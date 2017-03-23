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В Пскове открылся первый прокат автомобилей Rentcar-Pskov

27.03.2017 09:23 ПЛН, Псков

В Пскове открылся первый прокат автомобилей Rentcar-Pskov. Компания старается учесть все пожелания клиентов.

 

В автопарке Rentcar-Pskov выбор автомобилей 2014-2017 годов выпуска различных марок и комплектаций. Стоимость услуги зависит от марки выбираемого автомобиля, срока его аренды, а также дополнительных услуг. «Аренда автомобиля в нашей компании порадует вас отличным сервисом и доступными ценами. Мы работаем профессионально и оперативно, наш подход индивидуален к каждому клиенту. Обращаем внимание, что прокат машин доступен практически каждому, ваш стаж должен составлять 3 года, а возраст 23», - отметили в компании.

Компания Rentcar-Pskov предлагает свои услуги тогда, когда они действительно нужны, а именно:

- вы приехали в Псков с целью посетить туристические места, групповые экскурсии вам не по душе, занимают много времени, а вам хочется планировать поездку индивидуально;

- вы в командировке, и для выполнения поставленных задач вам необходима свобода передвижения по Пскову и области;

- у вас, к сожалению, сломался автомобиль, а сроки ремонта и доставки запчастей каждый день меняются и меняются;

- вы удачно продали свою машину, но новую еще не купили, а дел много;

- вы просто не хотите тратить средства на покупку автомобиля, но временно есть необходимость передвигаться по городу.

Сайт фирмы http://rentcar-pskov.ru/ начал свою работу в тестовом режиме, арендовать автомобили можно по ценам, представленным ниже.

Справки по телефону: +7-960-222-60-55

Марка автомобиля

Руб/сутки

Lada Granta

От 1000

Renault Logan

От 1100

Skoda Rapid

От 1300

Kia Rio

От 1500

Mitsubishi ASX

От 2000

Источник: Псковская Лента Новостей



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