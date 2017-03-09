КС утвердил право на взыскание компенсации с виновника ДТП через суд

В пятницу Конституционный суд (КС) РФ вынес важное решение, пишет «Российская газета». КС разъяснил, что при недостаточности страховой выплаты, которая восполняет расходы на ремонт поврежденного при ДТП автомобиля только с учетом износа деталей, потерпевший вправе взыскать разницу с виновника аварии через суд. Оспариваемые нормы Гражданского кодекса признаны конституционными.

При этом суды могут уменьшать суммы ущерба, если в процессе ремонта использовались новые детали, узлы и агрегаты, которые имеют постоянный нормальный износ и подлежат регулярной замене, а также, если виновник ДТП найдет более разумный способ исправления повреждений имущества.

С жалобой в КС обратились четыре жителя Краснодарского края. Все они в разное время попали в ДТП и получили выплаты по ОСАГО. При расчете суммы компенсации Центробанк предписывает страховым компаниям использовать Единую методику определения расходов на восстановительный ремонт, которая учитывает износ подлежащих замене узлов, деталей и агрегатов, поэтому сумма компенсации оказалась меньше фактически понесенных затрат.

Взыскать же разницу с виновников аварий не позволяло разъяснения Верховного суда РФ, который разрешил при расчете ущерба пользоваться только единой методикой. По мнению заявителей, это ущемляло их конституционное право частной собственности.

Источник: Псковская Лента Новостей