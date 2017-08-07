В Великих Луках подожгли поврежденную после ДТП иномарку

8 августа в Великих Луках подожгли иномарку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМВД по городу, произошло это на автостоянке на площади Калинина. Неизвестные подожгли автомобиль «Мицубиси», который, предположительно, был поврежден после ДТП.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, двух молодых людей 2000 и 2009 года рождения. По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей