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Audi, Volkswagen и Skoda решили снизить цены на запчасти в России
02.02.2017 08:24 ПЛН, Псков
Volkswagen AG решила снизить цены на запчасти для автомобилей марок Audi, Volkswagen и Skoda, сообщают российские СМИ. Цена снизится до 25%.
Все три компании, входящие в холдинг Volkswagen, объявили о снижении цен почти синхронно.
Это решение было принято из-за кризиса. Из-за нестабильной экономической ситуации автовладельцы готовы покупать неоригинальные комплектующие. Более дешевые запчасти позволят холдингу не потерять клиентов.
Источник: Псковская Лента Новостей
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