перспективах. В определенном смысле это послание руководителя области региональным законодателям, да и всему населению. И здесь напрашиваются параллели с мартовским предвыборным посланием президента Владимира Путина федеральному собранию. Так что в четверг будем внимательно следить за тем, что скажет врио губернатора.
Также на этой неделе нас ждут ежегодные итоговые выступления двух градоначальников — главы Пскова Ивана Цецерского и сити-менеджера Александра Братчикова. Предположу, что особенно жарко в гордуме будет при оглашении отчета господина Цецерского — наверняка оппозиция уже готовит каверзные вопросы и шпаргалки собственных выступлений по проблемным темам.
Вот на этом позвольте закончить сегодняшний выпуск. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко.
До встречи через неделю на волнах радио «Эхо Москвы в Пскове».