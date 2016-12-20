Audi, Volkswagen и Skoda решили снизить цены на запчасти в России

Volkswagen AG решила снизить цены на запчасти для автомобилей марок Audi, Volkswagen и Skoda, сообщают российские СМИ. Цена снизится до 25%.

Все три компании, входящие в холдинг Volkswagen, объявили о снижении цен почти синхронно.

Это решение было принято из-за кризиса. Из-за нестабильной экономической ситуации автовладельцы готовы покупать неоригинальные комплектующие. Более дешевые запчасти позволят холдингу не потерять клиентов.

Источник: Псковская Лента Новостей