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Нужно отдыхать так, чтобы не увидеть лишнего

Вот и лето - казалось бы, сама удачная пора узнавать родную страну: ездить смотреть, какая она огромная и красивая… Стоп! Это не для россиян.

Это лозунг для европейской молодежи. Для тех, кто готовится вступить в большую жизнь, решено сделать подарок на 18-летие - уже в этом году Евросоюз подарит пятнадцать тысяч бесплатных билетов для путешествия по Европе. Путешествовать можно на поездах, автобусах и паромах и посетить за время поездки четыре страны. Это пробный шар - уже в ближайшей перспективе такой подарок будет получать каждый европеец, достигший восемнадцатилетия.

Что касается возможностей путешествовать для большинства россиян - то тут все глухо.

Самая реальная возможность выехать дальше районного или областного центра есть у юношей - когда их призовут и повезут служить в армию. Но и тут возникает препятствие: принцип несения службы в «своем» регионе дальних путешествий не предусматривает. Для многих девушек, очевидно, самой главной поездкой станет направление в роддом в соседнем райцентре. Для тех, кто едет поступать в вуз путешествие может продлиться до областного центра или крупного регионального города. На этом возможности исчерпаны. И переход из студентов в работающий персонал таких возможностей добавит только единицам. Поэтому наши люди, если не попадут в число трудовых мигрантов, так и живут в своих малых мирах, в поселках среди тайги, в горах, в небольших городах или в микрорайонах мегаполисов. Немало тех, кто за свою жизнь так ни разу и не выедут из этих малых миров. Для них Россия имеет границы в пределах их квартала, района, соседней волости.

Как ни призывают российские власти жителей страны заняться внутренним туризмом – так ничего и не выходит, который год подряд. Да, в сезон косяками курсируют автобусы на черноморское побережье, на которых из Пскова, из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга за умеренную плату отдыхающих могут довести из точки А в точку лежания на песчаном берегу и доставить обратно. Но ведь это путешествием сложно назвать. Да, в Крым в этом году, судя по результатам опросов, собирается немалое число завсегдатаев морских побережий – тянет людей проехаться по новому мосту через Керченский пролив. Но то, что эти поездки будут недорогими доступными путешествиями – это вряд ли.

Конечно, не все россияне оседлые, есть те, кто едут – садятся на автомобили, в автобусы, поезда и проезжают по известным туристским маршрутам, чтобы потом в очередной раз сделать вывод: как дорого путешествовать по России. И при следующей возможности отдохнуть берут направление на зарубежные страны, где даже при значительно выросшем курсе валюты и стоимости топлива, как ни странно, путешествовать для россиянина выходит дешевле. Да и турагентства об этом знают и пользуются ситуацией, судите сами… Занимательное, красивое путешествие из Пскова, через Таллин в Стокгольм, с поездкой на пароме по Балтийскому морю, на трое суток обойдётся примерно в 4 тысяч на человека. А поездка из Пскова на Талабские острова, расположенные в двух десятках километрах от города, на 5 часов с обедом на острове – в 1500 на человека, детям на 200 рублей дешевле. И очень хорошо, что такие возможности есть. А стоимость - это вовсе не прихоти организаторов поездок – таковы условия выживания российского турбизнеса.

Путешествовать по стране у нас нет возможностей: дорого это для нормального россиянина - и билеты, и проживание, и питание, и экскурсионное обслуживание - всё в результате складывается в очень приличные суммы.

А если ещё посчитать на всю семью, то однозначно сделаешь выбор: в Анапу или вовсе «сидим на месте». При этом в правительственных кругах и у отдельных депутатов были хорошие планы: создать специальные программы для поездок детей, молодёжи по родной стране. Но дальше деклараций дело, как правило, не идёт. Да, российские граждане должны и очень хотят понимать, что такое Дальний Восток, где находится Алтай, что происходит за Уралом, как живут на российском севере, чем славно озеро Байкал и Камчатка, чем отличается Владивосток от Хабаровска и почему Чехов был поражён Сахалином… Но это по-прежнему остается несбыточной мечтой. Наоборот, для путешествий молодёжи всё больше и больше сложностей: элементарные поездки детей по Псковской области, по соседним регионам, организовать сложно. Даже для привычного ранее похода по своей местности на пару дней с палатками педагогам надо собрать 57 документов. Требований при организации любой поездки столько, что легче этого не делать.

