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Блоги / Константин Калиниченко

А поутру они проснулись с довольно горьким послевкусием

20.03.2018 10:39|ПсковКомментариев: 10

Судя по горестным стенаниям, разразившимся на просторах социальных сетей, утром 19 марта многие проснулись с ощущением несбывшейся мечты. Счастье казалось столь близким – ведь для победы совсем не надо было побеждать. Хватило бы и низкой явки или относительно невысокого (по нашим «азиопским» меркам) процента фаворита. На фоне того, что граждане страны день ото дня богаче не становятся, цель выглядела более чем достижимой. Но, черт побери, даже в таких условиях оппозиция оправдала прогнозы скептиков и, прямо сказать, облажалась снова.

Ну как так-то? Что же вам еще нужно? Казалось бы, куда ни глянь, у страны кругом проблемы. Для цивилизованного мира мы – страна-изгой. Причем настолько, что нас не пускают на Олимпийские игры, макая в собственное дерьмо как обделавшегося щенка. Мы обложены малопонятными для большинства санкциями, и даже позволяем себе шутить над этим, делая вид, будто не понимаем, какими импортозаместительными отбросами нас кормит «отечественный производитель». Стабильность проявляется, главным образом, в ползучем росте цен – с этим, что ни говори, полный порядок. Ну, разве что войны нет, но и это не точно. Как по мне, так «холодная война» в самом разгаре. Так чего ж вам еще нужно? Какие еще условия в стране создать, чтобы оппозиция обнаружила у самой себя признаки жизни?

Дело вообще не в том, за Путина или против Путина. В любой здоровой и успешной стране должна быть весомая оппозиция, представляющая реальную альтернативу действующей власти. Откуда бы ей такой еще взяться? После столь масштабной и невероятно убедительной демонстрации собственной неполноценности, есть стойкое ощущение, что ее должен выпестовать лично Владимир Путин. Иначе толка не будет. Смотрите сами.

Ведь, что скрывать, были серьезные надежды на «тов. Грудинина». Стартовый бэкграунд у него едва ли не идеальный. Для «красного» электората – прочная ассоциация с компартией, «колхоз-миллионер» (ни разу не колхоз, но кто там станет разбираться) и благословение от Зюганова. Для тех, кого подташнивает от совка и красно-коричневой чумы – ореол успешного бизнесмена с социальным уклоном. Да и внешне вполне фактурный товарищ, откуда ни посмотри. Но на практике, увы, не оправдал надежд. Да, его под занавес кампании «мочили» плотно и системно. Но это большая политика, здесь пленных не берут. Комфортную среду ему никто и не обещал.

Грудинин лично для меня – главное разочарование этой президентской кампании. Так продолбать прекрасную стартовую позицию – это надо было постараться.

Ведь не секрет, что именно в коммунистах, подобно тому, как Оруэлл видел надежду в пролах, видели хоть сколько-нибудь вменяемую альтернативу действующей власти. Казалось, убери безнадежно устаревшего Зюганова, и партия вернет утраченные позиции. Увы, это были совершенно напрасные надежды. Пролы, как обычно, остались безучастны к происходящему.

Павел Грудинин, вероятно, прекрасный председатель своего «колхоза», но в публичной политике выглядел совершенно неубедительно. Прежде всего, потому, что пробовал усидеть на двух стульях и предсказуемо рухнул где-то между ними. Традиционный электорат отвадил от себя счетами в швейцарских и австрийских банках, а здравомыслящих людей оттолкнул преклонением перед Сталиным. Сегодня невозможно предположить, что будет с КПРФ дальше. В принципе они встали на путь обновления и это – абсолютно правильный путь. Но старые оковы не дают покоя. Ну, какое там обновление, когда половина партии продолжает грезить Сталиным и бормочет невразумительное про «взял страну с сохой, оставил с ядерной бомбой»? Есть подозрение, что Грудинин кончился, едва начавшись. Впрочем, тут явно потенциал не исчерпан.

