Побои и сказки на ночь

«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи.

Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в отношении близких лиц. Почему «пожалуй», а не «безусловно» - об этом позже. А пока надо срочно добавить, что с Мизулиной и Баталиной, которые продвигали этот законопроект, я категорически не согласна.

Парадокс, казалось бы. Но вся эта история про статью 116 УК РФ - вообще один сплошной парадокс. Это история о том, как легко всех запутать и ничего не понять, - если вместо первоисточников комментировать не самые умные комментарии.

«Декриминализации семейного насилия» - один из главных скандалов нового года. Звучит страшно - практически как разрешение бить домочадцев. Это вдвойне ужасно, если знать, что бьют, убивают и калечат друг друга в большинстве случаев именно близкие люди, родственники и знакомые. Большинство преступлений против личности совершаются в семье. Прискорбно, но понятно: своих близких выбесить проще всего.

В этом свете сенатор Елена Мизулина выглядит настоящим чудовищем, когда говорит что-то вроде: «Закон позволит восстановить справедливость, оградить семьи от необоснованного вторжения в дела семьи». Под «делами семьи», напомню, в данном случае подразумеваются побои.

Еще один распространенный и столь же тупой аргумент - это различные вариации на тему: своего ребенка шлепнул - и ты уголовник, а чужому дяде только штраф выпишут. Внимание общества тут же переключается на дискуссию о методах воспитания, допустимости физических наказаний в семье и даже о скрепах, тех самых, духовных. И все запутываются еще больше.

Давайте попробуем распутаться и разобраться, о чем вообще идет речь.

Речь идет об одной-единственной статье Уголовного кодекса, а именно статье 116 «Побои», из которой в новой редакции будут убраны слова «в отношении близких лиц». И страхи просвещенной общественности, с этим связанные, весьма сильно преувеличены.

Во-первых, нет никакой декриминализации семейного насилия. Нет и не будет никакого прощения за избиение домочадцев. Все статьи, которые предусматривают нанесение вреда здоровью, от легкого до тяжкого, в Уголовном кодексе остаются. Остается и статья 117 «Истязание» - про систематическое нанесение побоев.

Во-вторых, депутатские спекуляции про «два года за шлепок» изначально не имеют отношения к делу. Побои - это не шлепок и не затрещина, это как минимум серия затрещин, а скорее, серия ударов. Уголовный кодекс трактует побои как насильственные действия, которые причиняют физическую боль, но не наносят вреда здоровью. Про вред здоровью, повторю, есть несколько отдельных статей.

В-третьих, декриминализация статьи 116 УК РФ частично произошла еще летом 2016 года. Тогда побои в целом из Уголовного кодекса перешли в Административный: появилась статья 6.1.1 КоАП РФ, а в УК в статье 116 УК остались только побои с отягчающими обстоятельствами – совершенные из хулиганских побуждений или по мотивам религиозной, расовой и прочей ненависти, а также «в отношении близких лиц». Авторы тех поправок рассудили, что побои в семье опаснее, чем драка на улице, потому что всегда происходят сознательно.

Авторы новых поправок, видимо, рассуждают противоположным образом. И своими рассуждениями про «дать семье шанс на примирение» как раз и вводят всех в заблуждение.

На самом же деле, самим жертвам семейного насилия административное наказание за побои часто более выгодно и удобно, чем уголовное.

Начнем с того, что административное судопроизводство в целом быстрее и проще, чем уголовное. Особенно если учесть, что уголовные побои относились к сфере частного обвинения, то есть жертва сама должна была собрать и предоставить суду все доказательства. Это дело муторное.

Потом, КоАП позволяет забрать семейного тирана из дома и посадить на 10-15 суток. Административный арест - это, по мнению многих экспертов, наиболее адекватное и доходчивое наказание за рукоприкладство. Уголовная статья предусматривала исправительные работы, то есть семейный тиран оставался дома, только еще более злой и нервный. Или уж сразу лишение свободы до двух лет - прямая дорожка к криминалу. Отправить супруга на два года в колонию мало кому приятно. Другое дело, дать ему посидеть в СИЗО, подумать над своим поведением.

Думаю, те, кто вызывают полицию во время семейных конфликтов, на то и рассчитывают - чтобы увезли на время «этого неадеквата». Дали бы отдохнуть от него. Строго говоря, если бы Мизулина с Баталиной действительно заботились о домашних очагах и узах брака, именно в этом направлении им и стоило бы работать: над системой воспитательной изоляции буйных мужей, драчливых жен и агрессивных родителей.

Давайте подведем итог. Если речь о том, чтобы быстрее и проще наказать домашнего тирана, то декриминализация семейных побоев - это дело скорее хорошее, чем плохое. Административный арест тут полезнее, чем уголовное лишение свободы.

Остается один подвох в этих административных побоях (тут я возвращаюсь к началу, почему законодатель «пожалуй, прав», а не «безусловно, прав»). Статья КоАП предусматривает не только арест, но и штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Вот уж мера действительно подлая – потому что этот буйный супруг, который по пьяни колотит домочадцев, обычно оказывается совершенно никчемным в плане заработка типом. А значит, что платить штраф за него будет кто? – избитая же вторая половина. Но даже если и сам заплатит, это еще одна дыра в семейном бюджете и еще один очаг напряжения в семье. Но об этом наши духовноскрепные депутаты, к сожалению, не задумались.

В общем, не все так плохо, как рисует воображение. Самое печальное здесь – это качество публичной дискуссии. С одной стороны, единороссы, которые заладили про «традиции», «скрепы» и «шанс на примирение» – и все это действительно звучит как оправдание побоев. С другой стороны, общественность и оппозиция, которые запросто заменяют слово «побои» словом «насилие» и наводят панику на всех добропорядочных граждан. И те, и другие поработали над эскалацией конфликта.

Будем надеяться, по крайней мере, что это был повод серьезно задуматься о многих важных вещах – в этом смысле общественные конфликты бывают даже полезны.

Светлана Прокопьева

Источник: Псковская Лента Новостей