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Комитет Госдумы предложил принять в первом чтении законопроект о штрафах за парковку машин на газонах

09.02.2017 11:37 ПЛН, Псков

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафе до пяти тысяч рублей за проезд или стоянку автомобилей на газонах, сообщает «Интерфакс».

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы законодательным собранием Свердловской области.

Поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагают дополнить его новой статьей «Проезд механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям либо стоянка на них».

Штраф устанавливается в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечаются, что газоны, парки, скверы очень важны в благоустройстве городов, а нарушения их нормального состояния нарушает интересы всех жителей.

«Ни для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории города», - говорится в пояснительной записке.

Источник: Псковская Лента Новостей



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