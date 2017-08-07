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Законопроект о съемке техосмотра на видео внесут в правительство
Поправки в законодательство, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, осенью внесут в правительство. Документ разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа. В ведомстве объяснили необходимость такой меры участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры, пишут «Известия».
Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом.
Для пресечения подобной практики законопроект предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства».
На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам. После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.
Источник: Псковская Лента Новостей