Нуждается в обновлении и ЛДПР. Но, похоже, совсем не понимает, что и как надо делать.

Черно-белое фото Жириновского 40-летней давности, размещенное на избирательных участках, вызывало нехорошие ассоциации. Такие портреты чаще встречаются на памятниках и в овальной форме.

Да и сам Владимир Вольфович в эту кампанию был непривычно инертен. В молодые годы за прилетевший стакан воды он наверняка бы оттаскал своего оппонента за волосы, а пол и возраст вождя либерал-демократов в таких делах никогда не останавливали. Здесь же он только вяло поматерился в ответ. И это все, подумали зрители? Похоже, кончился «Вольфович». Да и возраст, как-никак.

Где-то там из подвала турнирной таблицы пытался подавать признаки жизни Григорий Явлинский. Как и любой нормальный аутсайдер, он изначально не ставил цели победить. А какую ставил? Я не знаю. Если кто-то это знает, подскажите. «Яблоко» давно уже поражает поступками, начисто лишенными логики и здравого смысла. Партия, в которой выросли талантливые региональные политики, в сотый раз сделала ставку на псевдопатриарха, давно пережившего свою осень и утратившего актуальность даже для своих приверженцев. Этот человек очень любит говорить о несменяемости власти в России, но в нужный момент сам проявил малодушие и не нашел в себе сил передать лидерство в партии перспективному молодому политику. Однако же все это время можно было тешить свое самолюбие тем, что «Яблоко» – флагман либерально-демократических (в истинном смысле понятия) сил. Это, в общем, и прежде вызывало большие сомнения и скепсис.

Выборы 18 марта окончательно сбросили Г.Явлинского с парохода современности. Кончился Григорий Алексеевич, и тут, надо признать, скорее отмучался. И слава богу. Давно пора дать дорогу другим.

Пару слов об этих других. Полагаю, новым фронтменом (фронтвуменом) оппозиции сегодня стала Ксения Собчак. Без всякой иронии. Между ее 1,5 процентами и процентом Явлинского на самом деле лежит глубокая пропасть. Когда первая находится в начале, надеюсь, долгого пути, второй свой путь бесславно завершает. Что получится у Ксении Анатольевны – вопрос открытый.

Ее альянс с другим молодым политиком Дмитрием Гудковым вполне может стать основой здорового либерализма в России. Хотя трудно забыть и то, что у либералов все красиво получается в межвыборный период, но, как только начинается предвыборная баталия, они немедленно начинают страстно ненавидеть и «мочить» друг друга.

И последнее. Надо все же сказать пару слов про Алексея Навального. Тема бойкота, без сомнения, новое слово отечественных политтехнологий. Вспоминается «бородатый» анекдот про Вовочку, заканчивающийся словами: «Где логика? Где здравый смысл»?

Вся эта история с бойкотом напоминает футбольную команду, которая уходит с поля до завершения игры, потому что их не устраивает качество работы судьи. Сегодня и смешно, и грустно (в зависимости от угла зрения) смотреть на то, как грызутся «яблочники» и сторонники Алексея Навального. Кто у кого больше украл голосов – вот это прямо-таки дилемма столетия. Просто атомная война в песочнице на районе.

Но давайте будем до конца честными – никто из них у другого ничего не украл, ибо невозможно украсть то, чего нет.

Сколько людей за Навальным сегодня? Сущие пустяки. По сути все те, кого он привлек на свою сторону после «Он нам не Димон». С тех пор – никакого развития сюжета, одно лишь топтание на месте. Полностью провалившаяся операция «Бойкот» тому прямое и убедительное подтверждение. Такими темпами Алексей Навальный кончится, толком и не начавшись.

Вот такой предстала оппозиция действующей власти на 18.03.18. Довольно горькое послевкусие…

Константин Калиниченко

Теги: #выборы президента #Выборы 2018
Источник: Псковская Лента Новостей
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