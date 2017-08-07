Законопроект о съемке техосмотра на видео внесут в правительство

Поправки в законодательство, предусматривающие обязательную фото- и видеорегистрацию техосмотра, осенью внесут в правительство. Документ разрабатывает созданная при Минэкономразвития рабочая группа. В ведомстве объяснили необходимость такой меры участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры, пишут «Известия».

Зачастую недобросовестные страховые агенты и посредники ради ускорения продаж полисов ОСАГО предлагают купить их вместе с картами техосмотра без проверки машины, что запрещено законом.

Для пресечения подобной практики законопроект предполагает установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, «включая требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства».

На снимке должен быть зафиксирован номер автомобиля, а также время и место прохождения техосмотра. Видеосъемка должна гарантировать, что машина прошла проверку по всем правилам. После обсуждения с заинтересованными ведомствами законопроект будет направлен в правительство. Разработчики рассчитывают, что он может быть принят уже в ходе осенней сессии Госдумы.

Источник: Псковская Лента Новостей