Но даже выполнение всех требований не гарантирует от неприятностей, в том числе дорожно-транспортных происшествий. Недавняя авария с пассажирским автобусом под Стругами Красными в Псковской области - очередное доказательство. Школьники ехали на экскурсию в Санкт-Петербург – в результате автобус в кювете, за медпомощью обратились 14 человек, поездка, конечно, сорвалась. Законодательство, касающееся организации экскурсионных поездок продолжает усложняться – и вскоре число любых автобусных экскурсий может в разы сократиться, потому что делать это нужно будет исключительно на новых автобусах, а у нас таковых единицы. Какие уж тут путешествия по родной стране и даже малой родине.

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Друзья зовут приехать к ним в Норильск. Но посещение сайтов авиакомпаний гасит любые желания. Из Пулково до Норильска перелёт туда и обратно стоит 45 тысяч рублей на человека, в сезон активных отпусков в разы дороже. Желания полететь в этот северный город посреди тундры, чтобы посмотреть на полуостров Таймыр за такие деньги у массового туриста, конечно, не будет. А если вы захотите в отпуске полететь в Новосибирск, то, даже заплатив приличные деньги, придётся задержаться там до сентября, потому что туда билеты есть, а обратно можно вернуться только в сентябре. И хорошо, что у россиян есть «Победа» - компания-лоукостер, которая действительно организует дешёвые перелёты. Но делает это она, естественно, не во всех направлениях. Если смотреть за акциями авиакомпании, то можно улететь в Самару из Москвы за 1000 рублей, но в чешские Карловы Вары или немецкий Лейпциг всё равно получится дешевле - за 500. В Назрань или Волгоград за 1500 тысячи рублей и в Барселону за столько же. Но в огромной России всего лишь одна «Победа». Тогда как, например, в Германии летает несколько лоукостеров, среди которых самые известные - Ryanair, Easyjet, Pegasus, Wizzair.

Опять же в раскрученные российские зоны отдыха: Сочи, Симферополь можно улететь и вернуться за 11 тысяч рублей. А вот до Сургута и обратно нужно будет почти 30 тысяч рублей. При этом все российские города, даже ранее далёкие от туризма, сегодня мечтают превратиться в туристические оазисы, рассчитывают зарабатывать на туризме. Власти городов и территорий составляют планы и вынашивают идеи, как привлечь к себе туристов. И в Норильске, и в Череповце, и в Красноярске, и в Перми – везде хотят, чтобы люди к ним ехали: создают пешеходные зоны, сажают на скамеечки иногда совершенно нелепую парковую скульптуру, придумывают тренды, девизы и лозунги.

Но в стране как будто забыли, что для развития внутреннего туризма нужно делать дешёвыми билеты не только на самолёты, но и на поезда, на автобусы, развивать местный общественный транспорт, увязывая его с возможными туристическими маршрутами. В Германии, в Бельгии, во Франции, к слову, поезда не сокращают, а увеличивают сеть, которая связывает между собой даже малые деревни. Ещё дешевле там передвигаться на общественных автобусах – год от года растёт число автобусных компаний, которые предлагают за 5 евро проехать из одного конца страны в другой. А регулярные акции сводят такие поездки к символической цене в 1 евро.

И населённые пункты не должны становиться потемкинскими деревнями, с затянутыми принтами развалинами, на которые из окошек автобусов будут смотреть возможные туристы. В деревнях и посёлках должны жить жильцы, нужно упрощать организацию проживания, инициировать поддержку людей на таких территориях, усиливать возможности местного самоуправления, вводить альтернативные формы ночлегов, питания. Необходимо развивать повсеместную информационную навигацию. И ещё многое другое… Это если власти реально хотят, чтобы люди стали ездить по стране. Но складывается впечатление, что это пустой звук, что выгоднее как раз, чтобы граждане никуда не ездили, кроме как бюджетно раз в году возили тела позагорать на море в строго отведённые для этого зоны, видимо, чтобы не увидели чего-то лишнего. А чтобы не сравнивали с заграницей – недолго придумать и новый железный занавес.

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Одна из последних новостей на эту тему: из Пскова до абхазского Сухуми во время курортного сезона теперь можно добраться в прямом прицепном вагоне. Билет в плацкарте в одну сторону стоит 5 тысяч на одного, время поездки - 2,5 суток. Но псковичи и этому, конечно, рады – ещё одно песчаное побережье становится ближе. А о подарке в виде бесплатного путешествия по стране можно продолжать мечтать.

Игорь Докучаев