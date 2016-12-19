В России готовится реформа дорожных знаков

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Росстандарту, Минтрансу, правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, а также экспертному центру «Probok.net» и консалтинговому бюро «Стрелка» до конца текущего года «обеспечить возможность применения в качестве пилотного проекта международных и зарубежных стандартов организации дорожного движения».

Как сообщает «Авто Mail.Ru», суть пилотного проекта - в установке дорожных знаков меньшего размера и уменьшении количества применяемых указателей: авторы инициативы ссылаются на международные стандарты, и считают, что указатели, не касающиеся напрямую безопасности дорожного движения, можно делать более компактными.

«Мы сравнили знаки, применяемые в Москве и Брюсселе: в Европе они в среднем в 1,5-2 раза меньше. Уменьшить размеры можно и для сервисных знаков», - пояснил глава «Probok.net» Александр Шумский.

Как отмечает «Коммерсант», в 2015 году ЦОДД поручил Московскому автодорожному институту (МАДИ) провести исследование, безопасно ли применять небольшие дорожные знаки. Ученые сделали вывод, что это возможно при определенных условиях. Вот несколько примеров:

знак «Остановка запрещена» размером 700 на 700 мм можно уменьшить до 500 на 500 мм на улицах со скоростным режимом 50-60 км/ч,

табличка «Платные услуги» может применяться в компактном варианте - 500 на 250 мм вместо 700 на 350 мм,

на хорошо освещенных участках дорог допустимы знаки «Парковка» размера 500 на 500 мм (вместо 700 на 700 мм).

Как отмечают представители Росстандарта, «зарубежные стандарты могут применяться на территории РФ напрямую, если они соответствуют передовому зарубежному опыту» - таким образом, формальных препятствий для установки знаков меньшего размера нет. Однако Росстандарт пообещал провести экспертизу, после чего принять решение.

Источник: Псковская Лента Новостей